Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 9 al 15 de marzo, signo a signo

El ranking de los signos del horóscopo para esta semana del 9 al 15 de marzo, de acuerdo con las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, coloca en primera posición a Acuario seguido de Cáncer, LeoGéminisSagitarioPiscisAriesEscorpioCapricornioLibraVirgo y cierra el círculo Tauro. Los pronósticos de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por la evolución de los astros y la Luna. El tercer mes del año 2024 entra en su segunda semana con Luna Nueva. El día 10 de marzo la Luna Nueva entra en el signo de Piscisy su energía marca nuevos comienzos. Es el momento de sacudirse la tristeza y comenzar de cero con ilusiones renovadas. El día 11, Venus ingresa en Piscis y los signos de agua -Cáncer, Escorpio, Piscis- son los más seductores del Cosmos. Además, hemos entrado de lleno en el gran evento astrológico del año, la conjunción de Júpiter y Urano con Tauro, que durará hasta finales de mayo y trae una etapa de renovación y cambio.

Con el planeta Marte en tu signo eres pura dinamita y no puedes estar quieto. No te faltará energía y mucho empuje para afrontar cualquier reto que surja y salir triunfador. Tendrás la oportunidad de hacer lo que tú quieras, libre de prejuicios, críticas y opiniones ajenas que no van contigo. Sabes que eres peculiar y original, y ahí va a residir tu mayor atractivo.

Los buenos aspectos de Venus disparan tu carisma y tu encanto personal, ayudándote a contactar con personas que te abran nuevos caminos que te hagan feliz. La energía lunar contribuye a que te sientas en plena forma y con ganas de comerte el mundo. Confía en tus intuiciones. Debes ser tú quien tome las decisiones que atraigan la magia a tu vida.

La pasión y las ganas que vas a poner en todo lo que hagas será la clave para que el éxito te sonría y consigas lo que para otros es casi imposible. Te verás envuelto en una frenética actividad, pero recuerda que hay cosas a las que puedes renunciar. Vas a saber adaptarte a las nuevas situaciones y extraer de ellas las mejores experiencias.

Te sentirás rebosante de energía y vitalidad, con una enorme capacidad para disfrutar de las cosas buenas de la vida. Vas a estar muy tranquilo, y no habrá nada que te revuelva por dentro o te quite el sueño. El guerrero Marte muy bien aspectado te transmite el vigor y la voluntad que necesitas para motivarte y luchar con fuerza por lo que quieres. El 15 es tu día mágico.

La energía lunar estimula tu entusiasmo y tus ganas de moverte, de salir y de hacer cosas nuevas que te alejen de la rutina. Sabrás ganarte a la gente y conseguir lo que deseas. Adiós a las preocupaciones que te mantenían con el corazón en un puño. Alguien especial puede entrar en tu vida. Quizá no sea tu pareja definitiva, pero activará la inmensa pasión de tu signo.

Muchas felicidades. La Luna Nueva del día 10 en tu signo potencia tus habilidades para que nada se te resista. Además, con el Sol, Saturno y, a partir del día 11, con Venus también en tu signo, tienes por delante días prometedores en los que todo puede salir como quieres, solo debes mantener a raya esos temores que te debilitan. Ponte en acción porque vas a triunfar.

Con el planeta Mercurio en tu signo, vas a estar chispeante, ingenioso, divertido y podrás convencer a los demás de lo que quieras. La Luna en tu signo los días 11 y 12 te hace mágico y te ayuda a resolver algún asunto pendiente que te preocupa. Te sentirás seguro y decidido, y no te importará asumir riesgos ni apostar por cosas nuevas que te atraigan.

Ha llegado el momento de que te plantees algunas cuestiones que no tienes claras y que vienes aplazando por miedo a afrontarlas. Escucha lo que te dice tu corazón y no te equivocarás. Debes escapar de todas esas emociones que te paralizan y salir al mundo a brillar con fuerza. Puedes conocer a personas que te aporten una visión diferente de la vida. Escúchalas.

Algún asunto te puede estar perturbando, pero no te dejes llevar por pensamientos que te superan y date un respiro para reflexionar y recuperar la calma. Vas a recibir la ayuda incondicional de gente que te quiere. No te aísles y ábrete al diálogo para ver las cosas desde otro punto de vista. Puedes recibir un dinero extra que te vendrá de maravilla.

Estás muy vulnerable y cualquier comentario malintencionado puede hacerte daño, pero el Cosmos te protege de personas tóxicas para que nada pueda contigo. Eres el protagonista de tu vida, no dejes que nadie decida por ti por miedo a cometer un error. De repente, tu vida se volverá más agitada y entretenida, e incluso realizarás pequeños pero enriquecedores viajes.

El temor a no hacer bien las cosas te puede paralizar. No lo permitas y ten muy claro lo mucho que vales, que a veces parece que lo olvidas. Tu disciplina y sentido práctico serán imprescindibles para superar los obstáculos y no rendirte. Necesitas establecer tus prioridades para liberarte de lo que te impide avanzar y estar bien contigo mismo.

Algunas situaciones que estás viviendo te están dejando sin energía, pero vienen soluciones que aliviarán tus preocupaciones. Te conviene alejarte de conflictos y mantener las distancias con personas con las que te sientes en tensión. Tú eres lo primero. No permitas que nada ni nadie te altere. Los días 13 y 14 la Luna en tu signo te aporta la estabilidad y armonía que necesitas.