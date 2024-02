Un salvavidas de Barranco Seco al Port de Barcelona. De Xavi a Xavi. El preparador de la UD Las Palmas Xavi García Pimienta, cerca de dos décadas de trabajo en los filiales del FC Barcelona y ahora uno de los técnicos de moda de Primera, puso en valor la figura de Xavi Hernández, cercado por las críticas y que el 30 de junio deja su cargo en el banquillo culé. Lo hizo horas antes de medirse al Granada en Los Cármenes (mañana y desde las 15.15 horas)

"Su situación representa lo ingrato que es el fútbol. Es amigo mío, tuve la suerte de jugar con él [coincidió con el de Terrassa]; es un tío de puta madre. La persona que siente el Barça y es el Barça. Se merece lo mejor, desde los 9 años pasó por todas las categorías del conjunto culé. El mejor centrocampista en la historia del Barça, de España y de la Selección. Toda su carrera, salvo su paso por Catar, estuvo vinculado a un gran club como el Barcelona".

Además, Pimienta elogia la valentía de Xavi en defender del estilo. "Tiene su idea y lo hace muy bien, en un momento difícil del club y arriesgó su futuro porque tarde o temprano sería entrenador del Barça. Arriesga su futuro para ayudar al club porque se lo pidieron y a buen nivel porque la temporada pasada consigue títulos. Producto de esta grandeza, de la dimensión del Barça, cuando las cosas no van bien, el fútbol no tiene memoria. Le deseo todo lo mejor porque se lo merece. Tengo muchos amigos ahí dentro y trabajan, lo conozco, conozco su gente, jugadores...Todos me comentan lo bien que lo hace. El fútbol es muy ingrato y le deseo lo mejor. Así es este deporte, para bien o para mal, luchará por todos los títulos [le resta la Champions y está a diez puntos del líder Real Madrid]":

Se dejar querer por Laporta

Pimienta no desechó de forma categórica volver al Barça y reconciliarse con Laporta. "El mundo del fútbol da muchas vueltas; ahora no se me pasa por la cabeza otra cosa que conseguir la permanencia con la UD. Nos quedan 16 partidos, lo digo y lo repito, solo pienso en la permanencia. Al inicio de Liga me dicen de estar con estos puntos y me parece increíble. El club debe hacer todo lo posible por retener a los jugadores y brindar una estabilidad fuerte de muchos años en Primera".

Por otro lado, resta importancia al peso o la huella del técnico de la UD. Lo importante es la idea. "Lo prioritario es la salvación, el entrenador no es lo importante [bajo la filosofía de la UD Las Palmas]. El club tiene una idea, una metodología bien definida y un estilo de juego. El entrenador, sea yo o el que sea, lo hará bien seguro". Reclama la renovación y el blindaje de la columna vertebral del equipo. "La mayoría tienen contrato, pero los jugadores son lo verdaderamente importante".