UD Las Palmas - Real Sociedad (La previa): Promesa de buen fútbol

Un equipo de Champions llega esta tarde (18.30 horas, Movistar LaLiga) al Gran Canaria. Suena bien. Entre la llegada de jugadores en la recta final del mercado estival, sus presentaciones y el revuelo formado por el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, cuya consecuencia es la dimisión del presidente de la Federación aparece de nuevo el fútbol para copar todo el protagonismo, más todavía cuando se enfrentan dos equipos, la UD Las Palmas y la Real Sociedad de Fútbol, con gusto por el balón, pero también con la necesidad de sumar su primera victoria en el campeonato. Un partido que, por tanto, pinta muy bien.

No urgencias todavía en el cuadro amarillo, pero lo convendría sumar de a tres cuanto antes para ganar crédito y, sobre todo, confianza. La apuesta decidida por el estilo que llevó al cuadro amarillo a la máxima categoría necesita de resultados que la justifiquen. Por lo visto hasta ahora, la UD dio la cara frente al Mallorca y el Valencia, pero apenas inquietó la portería de sus rivales. En consecuencia, una mayor mordiente ofensiva es el reto más inmediato del grupo de Xavi García Pimienta.

El técnico, al menos, podrá contar para la cita ante el conjunto txuri-urdin con un nuevo delantero, el deseado, Sory Kaba, del que dijo que estaba en condiciones de jugar de inicio y, además, los 90 minutos. En cualquier caso, cualquier modificación que signifique la colocación de un nueve y la salida de Jonathan Viera de una posición en la que es mucho menos Jonathan Viera apunta a ser beneficioso para el equipo.

Si bien el capitán no desentona, en el centro del campo es mucho más determinante, sobre todo a la hora de lanzar balones en busca de los demarques de Sandro, también trasladado fuera del lugar donde más le gusta jugar. Por alguna extraña razón el entrenador decidió cortocircuitar la mejor conexión del curso pasado y de la pretemporada en las dos primeras jornadas. Ahora, con la suma además del atacante más pretendido, no tendrá excusas para armar un once con menos extravíos.

Muchas variantes

Quizá las múltiples variantes con las que cuenta esta temporadas, mucho mayores que en la anterior, le siembre dudas a él mismo. En cualquier caso, es el responsable de elegir a los mejores y de responder en el éxito y en el fracaso. Su decisión de prescindir de Pejiño, de los que más gol tiene en una plantilla con poca pegada, hasta muy al final del choque de Mestalla fue poco entendida, por lo que igual apuesta por devolver el sitio al barbateño. Un frente de ataque formado por Peji, Kaba y Sandro suena bien.

Si elige al tridente, el ‘21’ daría un paso atrás para gobernar el centro del campo junto a Kirian y Loiodice, el que mejor rendimiento ha dado hasta el momento. En la defensa también habrás cambios. Uno es seguro, el de Sergi Cardona por el lesionado Sinkgraven, pero Araujo apunta a titular en la derecha tras sus buenos minutos en Valencia. Por el centro, entre Coco, Álex Suárez y Mika Mármol se disputan dos puestos. Perrone, por su parte, esperará en el banquillo para debutar.

Enfrente, la Real de Imanol recupera una pieza clave como Mikel Merino; más poderío todavía para un equipo que desperdició dos ventajas en casa y que seguramente cuente por fin con Sadiq en la punta, con el veloz Take en una banda y Oyarzabal en la otra. Un equipazo que saldrá a Siete Palmas a jugar y convencer. Un rival que promete buen fútbol, como la UD. Espectáculo asegurado.