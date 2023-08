El punto de vista de la UD. Miguel Ángel Ramírez, presidenta de la UD Las Palmas, reclamó anoche la dimisión inmediata de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, por su comportamiento en el Estadio Olímpico de Sídney el pasado domingo con el beso a Jennifer Hermoso y el tocamiento de su genitales delante de la Reina y la Infanta, en el palco del recinto, durante la disputa de la final del Mundial que coronó a España. Además, justifica su no presencia en la Asamblea General Extraordinaria de esta mañana, en la que Rubiales anunciará su salida del puesto.

"Ha decidido dimitir y dimite. Es lo que tiene que hacer, como un señor, irse. Porque se ha equivocado, y a veces en esta vida, una disculpa no es suficiente para limpiar un tema que se agrava con todo lo visto. Si ya ha decidido dimitir, mañana a qué vamos allí [a la celebración de la Junta General Extraordinaria, un cónclave a la que no acudirán todos los presidentes de las Territoriales, así como ningún representantes de los 42 equipos de LaLiga].

Para Ramírez, las explicaciones o disculpas de Rubiales carecen de sentido, tras la nota de Jennifer Hermoso del miércoles, en la que exigía "medidas ejemplares". FIFA dictó ayer que abre expediente al presidente de la RFEF y vicepresidente de UEFA. "No tenemos nada que escuchar, debe quitarse de en medio, dar paso a otra persona. La Liga de Fútbol Profesional se gasta un dineral al año en invertir para prestigiar nuestra competición. Y nuestro presidente no ha estado a la altura de las circunstancias. Somos campeones del mundo, campeonas y las chicas no están disfrutando de esto. Me pueden decir si Jenni Hermoso qué está disfrutando con todo esto. A nivel internacional, somos noticia en todo el mundo, en los países que consumen nuestro producto y no es para estar orgullosos", valoró el principal mandatario de la entidad amarilla en El Partidazo de Cope.

A la pregunta de por qué hablan ahora, cuatro días después de lo sucedido, Ramírez aclara que había que esperas a que se manifestasen los protagonistas. "Han pasado muchos días después de lo que sucedió, de poco hay que hablar. Representar al fútbol español impone un decoro que Luis ha demostrado que desconoce; él tiene que tomar la decisión, no se puede ir a una Asamblea para escuchar algo que carece de justificación, no basta con una disculpa, no basta...Lo único que puede acontecer es una dimisión". Sobre la tardía en alzar la voz: "¿Y dónde lo decimos el lunes? Sucedieron unos acontecimientos y los protagonistas son los que tienen que ir demostrando lo que debe hacer".

Recepción en chándal con Sánchez

Ramírez no ve útil la celebración de una Asamblea y mira al futuro. Además, recuerda que Rubiales ya cuenta con un amplio historial de escándalos -las facturas del viaje a Nueva York, las comisiones de la Supercopa de Arabia y los negocios con Piqué, una supuesta orgía en el chalé de Salobreña con dinero de la RFEF...-. "No hay explicación, la RFEF no es su empresa, la mantenemos entre todos, especialmente el fútbol profesional. Desde que llegó a la Federación ha protagonizado un escándalo tras otro por lo que sea. En este caso, el protagonismo era de las jugadoras y él se empeñó en apropiarse del éxito. Hacerlo suyo. Haciendo lo que hizo con la jugadora, haciendo lo que hizo en lo que sabemos. Solo un dirigente inseguro y desubicado pretende parecer como un jugador más o acudir como ustedes vieron, en chándal a una recepción. Insisto, no hay que discutir nada".

Salida de la Junta Directiva de la RFEF

El presidente de la UD aclara que ha acudido de forma regular a las Asambleas y que fue miembro de la Junta. "He sido miembro de la Junta Directiva de la RFEF con Villar y luego con Rubiales. hace unos años decidí no seguir en la Junta Directiva porque no me convencía lo que estaba sucediendo. LaLiga es el mayor patrocinador del fútbol amateur en España, solo recibimos desde la RFEF un claro perjuicio. Daños y desaires. Somos el patrocinador más importante, le damos el fútbol amateur, al CSD, al deporte en general...una cantidad importante. No puedo ir a una Federacion a escuchar nada cuando se está en contra de la patronal".

Sobre si se debe ir más gente de la RFEF -Antonio Suárez es vicepresidente de la RFEF-, Ramírez eludo manifestarse. "No entro en eso, Rubiales se ha equivocado y lleva un tiempo equivocándose. Ha llegado este momento, no podemos aceptar más. Ningún desaire más. Estas maneras que no se justifican con un presidente de la RFEF. Dentro de ocho meses hay elecciones, que se depuren responsabilidades y se vote libremente. Rubiales no puede segui ni un minuto más presidiendo y representando al fútbol español a nivel mundial".