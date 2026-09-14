Worten Canarias, el aliado de los hogares canarios para aprovechar el Plan Renove del Gobierno de Canarias
Ayudas de hasta 450 euros, asesoramiento en tienda, envío gratuito, puesta en marcha del nuevo electrodoméstico y retirada del antiguo
Canarias, 15 de septiembre de 2026. Worten Canarias se suma al Plan Renove de Electrodomésticos del Gobierno de Canarias para facilitar a los hogares del archipiélago la sustitución de sus antiguos aparatos por modelos más eficientes y de menor consumo energético.
El programa ofrece ayudas de hasta 450 euros para renovar frigoríficos combi, lavadoras, lavavajillas, secadoras y placas de inducción que cumplan los requisitos de eficiencia energética establecidos.
Para beneficiarse de estas ayudas, los consumidores deben solicitar el bono correspondiente y, una vez concedido, acudir a cualquiera de las tiendas Worten Canarias para canjearlo. El equipo de tienda les ayudará a identificar los modelos incluidos en el Plan y se encargará de gestionar todo el proceso de compra.
Además, todos los grandes electrodomésticos adquiridos en Worten Canarias incluyen envío gratuito, puesta en marcha del nuevo aparato y retirada del antiguo, simplificando así todo el proceso de renovación.
Con motivo de la puesta en marcha del Plan, Worten Canarias pondrá también a disposición de los clientes un número muy limitado de unidades de una lavadora de clase energética A que, tras aplicar el bono correspondiente, podrá tener un precio final de solo cinco euros. Esta oferta estará sujeta a la concesión de la ayuda y a la disponibilidad del modelo promocionado.
El Plan Renove permite ahorrar desde el momento de la compra y continuar reduciendo el gasto mediante electrodomésticos de mayor eficiencia energética, capaces de disminuir el consumo de energía del hogar.
Las ayudas estarán disponibles hasta agotar los fondos asignados al programa. Las personas interesadas pueden consultar los modelos adheridos, los requisitos y todas las condiciones en cualquiera de las tiendas Worten Canarias.
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