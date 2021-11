Mel: «Fallamos en el sitio más importante: las áreas»

Pecado mortal en la zona prohibida. José Mel Pérez lamentó la falta de contundencia en las áreas. «Estuvimos mal donde el fútbol es importante y es en las áreas. Todo lo que pasaba entre área y área lo hicimos muy bien, generando un número elevado de jugadas de ataque. Hemos tirado hasta 17 veces, fallando goles increíbles. En el otro área, por contra, hemos sido mucho más débiles que otras veces. En el fútbol lo que importan son las áreas y en eso no hemos estado del todo acertados. Sin embargo, me quedo con la tranquilidad de saber que mi equipo es capaz de proponer y generar ese tipo de juego. Cuando estemos más acertados y seamos capaces de cerrar el partido, ganaremos más encuentros. Lo que está claro es que generando lo que generamos en la primera parte lo que no podemos hacer es ir 0-0. Eso no es normal y hemos tenido un problema en esa labor de la indefinición».

Rechazó de forma categórica que faltase fortuna ante la formación maña. «Cuando uno es entrenador; a mí por lo menos, no me gusta emplear esa palabra porque suena vacía. Suena a pretexto. Hicimos muchas cosas bien; muchas, pero las que hicimos mal fueron las importantes. Llegamos con mucha facilidad al área del Zaragoza y un equipo que llega tanto a esa zona tiene que meter un par de goles. Luego, las pocas, porque han sido pocas, que ellos han llegado, nos han hecho tres goles. Ese es el resumen de un equipo que hace muchas cosas bien y tiene que aprender. Ya dijimos que el camino es muy largo. Nos quedaremos con todas las cosas buenas que hicimos y las malas, que han sido las más importantes, intentaremos corregirlas».

El regreso del ‘21’

El preparador amarillo analizó la vuelta de Jonathan Viera, que finalmente jugó los noventa minutos tras superar una lesión -fractura del dedo meñique del pie izquierdo-. «Era una decisión que teníamos que tomar. Un futbolista que viene de lesión es mejor ponerle de inicio porque si no el devenir del partido le pasa por encima. Preferí ponerle de inicio y evaluar cómo iba. Las circunstancias nos hicieron dejarle 90 minutos y le vendrá bien para el futuro, pero me hubiera gustado que todo fuese diferente, quitándole en el 70’ porque todo iba bien, pero ha sido al revés».

En relación al palo sobre las opciones de ascenso directo tras la derrota (2-3), rechazó hacer conjeturas. «Solo pensamos en el día a día, ya estamos preparando el partido ante el Málaga en La Rosaleda del próximo sábado. Toca aprender y pasar página».