Pepe Mel: «Acabamos con gente de la casa y valientes a por la victoria»

Se mostró enojado con la situación de perder a Alberto Moleiro ante el Real Zaragoza este sábado en el Gran Canaria por la citación de la selección nacional juvenil. «No entiendo como no se para la Segunda, somos todos iguales. Se debería corregir este aspecto, es una situación difícil de justificar. Ya lo he cometantado en otra ocasiones, pero que perdamos a un jugador por jugar con su selección; es algo que se me escapa. En idéntica situación que Saúl Coco».

El factor diferencial

Cuestionado por la capacidad de agitar partidos de Alberto Moleiro, apeló a la inteligencia del tinerfeño. «Es que lo marca su forma de leer y entender el juego. En eso tiene ventaja en relación al resto. Se anticipa por su destreza y habilidad», determinó el estratega.

Además, se gestó una nueva sociedad: Moleiro-Kirian. «Se ha dado así. He hecho lo que creía que merecía el partido. Creo que lo hemos hecho bien. Moleiro nos ha dado desborde y desmarque; Ale García dentro del área sabe hacer las cosas. No hemos tenido suerte de hacer el segundo pero todo el mundo ha visto que fuimos a por ello. Ante todo un Oviedo, siempre fuimos agresivos».

Empujón de Coco a Pombo

En un ejercicio de sinceridad, Mel reconoció que le parecía pena máxima el controvertido episodio entre Saúl Coco y Pombo -sobre el tiempo añadido-. «Me pilla algo lejos, pero me parece penalti (...) Todos han respondido. Teníamos mucha gente fuera: Viera, Mfulu, Peñaranda... y todos han respondido bien. Es la fiel muestra de la implicación y la entrega. Competimos sin miramientos».

Mujica falló una grandísima ocasión para hacer el 1-2. El jugador del Oviedo cuenta con el respaldo del técnico, que reconoce «su constancia». De igual manera, Coco, también alcanza el aprobado ante el Oviedo -saltó en el tramo final ante la lesión del latearl derecho Ale Díez-. «Contamos con ellos. Rafa tuvo el segundo gol. Fue una pena no marcarlo. Coco nos ha dado criterio en el juego aéreo. Lo hicieron muy bien. Cuando ganamos o perdemos hay que hablar siempre del conjunto. Y solo me queda aplaudir a todos».