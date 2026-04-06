Diseño que enciende la curiosidad, tecnología que apaga el humo

Si algo caracteriza a IQOS, es su manera de entender el diseño: no como un accesorio, sino como un elemento central de la experiencia. Esta mirada se refleja en ediciones especiales reconocidas internacionalmente –incluida la distinguida con el Red Dot Design Award–, que muestran una apuesta estética que va más allá de lo funcional. En esta misma línea, se enmarcan colaboraciones con creadores de referencia, como la firma italiana Seletti, que reinterpretó el dispositivo desde una visión contemporánea y audaz en un contexto creativo vinculado a Milán, epicentro del diseño europeo, aportándole un lenguaje visual propio y plenamente reconocible. También la edición especial desarrollada junto al artista y productor Steve Aoki contribuyó a ampliar esta identidad, incorporando un enfoque más expresivo, energético y cercano a la cultura musical. Con colores contemporáneos, acabados cuidados y propuestas que dialogan con distintas disciplinas creativas, IQOS se ha situado en territorios tradicionalmente asociados al arte, la moda y la experimentación, convirtiéndose en sinónimo de innovación entendida desde la estética y la emoción.

Tecnología que redefine la experiencia

Más allá del diseño, la clave de este dispositivo está en la tecnología. IQOS se basa en calentar tabaco en lugar de quemarlo, por lo que no se produce combustión y, por tanto, tampoco se produce humo ni ceniza. Esta innovación tecnológica permite reducir de manera significativa los niveles medios de sustancias nocivas en comparación con el humo del cigarrillo convencional; en concreto, IQOS ILUMA emite un 95% menos de sustancias químicas dañinas que los cigarrillos*. La diferencia en el modo de funcionamiento –al calentar tabaco en lugar de quemarlo– ha hecho que distintas autoridades sanitarias analicen estos productos desde la perspectiva de la exposición a sustancias químicas dañinas. En ese contexto, organismos como la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) han concluido que cambiar completamente de cigarrillos convencionales al dispositivo electrónico IQOS reduce significativamente la exposición a determinados compuestos nocivos o potencialmente nocivos. Al mismo tiempo, estas evaluaciones subrayan que IQOS no está exento de riesgo y que con su uso se inhala nicotina, que es adictiva.

Una experiencia que evoluciona

El diseño exterior es solo una parte del cambio. También lo es la interacción: pantallas táctiles, funciones inteligentes y opciones personalizadas en modelos como IQOS ILUMA i, están pensados para ofrecer una experiencia más fluida y adaptada a los ritmos de cada persona. Es la combinación de diseño, tecnología y usabilidad la que está redefiniendo este tipo de dispositivos, ajustándose cada vez más a las preferencias y gustos de quienes los usan.

Una mirada hacia adelante

En un especial que celebra la innovación y la excelencia, tiene sentido destacar a marcas que, como IQOS, están replanteando industrias enteras: tecnología que mira al futuro, diseño alineado con las tendencias y una posición clara dentro de una categoría que evoluciona para ofrecer alternativas a aquellas personas adultas que buscan una mejor opción que seguir fumando. Un camino conjunto hacia un futuro sin humo que comparten ya unas cien mil personas en nuestro archipiélago.