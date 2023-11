El paso peatonal a El Confital estará listo en cuatro semanas

No obstante, la playa seguirá cerrada al baño hasta que se resuelvan los problemas de saneamiento de las aguas sucias de Las Coloradas, donde se cree está el origen de las filtraciones al mar. Unas obras, que ya han sido adjudicadas, pero que aún no han comenzado.

El baño seguirá prohibido en El Confital tras seis años por aguas sucias. La causa parece estar en el barrio de Las Coloradas por lo que en diciembre se adjudicó una obra para mejorar la red de saneamiento que aun no se ha iniciado, y que fue adjudicada a Canaragua. El concejal de Planificación y Desarrollo Urbano Mauricio Roque declaró ayer que no podía informar al respecto por no estar el tema en el área de Urbanismo, sino de Aguas y que correspondía a la concejala Inmaculada Medina responder. «Conozco un poco el proyecto, pero no me puedo pronunciar ahora mismo porque no lo conozco a fondo y no quiero dar ninguna información que pueda llevar a alguna distorsión», manifestó, mientras el concejal Pedro Quevedo, asentía