Diálogo y compromiso democrático desde Gran Canaria

Hay aniversarios que no solo sirven para celebrar una trayectoria, sino para comprender mejor quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí. El 45 aniversario del Club La Provincia coincide con uno de los periodos más intensos y transformadores de la historia reciente de Gran Canaria, un tiempo marcado por el avance democrático, el reconocimiento de los derechos políticos y culturales de Canarias y la construcción de una sociedad más igualitaria e inclusiva.

A comienzos de los años ochenta, en un contexto de transición política y de consolidación de derechos, Gran Canaria empezó a dotarse de nuevos espacios de reflexión y encuentro que acompañaron el nacimiento de una democracia todavía incipiente. En ese clima de apertura y diálogo, surgieron iniciativas culturales y sociales que entendían la palabra y el pensamiento crítico como herramientas esenciales para la convivencia.

Desde entonces, durante más de cuatro décadas, la isla ha vivido una profunda transformación institucional, social y cultural. La aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias en 1982 y la constitución del primer Gobierno autonómico en 1983 marcaron el inicio de una etapa de autogobierno que permitió tomar decisiones más próximas a la realidad insular y reforzar el papel de las instituciones públicas en la cohesión social y territorial.

Durante este tiempo se ha revalorizado el papel del Cabildo de Gran Canaria como el gobierno de la isla. El dinamismo y la innovación que caracterizan a la sociedad grancanaria han encontrado en la institución insular una voz permanente que promueve y expresa las necesidades y el proyecto transformador que nos singulariza.

El desarrollo del conocimiento fue uno de los pilares de ese proceso. La creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 1989 supuso un antes y un después en el acceso a la educación superior, en la investigación y en la formación de generaciones que han contribuido de manera decisiva al progreso económico, científico y cultural de la isla. Junto a ello, la consolidación del sistema público de sanidad a lo largo de los años noventa reforzó la idea de que el bienestar y la igualdad de oportunidades debían situarse en el centro del proyecto colectivo.

Antonio Morales / LP/DLP

La cultura ha acompañado de forma constante este camino. La apertura del Centro Atlántico de Arte Moderno en 1989 y del Auditorio Alfredo Kraus en 1997 simbolizó una apuesta sostenida por situar la creación, la música y las artes en el corazón de la vida pública. A lo largo de estos años, Gran Canaria ha ido tejiendo una red cultural diversa, capaz de dialogar con el mundo desde una identidad propia, abierta y plural.

El deporte ha sido también un potente elemento de cohesión y proyección exterior. Las etapas de la Unión Deportiva Las Palmas en Primera División, los logros del baloncesto insular en la última década, la inauguración del Estadio de Gran Canaria en 2003 y del Gran Canaria Arena en 2014, o la candidatura al Mundial de Fútbol de 2030 presentada en 2023, forman parte de una memoria compartida que trasciende lo competitivo para convertirse en símbolo de orgullo colectivo.

Paralelamente, la isla ha afrontado importantes retos en materia de infraestructuras, territorio y sostenibilidad. La circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, culminada a partir de 2003, mejoró la movilidad y la integración urbana. El reconocimiento de Gran Canaria como Reserva de la Biosfera en 2005 y como Patrimonio Mundial en 2019 consolidó un modelo que entiende el desarrollo en equilibrio con la protección del patrimonio natural y cultural.

En la última década hemos impulsado la ecoísla como gran apuesta por una isla sostenible. La búsqueda de un desarrollo ecosocial nos ha hecho avanzar en las soberanías energéticas, hídricas y alimentaria. En esa misma línea se enmarca el inicio, en 2022, del proyecto Salto de Chira, la apuesta más ambiciosa de la isla por avanzar hacia la descarbonización, al permitir almacenar y gestionar energías limpias con capacidad suficiente para garantizar la estabilidad de la red eléctrica insular, y reforzar al mismo tiempo la seguridad hídrica de las medianías y cumbres de Gran Canaria.

En este recorrido, los espacios de encuentro cultural y social han desempeñado un papel fundamental como lugares donde interpretar los cambios, debatir los desafíos y compartir miradas diversas sobre el presente y el futuro. Han sido ámbitos donde la palabra no ha sido un fin en sí mismo, sino una herramienta para fortalecer la convivencia democrática y el pensamiento colectivo.

Celebrar estos 45 años es, por tanto, reconocer el valor de todo lo construido en común. Es afirmar que el avance de Gran Canaria ha sido posible gracias al compromiso sostenido de la ciudadanía, de los creadores, de los profesionales y de las instituciones públicas, que han sabido acompañar cada etapa con responsabilidad y visión de futuro.

Desde el Cabildo de Gran Canaria felicitamos al Club La Provincia por su trayectoria y por haber formado parte de este tiempo compartido. Que los próximos años sigan siendo un espacio para el diálogo, la reflexión y la cultura cívica, tan necesarios hoy como lo fueron en los primeros años de nuestra democracia.