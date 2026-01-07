Audi reafirma su liderazgo en Canarias y vuelve a alcanzar la cuota de mercado más alta del mundo

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de enero de 2026. Audi vuelve a situarse en 2025 como la marca premium más vendida en Canarias, alcanzando 17 años consecutivos de liderazgo en el archipiélago. La marca de los cuatro aros cierra el año con una cuota de mercado del 41% en el segmento premium, la más alta alcanzada por Audi en cualquiera de los mercados en los que opera a nivel mundial y un hito que logra en Canarias por tercer año consecutivo. Un resultado que refuerza el papel de la región como un mercado clave para la marca y pone de manifiesto la confianza de los clientes que la eligen día a día.

Estos resultados son fruto de un año marcado por una gama en plena evolución, una apuesta firme por la electrificación y una forma de entender la movilidad centrada en las personas. A lo largo de 2025, Audi incrementó su penetración en el canal de ventas de clientes particulares respecto al año anterior, un crecimiento que evidencia que la marca sigue consolidándose como la marca premium preferida por los canarios. Una posición que se refleja también en el ranking de los modelos premium más vendidos en Canarias, con Audi ocupando las tres primeras posiciones del mercado.

En este contexto, destacó especialmente el nuevo Audi A3, que fue el modelo que registró el mayor crecimiento de ventas con respecto al año anterior, junto al recién llegado nuevo Audi Q3, un modelo que promete convertirse en uno de los grandes protagonistas del mercado por su capacidad para adaptarse a cada necesidad y estilo de vida. En palabras de Gernot Döllner, CEO de Audi, el nuevo Audi Q3 “representa a la perfección el equilibrio entre diseño, tecnología y versatilidad que buscan hoy nuestros clientes”, reforzando las expectativas en torno a uno de los lanzamientos clave de la marca.

Un año clave en lanzamientos y renovación de gama

2025 fue un año especialmente relevante para Audi en términos de producto. La marca llevó a cabo una intensa ofensiva de lanzamientos que reforzó su presencia en segmentos estratégicos del mercado premium. Entre las principales novedades destacaron los nuevos Audi Q3 y Q3 Sportback, así como los renovados Audi Q5 y Q5 Sportback, dos de los modelos más importantes de la marca por volumen de ventas y posicionamiento.

A estas incorporaciones se sumaron el nuevo Audi A6 Sedán y el Audi A6 Avant, junto a la llegada de los modelos 100% eléctricos Audi A6 Sportback e-tron, Audi A6 Avant e-tron y Audi Q6 Sportback e-tron, reforzando la estrategia de electrificación de Audi en el archipiélago con una oferta equilibrada en eficiencia, diseño y deportividad.

Una gama electrificada cada vez más amplia y presente en todos los segmentos

En 2025, Audi reforzó su posicionamiento en materia de sostenibilidad gracias a una gama electrificada cada vez más completa y presente en prácticamente todos los segmentos, combinando modelos 100% eléctricos y versiones híbridas enchufables adaptadas a las necesidades del mercado canario y a las particularidades del entorno insular. Uno de los grandes protagonistas del año fue el Audi A3 e-hybrid, con motorización híbrida enchufable, que se convirtió en uno de los modelos más demandados por los canarios dentro de la oferta electrificada de la marca. Su equilibrio entre eficiencia y versatilidad, junto a una autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros, lo han convertido en una alternativa especialmente atractiva para la movilidad diaria en Canarias.

Audi Sport: referencia en vehículos deportivos de altas prestaciones

En el segmento de los vehículos deportivos de altas prestaciones, Audi Sport continúa siendo un referente en Canarias en 2025, destacando por el carácter exclusivo y aspiracional de su gama. El Audi RS 3 fue uno de los grandes protagonistas del año, duplicando sus ventas respecto al ejercicio anterior y consolidándose como uno de los modelos de alto rendimiento más demandados por los clientes en el archipiélago.

El año también estuvo marcado por la entrega de unidades especialmente exclusivas, como el último Audi R8 comercializado en las islas tras el fin de producción definitivo del modelo; la unidad número 23 de la edición limitada del Audi RS 4 edición 25 aniversario, producida en una serie de solo 250 unidades a nivel mundial; y un Audi RS e-tron GT performance con 925 CV, el modelo de producción en serie más potente fabricado por la marca hasta la fecha.

A estas entregas se sumó la llegada al archipiélago del exclusivo Audi R8 ABT XGT, una unidad ultra-limitada y de máxima exclusividad, concebida como una auténtica pieza de colección. Se trata de un vehículo radical de competición homologado para circular por carretera, una combinación poco habitual que traslada sin concesiones la experiencia de la pista al uso vial. Equipado con un motor V10 atmosférico de 640 CV, tracción trasera y una configuración inspirada directamente en el R8 LMS GT2 de carreras, el Audi R8 ABT XGT destaca por su aerodinámica extrema, con un gran alerón trasero regulable y un uso intensivo de fibra de carbono, así como por una puesta a punto orientada al máximo rendimiento. La unidad llegada a Canarias corresponde al número 20 de la serie limitada, y todo apunta a que la producción final podría haber sido inferior a las 99 unidades inicialmente previstas, lo que refuerza aún más su condición de modelo de máxima exclusividad.

Experiencias que refuerzan el vínculo con los clientes y la sociedad

Más allá de los resultados comerciales, Audi reforzó en 2025 su presencia en la vida social, cultural y deportiva de Canarias a través de una intensa agenda de eventos y experiencias.

Citas como Audi Golf Night by Mahou & Lopesan, Amarilla Night o Gran Canaria Swim Week sirvieron de escenario para la presentación en primicia de modelos como el nuevo Audi Q3, mientras que la participación en eventos culturales como Fimucité, propuestas gastronómicas como The Wine Gallery y encuentros deportivos como la Copa Audi de Hípica o diversos torneos de golf reforzó la vinculación de la marca con el ocio en el archipiélago.

Un 2026 cargado de novedades

Con los sólidos resultados de 2025 como punto de partida, Audi afronta 2026 con importantes novedades para el mercado canario. Entre los próximos lanzamientos previstos destaca especialmente la llegada del nuevo Audi RS 5, uno de los lanzamientos más esperados del año, llamado a marcar un nuevo hito en la gama Audi Sport gracias a una propuesta aún más potente y radical. Junto a este modelo, la hoja de ruta para el año incluye también la nueva generación del Audi Q7, el nuevo Audi Q9 y un nuevo modelo 100% eléctrico de tamaño compacto, así como la renovación del Audi Q4 e-tron y del Audi A3.

Gran debut en la Fórmula 1 en 2026

Otro de los grandes momentos de 2026 lo marcará el esperado debut de Audi en la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo. Un hito que supone un paso decisivo en la trayectoria de Audi y que llegará con un proyecto propio y plenamente integrado en la estrategia de la marca, reflejo de su ambición por competir al más alto nivel y de su capacidad para trasladar la innovación, el rendimiento y el desarrollo tecnológico tanto a la pista como a la carretera.

Con todo ello, Audi afronta el nuevo año reafirmando su condición de marca premium líder en Canarias, con una gama en plena renovación y una estrategia basada en la innovación, la electrificación y la excelencia en el servicio al cliente.