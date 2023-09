2.159 pases para ‘cero’ goles

A Las Palmas le cuesta un mundo ver portería en este arranque del campeonato liguero. Después de 2.159 pases solo ha sido capaz de perforar las porterías contrarias en una ocasión. Y fue de penalti. A estas alturas es el único equipo del campeonato que no ha marcado a través de jugada combinada.

Que Las Palmas tiene un problema con el gol a estas alturas ya no es tabú. En las cuatro jornadas disputadas el equipo amarillo sólo ha podido celebrar una vez que el balón haya traspasado la línea de la portería contraria. Y ojo, fue de penalti. Que tiene el mismo valor y que hay que meterlos. Pero que fue de penalti. Solo Viera pudo abrir los brazos en el inicio del campeonato al batir a Rajkovic, portero del Mallorca. Y ya cuando LaLiga EA Sports se reanude, habrá pasado más de un mes de ese gesto del capitán con la grada de Siete Palmas.

El sino de esta UD es la de dar pases y dar pases. Tampoco se va a descubrir la pólvora a estas alturas de que el versículo sagrado de Pimienta pasa por el juego de posesión. Pero la cuestión se origina cuando después de 2.159 pases realizados en las cuatro jornadas jugadas, sólo haya significado un tanto. Y de penalti.

Porque si fue desde los once metros, también significa que no fue después de que Las Palmas trenzara una jugada de pases entre sus jugadores y eso se tradujera en gol. No. Viera dio un pase a la red con su disparo. Pero fue de penalti el único gol amarillo.

Esto quiere decir, por ejemplo, que al Getafe, que es el segundo equipo con menor cuantía goleadora del campeonato, con uno más que los amarillos, le ha costado dar 520 pases para rubricar sus dos tantos –sí, uno fue de penalti de Borja Mayoral–.

Tampoco es que haya que comparar el mejor dato del campeonato en cuando a media de pases realizados por goles anotados –ver tabla adjunta en la última columna de esta pieza–.

Los avatares de este deporte le otorgan al Atlético de Madrid una media de 131 pases para que cada uno de sus jugadores puedan dar rienda suelta a sus celebraciones. Sobre todo, porque siete llegaron durante el partido contra el Rayo Vallecano de hace dos jornadas.

Tomando en cuenta los dos equipos que más combinan del campeonato, por delante de la UD, el Real Madrid y el Barça, le llegan los goles después de 3126 y 322 combinaciones respectivamente.

El Sevilla, por ejemplo, próximo rival de Las Palmas cuando se reanude el campeonato tras el parón liguero, es de los que menos amasan el balón para llegar al objetivo de la portería rival. Cada 268 pases, los de Mendilibar sobrepasan la línea de cal. Cinco veces en los 1.277 pases que llevan.

La sintonía ahora es distinta tras la llegada de Sory Kaba a las filas amarillas. Ya se dispara más que en los dos primeros duelos. Ahora faltan los goles.