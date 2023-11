El teatro municipal de Agüimes acoge este sábado el pasaje del terror. El pase infantil será de 17.30 a 18.30 horas, mientras que el de los adultos será de 19.30 a 22.30 horas. La entrada será solidaria, por lo que bastará con entregar productos no perecederos o de higiene personal.

El municipio cumbrero celebrará mañana viernes a partir de las 20.00 horas la noche mágica. El mirador 'La esquina' será el punto de encuentro para todos aquellos que quieran disfrutar de una velada astronómica interpretada por Astroeduca. La asistencia es de carácter gratuito, aunque requiere una previa inscripción a través de www.viveunescograncanaria.com. Por otro lado, Artenara vivirá este fin de semana lleno de trapecistas y payasos con la llegada de Circanario. Con tres funciones, el parque Timplista José A. Ramos será testigo de la llegada de la diversión al pueblo. La primera demostración tendrá lugar mañana viernes a las 18.30 horas, mientras que el sábado habrá otras dos, una a las 11.00 y otra a las 18.30 horas.

Este viernes a las 19:00 horas, el Nuevo Teatro Viejo será testigode el musical ‘Tadeo Jones y la tabla esmeralda’. El personaje de animación español llega por primera vez a los teatros convertido en un gran musical con sus personajes de carne y hueso, voces en directo y cuidada puesta en escena “para convertirse en el musical familiar más importante de todos los tiempos en nuestro país”, según destaca a organización en una nota. Las entradas tendrán un precio de 17 euros. Por otro lado, la Casa de la Cultura acoge este viernes a las 21.00 horas lecturas y melodías negrocriminales.

Este viernes, la Casa de La Cultura del municipio recibirá al grupo de Metales de la Gran Canaria Wind Orchestra, que llega a Firgas bajo la dirección musical de Sebastián Gil Armas. La actuación será a partir de las 20.00 horas y hasta completar aforo.

Este sábado llega al municipio la primera de las actuaciones del festival Altos de Gáldar 2023. A partir de las 19.00 horas en la plaza del Saucillo los asistentes podrán disfrutar de Domingo Rodríguez 'el colorao', Mariví Cabo, Goretti Benítez, Alexis Díaz Pimienta y Yeray Rodríguez. Además, el museo y parque arqueológico Cueva Pintada propone de nuevo un concierto para el público familiar que acerca los contenidos del espacio arqueológico galdense a través de la música, que será la auténtica protagonista. El grupo 'Jarea' y el cantautor galdense Arístides Moreno vuelven a unirse para mostrar a las familias el modo de vida de la sociedad indígena grancanaria a través de la música. La entrada a la actividad, que se llevará a cabo el día 10 de noviembre, a las 17:30 horas, es gratuita hasta completar aforo. Además, la Casa museo Antonio Padrón convoca un encuentro literario de autoras canarias en torno a la mujer rural. La cita será este viernes a las 18.30 horas con entrada libre y gratuita.

El viernes y sábado se celebrará la prueba deportiva “ VIII Entremontañas Paralelo 28 La Aldea”. El viernes a partir de las 17.30 horas se celebrarán las carreras infantiles y la carrera nocturna Vertical El Viso, quedando las carreras en modalidad corta (10,8 km km), media (23,3 km) y ultra (54,0 km) para el sábado. Está previsto que participen más de 400 corredores en esta carrera, que se ha convertido en un referente deportivo a nivel internacional. Además, se han programado otras actividades complementarias como conciertos en la tarde-noche del viernes y sábado en los alrededores de la Plaza de La Alameda.

El mundo del motor se cita este fin de semana en el Parque Pico Lomito, que será el epicentro de todas las actividades que se van a desarrollar y que irán desde exposiciones y la feria hasta la salida de una ruta por la isla. La XXXI edición del Viejas Glorias contará con una concentración clásica y con un homenaje a todos esos moteros que se han ido, una feria y un Rallye TT, entre otras muchas actividades como charlas o marchas.

El Ayuntamiento de Mogán organiza las jornadas formativas 'Abordaje de la Neurodiversidad: Evidencia, Entornos, Familia y Sistema Educativo', dirigidas a profesionales del ámbito educativo y familias con menores con diversidad funcional. Son gratuitas y las impartirá Rayco Calero Quesada, logopeda y director de la Fundación Nemo, los días 10, 11 y 12 de noviembre en el Hotel Cordial Mogán Playa.

Winter Pride apura sus últimos días llenos de ritmo y diversión. Este viernes de 12.00 a 20.00 horas en Oasis Gran Canaria se celebra la Ultra Pride Edition, el principal evento diurno del Pride. Habrá un escenario moderno y extravagante con efectos especiales alucinantes y DJs de talla mundial como GSP (EE.UU.) y Nacho Chapado (BCN), la poderosa vocalista Dunia Roger, un ejército de bailarinas gogo, drags hipnotizadores y decoraciones impresionantes. Por otro lado, de 19.15 a 20.00 horas se proyectará en el escenario principal Yumbo se proyectará la nueva película del Orgullo 50 Legendary Children [All of Them Queer]. A su finalización, en el mismo lugar, espectáculos, música y mucha diversión para no dejar de mover el esqueleto. Una noche que se alargará hasta bien entrada la madrugada y que promete mucha diversión. Ya el sábado será el evento más esperado: la gran cabalgata del orgullo. La Avenida de Tirajana será testigo de como miles de personas toman la calle con la bandera del arcoíris. La marcha comenzará a las 15.00 horas. De 18.00 a 20.00 horas, Los Salvapantallas tomarán el escenario el Yumbo y cogerá el relevo Culture Beat, Emmaly Brown o Rainbow Gospel entre otros. El domingo, último día del Pride, habrá una pool party en el Seven Hotel, mientras que a partir de las 20.00 horas, en el escenario principal de Yumbo, esperará un cartel lleno de sorpresas para poder despedir por todo lo alto la celebración del orgullo. Por otro lado, el Centro Cultural Maspalomas acoge este sábado 11 de noviembre, a las 20.00 horas, el espectáculo ‘Luna. Oda a Federico García Lorca’. Además, este viernes a las 20.00 horas, 'las ratas', la comedia de humor negro de Tavi García, convertida en una irónica mirada sobre la realidad sociopolítica mundial, se representa en el Centro Cultural Maspalomas con una entrada que costará 2 euros.

Con motivo del mes del vino, el municipio vive desde este viernes un cartel de programaciones para todos los públicos. La jornada de viernes comenzará con el maridaje sonoro, donde se combinará en perfecta armonía las degustaciones culinarias, de la mano del técnico de cata Manolo López, y la magia de la música en un solo evento.

Las fiestas del Cruce de Sardina llegan este viernes con un pasacalle con la batucada Timbalao por las calles del pueblo, el pregón de la profesora Alicia Valido, la actuación de la parranda Achimencey y la verbena amenizada por Yeray Socorro. Las fiestas continúan el sábado con un pase de modas y una verbena amenizada por Haché Tamarindos. El domingo a las 20.30 habrá Gran Espectáculo de Baile y a las 21.15 Ballet. Por su parte, la 19º edición de la muestra de cortometrajes San Rafael en Corto (SREC) se clausura en el Teatro Víctor Jara de Vecindario este viernes a partir de las 20.30 horas, con la proyección del Palmarés Oficial correspondiente a este año y la entrega de sus populares ‘Camaritos’ a los trabajos mejor valorados por el público.

El Teatro Hespérides de Guía acoge mañana viernes, a las 19.00 horas, el espectáculo teatral ‘No sólo duelen los golpes’, a cargo de Pamela Palenciano. Además, la Agrupación Folklórica Noroeste Guiense ofrece este sábado el espectáculo ‘Noche de los Finaos’. La representación se celebrará en la Casa de la Cultura, a las 20.00 horas. Además, el mercado de Guía ofrece este fin de semana la actuación de Kilombo Improvisado, talleres de salsa, bachata y kizomba y verbena con Hache Tamarindos.

El Teatro Juan Ramón Jiménez acoge, este sábado a las 20.00 horas, el espectáculo Recordando los grandes musicales junto a la Banda Municipal de Música de Telde. Con motivo de las fiestas de San Gregorio, este viernes, a las 20.00 horas, Hernández leerá el tradicional pregón en la plaza de Los Llanos. Al finalizar, se izará la bandera de las fiestas en lo alto de la iglesia, una acción que se recupera después de casi 50 años sin realizarse. El sábado de 17.00 a 19.00 habrá un ludoparque infantil. A las 00.00 horas, actuación de tataband. El domingo será el día de la familia con actividades que irán desde las 09.00 horas y hasta las 17.00 horas.

Este viernes tendrá lugar un acto de reconocimiento público para visibilizar a las personas cuidadoras del municipio y su vida de cuidados. El acto, que tiene lugar en el Auditorio de Teror, a las 20.30, contará con la actuación del grupo musical ‘Tacones rojos’ integrado por mujeres. Además, el mercadillo municipal estará amenizado el domingo con música de Mara Pérez y Mariachi Peleón, a partir de las 12.00 horas, en la carpa de la Plaza de Sintes.

El colectivo vecinal Unión Troscán, cierra las fiestas de la castaña del presente año, con un paseo literario de la segunda mitad del siglo XVIII, realizando para ello este sábado la llamada “Ruta Obispo Tavira y segunda parte de canónigos”

El local sociocultural de San Mateo será testigo este viernes de la propuesta 'Imagen sonora'. en la que a partir de proyecciones antiguas rescatadas de los diferentes municipios de Gran Canaria un grupo de expertos músicos creará una banda sonora en directo inspirándose en las imágenes restauradas, presentadas ahora de forma innovadora.