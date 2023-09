Munir vuelve adonde fue feliz

Munir El Haddadi va a regresar a la última ciudad en la que fue feliz. El delantero de la UD visitará el domingo con la camiseta amarilla el Sánchez Pizjuán, el recinto que defendió durante tres temporadas y media para disputar 113 partidos y anotar un total de 25 goles. Ahora, con la llamada de García Pimienta durante el verano, el delantero hispano-marroquí espera reencontrar la felicidad que encontró en Hispalis después de abandonar Can Barça.

Todavía no ha conseguido ver portería Munir en los cuatro partidos disputados con la camiseta de Las Palmas. Admitió que firmó con la entidad amarilla porque esperaba «jugar más cerca del área», y no tanto en banda como le había ocurrido en los últimos cursos tanto en Sevilla con Julen Lopetegui, como en el Getafe con Quique Sánchez Flores y por último con Bordalás –le dio dos goles al primero y otro al último–.

De esta forma el internacional por Marruecos se aventuró a poner una cifra a su reto personal en la Isla. «Espero marcar doce o trece goles con la Unión Deportiva», admitió el día de su presentación. Osado, valiente, y a la vez una losa que puede pesar con el paso del tiempo para la afición y las expectativas puestas en él.

Porque de momento García Pimienta le está usando como extremo, tanto por la banda izquierda como por la derecha. En los dos primeros encuentros ligueros porque Jonathan Viera estaba jugando como falso nueve se tiró a la derecha; y en el último contra el Girona lo hizo por la izquierda porque la baja de Sandro –el que juega por ese carril– la ocupó él en ese costado y Pejiño se colocó en la banda diestra.

Solo jugó un ratito de delantero centro frente a la Real Sociedad, cuando Javi Muñoz sustituyó a Sory Kaba y Pejiño fue el que relevó a Sandro, que se había puesto de nueve entre el minuto68 y el 79 que fue el transcurso entre estos dos cambios.

Así pues, Munir acumula once minutos como referencia en ataque, por lo que fue fichado. Aun así, con Sory Kaba como la referencia en ataque, la opción de jugar de nueve va a ser residual o como variante a cuando el guineano haya que darle descanso.

Pero en el recuerdo del atacante amarillo queda su buena actuación frente al Girona. Ahí, jugando por la zona que ha estado ocupando Sandro en este inicio de campeonato se le notó más suelto haciendo diagonales hacia el centro y viendo el campo más abierto.

En este escenario el 17 de la UD asistió a Pejiño para la mejor ocasión de la que dispuso Las Palmas en Montilivi, cuando recibió el balón en la izquierda, circuló con él pegado al pie desde el centro del campo, dejó atrás en velocidad a Yangel Herrera en tres toques y con el exterior de su pierna zurda metió un pase entre líneas al gaditano que no consiguió acertar ante la oposición de Gazzaniga.

Esos movimientos en la primera parte, combinando sobre todo con Jonathan Viera mantuvieron a la Unión Deportiva con un espíritu vertical junto a Sory Kaba.

Ya lo avisó el capitán cuando habló en verano antes de empezar el campeonato liguero. «Me está sorprendiendo mucho Munir, «tiene movimientos de jugador diferente, tenemos mucha química», resaltó el Mago de la Feria en sintonía con el hispano-marroquí.

Esa misma sintonía se notó el pasado jueves en El Paso, cuando ambos jugadores saltaron al terreno de juego para disputar los últimos 20 minutos del partido amistoso contra el conjunto palmero e imprimieron una marcha más a los de Pimienta en busca del empate que no llegó.

De esta forma se le presenta a Munir una oportunidad ambiciosa para devolver su calidad ante un equipo del que salió rumbo al Getafe después de que la entidad hispalense considerara que su ficha era bastante alta para lo que Lopetegui consideraba ya de él.

El delantero abandonó el equipo rumbo a su Madrid natal –nació en San Lorenzo de El Escorial– y el ex seleccionador fue destituido siete partidos después del arranque liguero.

Se puso fin así a una trayectoria de 113 partidos con la camiseta blanca en la que consiguió anotar 25 tantos y alzar una Europa League en la temporada 2019-20, su segunda campaña tras aterrizar en el Sánchez Pizjuán en el invierno anterior a cambio de 1,05 millones de euros después de que Ernesto Valverde le invitara a salir del Barça ante la falta de minutos.

Después de ponerle el punto y final a su trayectoria de tres temporadas y media en Sevilla, el ahora delantero de Las Palmas no llegó a cuajar en el Getafe con el objetivo que se había planteado de volver a deslumbrar para estar presente en una lista mundialista con Marruecos a la que no llegó a entrar y por tanto no fue verdugo de España en los octavos de final de Qatar 2022.

Ese objetivo de regresar al combinado marroquí se mantiene y el domingo en su ex casa tiene la primera gran oportunidad para lucir.