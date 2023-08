El desequilibrio que existió entre la UD y la Real Sociedad en los primeros 45 minutos de juego quedó patente con los datos en la mano. De los siete tiros que realizó el conjunto amarillo, por tan solo uno del equipo vasco, además del dominio que demostró sobre el tapete de Siete Palmas, el técnico amarillo se lamentó que no se tradujera tal superioridad en goles. «Fue una pena que en la primera parte no se moviera el marcador», realzó Pimienta a la conclusión del encuentro en sala de prensa.

En este mismo sentido, el catalán subrayó que para el la escena de ayer «fue un partidazo» por parte de los dos conjuntos, aunque poniendo el punto sobre las íes en cuanto al dominio del conjunto insular. «Es una pena que hayamos generarado ocasiones claras de gol y no marquemos ninguna. Creo que el equipo ha hecho un partidazo, se ha generado suficientes ocasiones para marcar un gol, pero esto va de marcar goles y este es el camino a seguir», añadió.

Cuestionado sobre la aportación de Sory Kaba a la delantera amarilla, García Pimienta se mostró feliz con el despliegue de su nuevo ariete. «Era el jugador que queríamos porque además de jugar bien genera espacios, situaciones de gol y nos da ese desahogo cuando tenemos que jugar en largo. Es un incordio para los rivales porque se queda el balón, se siente cómodo jugando de cara, gana duelos, un montón de cosas, pero lo hemos tenido que cambiar porque estaba muy cansado», analizó el entrenador.

Además, tuvo palabras de aceptación para la progresión de Munir. «Ha hecho un partido muy completo. Si hubiera tenido más cambios lo hubiera cambiado para oxigenar. Lástima la primera parte que tuvo la que peinó Sandro. No ha podido hacer la pretemporada y está cogiendo la forma», puntualizó.

Finalmente explicó que no pudo convocar a Maxi Perrone porque el argentino no ha podido ser inscrito todavía en LaLiga. «Ha faltado un documento en la embajada argentina, esperamos hasta las cinco, pero no se pudo más», sentenció.