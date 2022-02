La construcción vuelve a reavivarse y alcanza niveles de antes del covid

La construcción vuelve a revivir en la capital grancanaria y ya roza los niveles que se alcanzaron antes de la pandemia. Durante 2021 se concedieron 525 licencias para construir viviendas, una cifra que registró un ligero incremento de un 23% con respecto a 2020, pero lo que se ha disparado de manera espectacular son las reformas y ampliaciones de casas, cuyo número superó las 2.300 obras. Esta reactivación de la construcción, tras la ralentización registrada durante 2020 a causa del covid, ha contribuido a reducir los niveles de desempleo y también aumentar la recaudación de las arcas municipales por el impuesto de construcción y por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), debido al aumento de la compraventa de nuevas viviendas. De hecho, en los presupuesto de este año, se prevé un aumento en los ingresos procedentes de ambos tributos, porque se espera que la tendencia se mantenga durante 2022 o incluso que aumente.

En total, durante el pasado año se dio licencia para 2.913 obras, en su mayoría rehabilitaciones y ampliaciones, una cifra que superó en más de medio millar los 2.322 permisos o declaraciones responsables solicitados en 2020. Si nos remontamos a 2016, el año en el que repuntó la construcción tras la anterior crisis, el incremento casi duplica las 1.600 licencias concedidas en ese año. El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, constata que la actividad constructora en la ciudad se ha reactivado y considera que todo indica que este año se mantendrá la misma tónica.

De hecho, hay varias promociones importantes a punto de iniciarse, entre ellas la del Residencial Las Américas, en Guanarteme, la más grande de todas, que introducirá en el mercado 468 nuevas viviendas. También se prevé que arranquen en 2022 dos nuevas promociones de Avantespacia en Las Torres y Tamaraceite-Sur, entre otras.

Buena parte del medio millar de promociones de viviendas a las que se les dio permiso el pasado año están en marcha en estos momentos a todo lo largo del municipio, aunque sigue destacando, en cuanto a la cantidad de proyectos iniciados, Guanarteme, donde la fiebre de edificaciones que arrancó en 2016 continúa en la misma línea y está transformando a marchas forzadas el paisaje del barrio de forma paralela a la desaparición de las viejas casas terreras.

Urbanismo asegura que se ha acortado el plazo de los permisos, que oscila entre 3 y 6 meses

La Isleta tampoco se queda atrás, aunque en este barrio la actividad que más abunda es la relacionada con las reformas y ampliaciones de viviendas. No obstante, también han empezado o están a punto de hacerlo varias promociones de viviendas en la calle Albareda y otras zonas, en las que varias casas terreras están a punto de pasar a la historia para convertirse en edificios. Pendiente de arrancar están también las dos torres de 18 y 9 plantas y 180 casas que se prevé iniciar en la antigua Fábrica del Hielo, junto a la plaza Manuel Becerra y que ya disponen de licencia.

Según Javier Doreste, en el último trimestre de 2021 se concedieron 37 nuevas licencias con declaraciones responsables en La Isleta para reformas y ampliaciones.

Guanarteme en construcción

Sólo en Guanarteme, durante el mismo periodo se dio el visto bueno a 13 licencias de construcción. Tamaraceite es otra zona en expansión, tras ser elegida por las promotoras para levantar nuevos edificios, después de la instalación del centro comercial Alisios. En Tamaraceite-Sur hay varias promociones en marcha o a punto de empezar. Pero la actividad edificatoria se ha extendido por toda la ciudad, por barrios como Arenales, donde hay varios inmuebles en marcha, o la calle Venegas o también la zona cercana al Negrín y la carretera de Chile, donde se edifican desde hace dos años varias promociones de centenares de viviendas.

Según el concejal, la fórmula de las declaraciones responsables para las obras menores, las que no cambian la estructura de las viviendas, ha conseguido acortar los plazos de concesión de las licencias y eliminado el tapón que llegó a existir hace varios años, cuando se revitalizó la construcción.

Licencias

«En estos momentos se tarda entre tres y seis meses en dar una licencia. Todo depende también de la complejidad del proyecto», explica Doreste, quien añade que la aparición de la pandemia obligó a muchos técnicos a trabajar desde casa de manera telemática, un sistema que dificultaba la obtención de documentos y ralentizaba el trabajo. «Aún así, el año pasado se sacaron adelante 525 licencias de obra mayor y 2.388 declaraciones responsables, de reformas y ampliaciones de viviendas, que también necesitan un informe».

Se prevé que la llegada de los fondos Next Generation dirigidos a la rehabilitación de las viviendas que se llevarán a cabo por parte de las promotoras privadas, disparará aún más las obras de reforma.

Doreste achaca parte de la reactivación a la inversión pública, de más de 94 millones

El edil atribuye una parte de la reactivación de la construcción en la ciudad al incremento de la inversión pública, que el pasado año alcanzó los 94,1 millones. Doreste asegura que salvo las primeras viviendas de la reposición de Las Rehoyas, que se han iniciado este año, el resto de la inversión de 2021 «está ejecutada o en marcha», algo que se podrá comprobar cuando llegue la liquidación definitiva.

A su juicio, «la inversión pública está tirando de la inversión privada, ya que al crear empleo dinamiza la economía, mejora zonas de la ciudad» y crea equipamientos que «hacen que sea más rentable invertir en el municipio».

«La inversión privada», sostiene, «viene también por la seguridad jurídica que les da el Ayuntamiento, que además intenta dar la licencia lo antes posible. Las facilidades que se dan para conceder una licencia hace que los inversores tengan menos reparos en invertir en la ciudad, porque no se tarda tanto».

Según Doreste, a todo ello se añade la decisión que tomó el tripartito, «nada más empezar el mandato para que el Plan General de Ordenación de 2012 no se cambiara radicalmente, pese a que no nos gustaba. Todo ello da seguridad al inversor, porque no es normal que compres un solar y que seis meses después un nuevo gobierno le cambie el uso. Queremos transmitir seguridad al inversor para que venga e invierta en la ciudad».