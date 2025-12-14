Grupo Sabina dona más de 21.000 kg de alimentos a Cáritas

En un Archipiélago donde muchas familias enfrentan dificultades económicas, el Grupo Sabina se ha consolidado no solo como un referente en el sector de la perfumería y la moda, sino también como un ejemplo de compromiso social. Consciente de las dificultades que enfrentan numerosas familias canarias, esta compañía ha apostado por canalizar su éxito empresarial en acciones que alivien la pobreza y promuevan la solidaridad.

Durante las pasadas fiestas navideñas, el Grupo Sabina volvió a demostrar su sensibilidad social con una donación significativa a Cáritas Diocesana: 21.381 kilogramos de alimentos básicos, recogidos entre el 5 de diciembre de 2024 y el 5 de enero de 2025. Este lote, compuesto por productos esenciales como leche, arroz, pastas, gofio, aceite, legumbres, azúcar y geles para la higiene personal, forma parte de una iniciativa que busca apoyar a las familias más vulnerables del archipiélago, distribuyéndose a través de los voluntarios y redes de Cáritas, respetando siempre la autonomía de quienes reciben la ayuda.

Esta campaña solidaria, que nació en 2012, se basa en donar el 1% de las ventas navideñas de la empresa en alimentos a Cáritas, coincidiendo con el periodo más importante para la perfumería. Desde su inicio, la respuesta del público ha sido abrumadora: 6.450 kilos en 2012, 11.264 en 2013 y más de 20.000 kilos en 2019, justo antes de la pandemia. Tras la recuperación de la actividad comercial, el Grupo Sabina ha acumulado en diez años más de 160.000 kilos de alimentos, consolidando un modelo de solidaridad que se suma a otras iniciativas de la empresa, como campañas por la igualdad de género, la protección animal o el apoyo a personas afectadas por el cáncer de mama.

El éxito del Grupo Sabina no se limita al terreno solidario. Con once puntos de venta distribuidos por todo el archipiélago, la empresa ha logrado convertirse en un referente en belleza y moda, destacando por su servicio al cliente, su ambiente elegante y el cuidado en la selección de productos. Estos méritos le han valido reconocimientos como el premio a la Mejor Perfumería Turística de España, otorgado por la revista BeautyProf. Sin embargo, lo que realmente distingue a la compañía es su compromiso con la comunidad, un valor que sus directivos consideran tan importante como la excelencia en el negocio.

El presidente del Grupo Sabina, Lalo Daswani, subraya que “estas acciones solidarias son nuestra manera de devolver a las Islas todo lo que nos han permitido alcanzar en el sector. También agradecemos a los clientes de las navidades pasadas por contribuir a que estas iniciativas sean posibles; es muy importante para nosotros que quienes nos rodean estén bien”.

La solidaridad como eje de acción

Un papel clave en estas acciones lo tiene el equipo humano del Grupo Sabina, que trabaja con la solidaridad como bandera y la positividad como guía, preocupándose tanto por el bienestar de los clientes como por el de sus empleados, pilares fundamentales en la estructura de la compañía. El director gerente, Gilberto Castillo, destaca que “este crecimiento constante en la recaudación de alimentos para Cáritas nos llena de orgullo y gratitud. Fortalece nuestro vínculo con la sociedad canaria, convencidos de que es una ayuda que realmente llega”.

El Grupo Sabina no solo se limita a Canarias: su expansión hacia Europa y su sólido negocio online han consolidado su posición como referente en el sector, pero su raíz y compromiso siguen firmes en el archipiélago. Esto cobra especial relevancia en un territorio donde la pobreza severa afecta a 365.055 personas con ingresos inferiores a 454 euros mensuales por unidad de consumo, según el XII Informe Arope de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias (EAPN). En 2021, el 37,8% de la población estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, una cifra que supera en 10 puntos la media nacional.

En este contexto, la labor de Cáritas Diocesana de Canarias, presente desde 1955, es esencial. Su trabajo abarca desde la gestión de comedores y distribución de alimentos hasta asistencia sanitaria y educación, adaptándose a las necesidades cambiantes de la sociedad canaria. Cáritas llega a quienes no alcanzan las administraciones, siendo un apoyo clave para las personas más vulnerables. La experiencia de la entidad ha reforzado los vínculos con Sabina en todas las islas, permitiendo abordar dificultades concretas y acompañando a las familias en su día a día.

Más allá de atender urgencias y llenar despensas, la colaboración entre el Grupo Sabina y Cáritas deja una huella que trasciende lo material. Se trata de un compromiso que fortalece vínculos, dignifica a quienes atraviesan situaciones difíciles y proyecta un modelo de responsabilidad empresarial que gana relevancia en un tiempo marcado por la incertidumbre. La implicación sostenida del grupo -que año tras año renueva su apuesta por aportar recursos, movilizar a su clientela y sensibilizar sobre la realidad social del Archipiélago- convierte esta iniciativa en un referente de cómo el tejido empresarial puede ejercer un papel activo en la construcción del bien común.

La confluencia entre la capacidad organizativa de Cáritas, el respaldo de una empresa líder en su sector y la participación de cientos de ciudadanos crea un círculo virtuoso que va más allá de la donación puntual, dado que alimenta la confianza en que es posible cambiar las cosas. En ese punto, la campaña impulsada por Sabina no solo ofrece ayuda tangible, sino también reconocimiento, acompañamiento y la certeza de que ninguna familia debe enfrentar sola las dificultades.

En momentos en los que el archipiélago sigue lidiando con cifras preocupantes de pobreza y exclusión, gestos como este adquieren un valor simbólico y práctico incalculable. Demuestran que cuando se suman voluntades se pueden generar transformaciones que perduran y que llegan a quienes más lo necesitan.