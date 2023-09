El calor y la sequía encarecen el aguacate

Hasta 18 euros el kilo. Este es el precio que los aguacates han alcanzado en el archipiélago durante el verano. Las olas de calor y la sequía son las responsables de esta desorbitada subida, que afecta tanto a los consumidores como a los agricultores.

Las tormentas de tierra sahariana y los numerosos robos que algunos productores del 'oro verde' han sufrido, en las islas de Gran Canaria y Tenerife, también han sido determinantes en la escasez de la cosecha de verano provocando, por consiguiente, un aumento considerable en el precio.

A todo esto se le suma la particularidad del mercado del aguacate en las islas, donde la importación de productos tropicales como este está prohibida. Esta singularidad imposibilita que los habitantes del archipiélago puedan comprar aguacates procedentes de fuera de la Comunidad Autónoma.

"No hay aguacates"

"No hay aguacates", afirmaba con rotundidad el agricultor Domingo Bueno Marrero. Bueno es el propietario una finca en el municipio grancanario de Mogán. En ella cultiva 15 variedades de aguacates además de otras frutas tropicales como el mango y la papaya, pues el clima cálido del municipio, con una temperatura media anual de 22 grados centígrados, favorece la producción de este tipo de frutas.

El exceso de calor que ha soportado la isla durante el verano, sobre todo en las zonas de las cumbres y medianías del sur y del oeste, ha causado estragos en el cultivo de este fruto tan demandado por los canarios. El "aguacate de verano" concretamente el antillano es "muy sensible" a la meteorología.

"El antillano es muy delicado. No solo le afecta el calor, sino también el viento", explicaba el agricultor moganero. Este año Bueno ha sido uno de los pocos productores del municipio que no ha perdido la cosecha, a causa de las altas temperaturas. Su finca, situada en la costa, goza de unas temperaturas más "benévolas" que otras ubicadas en zonas como Veneguera, donde se han llegado a superar los 40 grados este verano.

200 kilos

El calor estival no es lo único que ha mermado la producción del "oro verde". Durante el invierno una tormenta de polvo sahariano acabó con los aguacates, que en esta época se encontraban en fase de floración. "El aguacatero solo florece una vez al año, por lo que si se estropea hay que esperar hasta el año siguiente para que dé frutos de nuevo", declaraba Bueno.

El agricultor sostiene que en los últimos años la cosecha de este deseado fruto ha disminuido en el municipio. "Cuando mi padre trabajaba la tierra recolectaba hasta 20.000 kilos de aguacates, cifra que vendía en una semana más o menos", recordaba el moganero.

200 kilos es la cifra de antillanos que Bueno ha logrado producir. La mitad de esta cantidad será puesta a la venta el domingo en la VI Feria del mango y el aguacate de verano, en la plaza de las Gañanías.

VI Feria del mango y el aguacate

En este evento, en el que participan otros 20 agricultores del municipio, los asistentes podrán comprar aguacates (2.000 kilos) a precio más económicos que en los supermercados. El concejal de Agricultura, Neftalí de Jesús Sabina Déniz, explicaba que aunque los precios no han sido regulados por el consistorio han exigido a los productores un precio mínimo.

La Feria, a la que, según el concejal, acuden cada vez más personas, es una oportunidad "excelente" para que pequeños productores del municipio como Domingo Bueno vendan sus cosechas. En ella también habrá varios puestos de productos elaborados, artesanía y gastronomía.

El secretario general de la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias (Asuican) Alonso Fernández, por su parte, defiende que los precios de este fruto son consecuencia de sus elevados costes de producción."El cultivo del aguacate conlleva un coste alto de producción. Este año también ha habido sequía por lo que los agricultores establecen sus precios en función de sus costes", explicaba Fernández.

Parte de estos costes son asumidos por los consumidores, quienes se quejan de los desorbitados precios. Ante el descontento de los usuarios, el secretario general de Asuican sostiene lo siguiente: "El cliente debe ser consciente de que cuando compra aguacates está protegiendo el cultivo de este fruto en el archipiélago, puesto que la importación de productos tropicales está prohibida".

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, aprobó en 1987 la Orden por la que se establecieron las normas fitosanitarias relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales para las islas Canarias. En ella, está reflejada la prohibición de la importación de frutos tropicales, entre ellos el aguacate. Esto hace del mercado canario de aguacate un mercado de "consumo único".

"Los consumidores canarios no pueden comparar el precio de los aguacates en las islas con el de la Península, donde el kilo está a tres o cuatro euros, porque las condiciones son totalmente distintas", aseguraba Alonso Fernández.

Robos

Muchos usuarios, en un intento de conseguir este producto a un precio más económico, compran, probablemente sin saberlo, aguacates robados. Los robos de este fruto han crecido últimamente en varias islas productoras del archipiélago como Gran Canaria y Tenerife. El moganero Domingo Bueno reconoce que "se han metido" en su finca y sostiene que esta práctica perjudica tanto a los agricultores como a los consumidores.

"Quienes roban aguacates quieren sacar tajada sin tener en cuenta los daños que supone para nosotros. No tienen conocimiento sobre el fruto y cogen aguacates que no están listos para comer, como los de invierno. La gente los compra pensando que madurarán, pero no lo hacen porque su época de recolección es a partir de noviembre", declaraba el agricultor.