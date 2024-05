El 50 aniversario de la Catedral de Canarias como BIC pone en valor su patrimonio sonoro

El doctor en Historia y profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico Medio de Las Palmas de Gran Canaria Gustavo Trujillo Yánez reivindicó este miércoles la necesidad de restaurar las campanas y el reloj de la Catedral de Canarias tanto por su valor patrimonial como para "mejorar y ampliar la oferta cultural del templo". Trujillo, que participó en las jornadas abiertas al público que con motivo de la celebración del cincuentenario del templo como monumento nacional se celebran esta semana en la misma Basílica de Santa Ana, indicó que aprovechando que se sube ya a la torre sur, los visitantes podrían acceder a la torre norte, donde se encuentra el reloj y las campanas, para contemplar dos elementos que "forman parte del patrimonio sonoro de Canarias y de Las Palmas de Gran Canaria desde hace más de quinientos años".

Tres de las siete campanas que posee el templo tienen origen flamenco y fueron instaladas tras el ataque de Van del Does a la ciudad en 1600; dos de ellas fueron realizadas además por el maestro Peter Van den Gheyn, uno de los mejores broncistas de su época. El reloj llegó en 1775 y es de origen inglés. Se trata de uno de los tres primeros medidores del tiempo de carácter público que se instalaron en Canarias junto a otro en Tenerife y un tercero en La Palma. Desde el siglo XVI hasta el XIX fue además el único que existió en la isla junto con el de la iglesia de San Juan Evangelista, en Telde.

Las jornadas, organizadas por el departamento de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria en colaboración con el Obispado de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canarias, estuvieron dedicadas al patrimonio tangible e inmaterial de la Catedral de Canarias. Expertos en Arquitectura, Historia y Arte ofrecieron a los asistentes al acto algunas pinceladas sobre lo que esconde el templo más allá de lo que se ve a simple vista, especialmente en lo relativo a las artes plásticas como la pintura y la escultura. Piezas que no solo se han dispersado a otros recintos religiosos y museísticos, sino también desaparecido por el deterioro del paso del tiempo o que no se localizan, lo que impide ver el monumento artístico en su conjunto, pese a tratarse de un edificio que abarca varios siglos de construcción.

La obra de la Catedral de Canarias se inicia en 1500 después de que el obispado del Rubicón (Lanzarote), primer sede episcopal en Canarias, se hubiera trasladado a Las Palmas de Gran Canaria en 1483, tras la finalización de la Conquista de la isla. Su mayor transformación se produjo en el siglo XVIII con la Ilustración y, aun a día de hoy, está inacabada con el solar existente en el ala norte.

La catedrática de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna Margarita Rodríguez González destacó que la arquitectura siempre estuvo por encima de las artes plásticas, especialmente en la Ilustración por lo que se eliminaron muchas de las piezas que existían. "No podemos ver en su extensión la importancia de las artes plásticas porque las pinturas se han visto mermadas por la continua renovación arquitectónica del templo", dijo la docente, que indicó que por esa razón no hay obras de los siglos XVI, XVII y XVIII por el cabildo catedralicio "las disperso" pese a no tener un listado de bienes "vinculados".

En la misma línea se mostró su compañera de universidad Clementina Calero Ruiz, aunque en escultura. La profesora titular de Historia del Arte Moderno recorrió la obra de algunos de los artistas que trabajaron para la Catedral de Canarias en los siglos XVI y XVII como Francisco Alonso de la Raya o Antonio de Albarán y cuyas obras fueron ejemplo para otras artistas. La excepción fue la obra del imaginero guienense José Luján Pérez, que también construyó el frontis y el coro de la Catedral de Canarias.

Precisamente, el acto comenzó una hora antes con una conferencia de la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) María de los Reyes Hernández sobre la obra del artista en la Basílica de Santa Ana - El Cristo de la Sala Capitular, La Dolorosa, San José, la virgen de la Antigua y el apostolado del cimborrio. María de los Reyes, Hija predilecta de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y miembro del comité que ha organizado las jornadas, es una de las grandes expertas en el escultor y aprovechó el libro que escribió el escritor y pintor Santiago Tejera de Quesada en 1914 sobre el artista para recorrer sus piezas.

El catedrático de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, Francisco Galante Gómez, habló de la arquitectura del edificio. En su exposición destacó que no se puede hablar del templo sin tener en cuenta donde está enclavado. "Es un magnífico edificio enclavado en el conjunto patrimonial más importante de Canarias", resaltó. Galante puso también de manifiesto el valor del "espacio público" que entre las Casas Consistoriales y la Catedral de Canarias se creó como "lugar de la memoria colectiva" y el papel que su configuración urbana tuvo para la creación de plazas similares en América Latina, aunque aquí se hicieron plazas cuadrangulares en vez de rectangulares.

El catedrático de Historia del Arte resaltó también que, por primera vez, se reclamaron profesionales para su construcción. En cuanto a su estilo, que va de un gótico al neoclasicismo, puntualizó que aunque haya más de un estilo en su construcción debido a lo que duro la obra "no significa que no se haya construido con responsabilidad y adaptándose al territorio donde se levantaba".

El director Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria Juan Sebastián López García, responsable también del comité que ha organizado las jornadas y que actuó de presentador de los ponentes, terminó añadiendo que la Catedral de Canarias contiene tantos elementos patrimoniales que no se pueden conocer todos de golpe, aunque indicó que la institución insular está trabajando para darlos a conocer al público.

Las jornadas continúan este jueves con dos mesas de expertos en arqueología, arqueología patrimonial y restauración que hablarán sobre la recuperación del solar del ala norte de la Catedral de Canarias, que desde 2001 es objeto de una excavación al aire libre después de que en los años 90 del pasado siglo el último arquitecto que intervino en la recuperación del templo Salvador Fábregas planteará la idea de terminar el solar inconcluso, donde al parecer estuvo el hospital San Martín.

En la excavación del solar se han encontrado enterramientos del antiguo hospital de San Martín, así como algunas calles del viejo trazado de la ciudad. La idea del Cabildo de Gran Canaria y del Obispado de Canarias, así como del Gobierno de Canarias, es abrirlo al público.

Otro de los temas que se debatirán será la restauración y conservación de los bienes muebles. La conferencia inaugural estará a cargo de Eloy Santiago Santiago, canciller de la Diócesis de Canarias, que disertará sobre la recuperación del patrimonio tangible e intangible catedralicio.

