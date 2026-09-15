Fred. Olsen Express facilita viajar y volver en el día con su nueva tarifa

No siempre hace falta hacer las maletas para viajar a otra isla. Una consulta médica, una reunión de trabajo, un trámite administrativo o una jornada diferente de ocio pueden resolverse en unas horas cuando existen conexiones adaptadas a este tipo de desplazamientos. Con este planteamiento, Fred. Olsen Express pone en marcha la tarifa Día Express, una modalidad pensada para quienes necesitan desplazarse entre islas y regresar a su lugar de origen durante la misma jornada. La nueva tarifa permite organizar viajes de ida y vuelta en las rutas interinsulares de la compañía, de lunes a domingo, con precios más ajustados que buscan facilitar los desplazamientos habituales de los residentes y también favorecer las escapadas de un solo día. La propuesta contempla billetes para residentes desde 13,45 euros y desde 30,98 euros para quienes viajen con vehículo, lo que puede suponer un ahorro de hasta un 40% frente a otras tarifas. De esta manera, la compañía amplía las posibilidades de movilidad para quienes necesitan desplazarse sin asumir el coste de una estancia fuera de casa. El director de flota de Fred. Olsen Express, Juan Ignacio Liaño, explica que la iniciativa parte de una realidad en el archipiélago: desplazamientos que requieren rapidez y que no implican pasar una noche fuera. En este sentido, señala que «la tarifa Día Express busca que los pasajeros puedan organizar su jornada con mayor libertad y adaptar el viaje a sus necesidades concretas». «Hay muchas razones para cruzar de una isla a otra y no todas requieren quedarse a dormir. Queremos que nuestros pasajeros tengan una alternativa que les permita aprovechar el día, desplazarse con comodidad y regresar cuando lo necesiten», apunta Liaño. La flexibilidad es otro de los elementos de esta modalidad. Los viajeros pueden solicitar cambios de fecha y hora, sujetos a disponibilidad, siempre que la modificación se realice sobre ambos trayectos. Además, la posibilidad de embarcar con vehículo propio aporta autonomía a quienes necesitan continuar moviéndose por carretera una vez llegan a destino. Para los pasajeros que viajan a pie, Fred. Olsen Express dispone del servicio de Ferry Bus, que facilita la conexión entre las terminales marítimas y diferentes puntos urbanos, contribuyendo a completar el desplazamiento. La tarifa también es compatible con viajes en familia o en grupo. A medida que aumenta el número de pasajeros, el precio por persona puede reducirse, una opción especialmente orientada a quienes deciden compartir una escapada de un día o desplazarse juntos por motivos personales. Con esta nueva modalidad, Fred. Olsen Express continúa reforzando su apuesta por una conectividad interinsular que responda no solo a los grandes desplazamientos vacacionales, sino también a las necesidades cotidianas de la población. Una forma de entender el transporte entre islas como una herramienta para trabajar, resolver gestiones, atender citas o simplemente disfrutar de Canarias sin necesidad de hacer noche fuera de casa.