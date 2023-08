Maxi Perrone y las referencias del 'staff' del Manchester City sobre la UD Las Palmas

Con la timidez que puede resultar normal en un chico de 20 años, extranjero y que llega a un equipo nuevo, Máximo Perrone se presentó como el décimo fichaje de la UD Las Palmas de cara la temporada en Primera División. Llega cedido, sin opción de compra, hasta final de curso por el Manchester City, club que le trajo a Europa el pasado mes de enero desde el Vélez Sarsfield de Argentina, su país, y en cuya selección sub 20 fue citado por Javier Mascherano. Aterriza en la Isla, por tanto, desde el campeón de Europa, entrenador por Pepe Guardiola y referente en el juego del equipo de Xavi García Pimienta. El joven aseguró no haber hablado directamente con su último jefe, pero sí lo hizo con uno de los miembros de su staff. "Se han comunicado entre clubes; ellos tienen buena relación y eso ha ayudado. Sí que he hablado mucho con Juanma Lillo y me ha hablado maravillas de este club», reveló el centrocampista. Una referencia de valor.

Porque si bien la incorporación de Perrone tuvo mucho que ver con la determinación de su agente, el exjugador argentino Rolando Zárate, que se lleva alrededor de 250.000 euros por la operación, también fue importante la filosofía de juego de la UD. «Yo creo que es un estilo de juego ideal para lo que yo sé hacer, sobre todo para la posesión del balón y todo lo que tiene que ver a través de la creación del juego», comentó el futbolistas, quien, además, aseguró que ha jugado "en todas las posiciones del medio campo". "Me siento bien en todas (mediocentro, interior derecho e interior izquierdo). Donde crea el técnico que pueda ser funcional para el equipo yo lo haré. Estoy dispuesto a jugar en cualquiera de las posiciones», retireró el argentino. Su objetivo personal, más allá de los colectivos, que pasan sobre todo por la permanencia del equipo en la máxima categoría, es crecer para tratar de hacerse un hueco en la plantilla del City la temporada que viene, para lo que cree importante el estilo de juego de LaLiga en general. "Se intenta jugar mucho con el balón, tener mucha posesión, sobre todo este equipo, y creo que mis características se amoldan más a este tipo de equipos», declaró el internacional. Primeras sensaciones Perrone, que suma dos entrenamientos con el grupo tras su aterrizaje en Gran Canaria el pasado lunes por la noche, pese a que el anuncio oficial de su llegada se produjo el miércoles, aseguró estar en condiciones de jugar frente a la Real Sociedad. Además, se refirió a dos jugadores cuando fue cuestionado por quién le había sorprendido más en la primera toma de contacto con sus nuevosm compañeros. «Sería fácil hablar de Jonathan Viera, pero otro que me ha gustado mucho es Kirian", aseveró. «He aprendido mucho (en el Manchester City, con el que sólo disputó 18 minutos en un partido contra el Bournemouth, en febrero), pero vengo aquí a seguir aprendiendo. Soy muy joven, tengo que aprender todos los días. Me han hablado muy bien de este club y de lo que he investigado, porque he visto los partidos, hay muy buenos jugadores, y me han hablado también del entrenador. Creo que aquí voy a crecer muchísimo», agregó para finalizar su comparecencia, por la que preguntó a Luis Helguera, ante lo que el director deportivo, presente junto a sus ayudantes Vicente Gómez y Deivid, le aprobó. Sus próximos exámenes, en el campo.