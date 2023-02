La UD firma una victoria 'de Lugo' y sigue líder (3-0)

Continúa líder de la categoría la UD después de un triunfo de relumbrón sobre el Lugo, en el que no solo el resultado fue aplastante (3-0) sino que el equipo amarillo demostró por qué es el mejor equipo de la categoría hasta la fecha ante un rival que está medio cadáver y apenas puso resistencia la superioridad amarilla en todas las facetas del juego y les permitió rematar 22 veces sobre el marco rival.

No falló la UD en una noche en la que empezó el partido sabiendo que tanto el Levante como el Alavés habían ganado ante el Zaragoza y Andorra para apretar aun más la zona alta. Con el triunfo, los amarillos suman 52 puntos y se separan en dos unidades de los granotas y en tres del equipo vasco, tercero en la tabla.

Una superioridad de la que fue testigo Kirian Rodríguez desde el banquillo, convocado por primera vez en la temporada después de superar el linfoma de Hodgkin diagnosticado en agosto del año pasado. El tinerfeño pudo celebrar vestido de corto los tantos de Pejiño, Enzo y Loren Morón, que en su segundo partido como amarillo ya se estrenó como goleador.

La sinopsis de la película que se iba a rodar en Siete Palmas no iba a fallar a lo visto sobre el césped. Si los planteamientos previos por las filosofías de ambos equipos iban a desarrollarse por los derroteros del protagonismo total de la UD, esos fueron los que se cumplieron. El control del esférico se situó en torno al 75% en la totalidad del partido y solo tenía que convertir ese dominio en goles.

Venía pidiendo García Pimienta mayor pegada a su equipo en las últimas semanas y ante el Lugo cumplieron. Todas esas oportunidades que no se convertían en goles en las jornadas anteriores, frente al penúltimo fueron tres cuchillazos a la portería de Whalley.

Apostó el entrenador amarillo por devolver la titularidad a Pejiño en la banda derecha y mandar a Marc Cardona a la banqueta para mantener a Loren en el once titular y los dos atacantes respondieron con creces a la confianza del catalán. El primero con un tanto y siendo el más desequilibrante en la primera parte; y el marbellí demostrando que va a ser el delantero titular a partir de ahora.

El otro gol amarillo fue de Enzo, a pase de Moleiro, que fue el mejor jugador de Las Palmas y se ganó los galones en un día en el que Jonathan Viera volvió a dar síntomas de que no está al mejor tono físico que acostumbra, ese que le lleva a la divinidad sobre el césped. Aun así, y para sus detractores, dejó una asistencia.

Aviso y gol

El primer tiro amarillo fue de Peji y el aviso no tardó ni dos minutos en convertirlo en gol Embotellando la UD al Lugo, con el balón acostumbrado ya a rodar por la cercanía de la portería rival, en un despeje de la zaga gallega, Curbelo se anticipó al intento de salida en tres cuartos de campo, le cayó la pelota a Viera y éste solo tuvo que mirar de reojillo la llegada de Pejiño como un tráiler por la derecha para prolongar la jugada y que el gaditano batiera a Whalley con la zurda. Tercera asistencia del curso de Viera y quinto gol del 24 para ser el segundo máximo artillero amarillo tras los siete de Marc.

Con la ventaja en el marcador, un necesitado Lugo, que lleva sin ganar desde el 17 de diciembre y se sitúa penúltimo en la clasificación, iba a tener que estirarse sobre el tapete y modificar su plan de juego. Ya no le valía esperar a las contras, y tenía que ir a presionar, un caramelo para el estilo de la UD, que con espacios y la circulación de balón que imprimen las líneas ofensivas, se sentía cómodo en casa.

No conseguía ni pasar del medio campo el Lugo. No la olía y en esas lindes, a falta de la lucidez de Jonathan Viera, que está dando ciertos síntomas de no estar al nivel divino que siempre ofrece, cogió las riendas Alberto Moleiro. El tinerfeño fue un constante incordio para Loureiro durante la primera parte, hasta tal punto que le castigó con una tarjeta amarilla en el minuto 10 y le tenía amordazado en la intensidad.

Que tiene unas ganas inmensas de estrenarse como goleador en la temporada no lo puede esconder. Lleva cuatro palos en lo que va de liga, el último contra el Burgos y en los 45 primeros minutos no dejó de intentarlo contra el marco rival. Hasta cuatro veces disparó y ya cuando disponía de una quinta, que era bastante clara, optó por sumar una asistencia más a su haber.

Tenía la pelota en el punto de penalti, después de que Loren disparara medio resbalándose, y en vez de empeñarse en quitarse el peso de encima de no haber marcado todavía, cedió el balón atrás para que Enzo Loiodice rematara con la zurda cruzando el balón para Whalley. 2-0 al filo del descanso y una superioridad aplastante sobre el césped.

Necesitaba el Lugo intentar reaccionar de alguna forma, no solo para igualar el marcador, que dado lo visto en el primer tiempo parecía misión imposible, sino para no salir goleado de su visita a Siete Palmas. Un regalo que el equipo amarillo esperaba darle a su afición, puesto que en toda la temporada solo había ganado de forma holgada al Málaga (4-0) y al Tenerife (3-1).

Lo intentó con un triple cambio a los cinco minutos el entrenador lucense Joan Carrillo –lleva dos partidos en el cargo–, pero precisamente una de sus apuestas, Gui Guedes, fue el que propició el tercer tanto de la UD. Derribó a Moleiro dentro del área, pero el colegiado se hizo el loco y pitó falta lateral. Una acción que terminó en gol tras varios rechaces y que tocó en el tacón de Loren a media vuelta para una tercera estocada.

Coser y cantar

Con media hora por delante, no quiso hacer leña del árbol caído Las Palmas. Administró las fuerzas y Pimienta comenzó el baile de sustituciones. Marc entró por un Loren sonriente y Álvaro Jiménez por Pejiño. Unas rotaciones en las que no entró Moleiro y acusó el cansancio en el minuto 70 cuando se tiró al pasto y se echó la mano a la zona posterior de su pierna izquierda.

Si no llegaron más goles insulares fue porque la UD no puso las mismas ganas que en la primera parte. Pensando más en el próximo partido en Leganés, en el que Fabio se lo perderá por cumplir ciclo de amonestaciones, al igual que Sergi Cardona, tarjeteado en el 81’ y tampoco estará en Butarque. Un encuentro en el que se espera que Nuke Mfulu se haya recuperado de las molestias físicas que le impidieron incluso estar convocado contra el Lugo.

El último uy en la grada, que se divirtió cantando el chicharrero el que no bote y haciendo la ola, lo provocó Óscar Clemente, que pudo haber puesto la guinda al pastel lucense con el 4-0, pero finalmente su tiro se estrelló en el larguero. El grito final en Siete Palmas: “¡Las Palmas es de Primera!”. A este ritmo, buenas sensaciones deja.