Más inteligencia artificial exige más inteligencia humana

Hace apenas unos años, pedir a un ordenador que redactara un texto, resolviera un problema complejo, analizara una radiografía o mantuviera una conversación parecía propio de una novela de ciencia ficción. Hoy forma parte de nuestra vida cotidiana.

La Inteligencia Artificial ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en una realidad que ya está transformando la medicina, la industria, el comercio, el turismo, la investigación científica y, por supuesto, la educación.

Como ocurre con todas las grandes revoluciones tecnológicas, este cambio despierta entusiasmo y también incertidumbre.

Muchos profesores se preguntan qué ocurrirá con su profesión. Muchos padres dudan sobre cómo afectará a la formación de sus hijos. Muchos alumnos descubren herramientas capaces de resolver en segundos tareas que antes requerían horas de trabajo. Y, mientras tanto, la sociedad observa con una mezcla de admiración y preocupación.

Sin embargo, quizá estemos formulando mal la pregunta. No deberíamos preguntarnos si la Inteligencia Artificial sustituirá al profesor. La verdadera cuestión es otra: ¿Qué tipo de educación necesita una sociedad que ya convive con la Inteligencia Artificial? Ésa es la pregunta que realmente importa. Cada revolución cambia las herramientas. No la misión de la educación.

La historia demuestra que cada gran innovación tecnológica ha obligado a replantear la manera de enseñar. La imprenta multiplicó el acceso al conocimiento. Internet derribó las barreras de la información. Ahora la Inteligencia Artificial nos enfrenta a un desafío aún mayor.

Por primera vez convivimos con herramientas capaces de generar respuestas, resumir información, traducir idiomas, programar aplicaciones, diseñar imágenes o resolver problemas complejos en muy poco tiempo. Esto cambia profundamente el papel de la escuela. Ya no basta con transmitir información. La información está al alcance de todos.

Estudiante utilizando la Inteligencia Artificial. / La Provincia

La verdadera misión consiste en enseñar a comprenderla, evaluarla críticamente y utilizarla con responsabilidad. Lo que ninguna máquina puede enseñar. Existe una tentación muy humana: pensar que cada nueva tecnología terminará sustituyendo a las personas.

La historia demuestra lo contrario. Las tecnologías cambian las profesiones. Las personas reinventan su manera de aportar valor.

Como ICSE entiende la IA

Ideas que sirven de guía en nuestra actuación como educador:

La IA no sustituye al profesor, multiplica su capacidad de acompañar.

La IA no elimina el esfuerzo; permite dedicar el esfuerzo a tareas de mayor valor.

La evaluación cambia profundamente. El alumno deja de memorizar para aprender a pensar.

El profesor deja de ser transmisor para convertirse en mentor.

La ética será tan importante como la competencia digital.

La curiosidad será más valiosa que la memoria.

Las habilidades humanas aumentarán de valor precisamente porque la IA sumirá muchas tareas rutinarias.

La Inteligencia Artificial podrá responder preguntas. Pero no sabrá cuáles merecen ser formuladas. Podrá elaborar informes. Pero no decidirá qué es justo. Podrá analizar millones de datos. Pero no comprenderá el sufrimiento de un alumno que pierde la confianza en sí mismo. Podrá ayudar a aprender. Pero nunca sustituirá el ejemplo de un educador que inspira con su conducta. Ésa es la diferencia esencial. Las máquinas procesan información. Las personas construyen significado.

El nuevo profesor

Durante siglos el profesor fue, sobre todo, transmisor de conocimientos. Hoy comienza una etapa distinta. El profesor seguirá enseñando, pero además orientará, acompañará, despertará el pensamiento crítico, fomentará la creatividad y ayudará a los estudiantes a utilizar la tecnología con criterio. Lejos de perder importancia, su papel adquiere una dimensión aún mayor.

Porque cuanto más conocimiento produzcan las máquinas, más necesario será alguien capaz de enseñar a discernir, a preguntar y a decidir.

La nueva responsabilidad del alumno

Los estudiantes también afrontan un cambio profundo. La Inteligencia Artificial puede facilitar el trabajo. Pero nunca debe sustituir el esfuerzo personal. Aprender no consiste en obtener una respuesta. Consiste en comprender cómo se llega a ella.

La educación seguirá exigiendo curiosidad, disciplina, capacidad de análisis y deseo permanente de mejorar. Las herramientas evolucionan.El aprendizaje sigue siendo una conquista personal.

La oportunidad para Canarias

Cada transformación histórica ofrece riesgos y oportunidades. Canarias tiene ante sí la posibilidad de situar la Formación Profesional en un nuevo nivel si apuesta decididamente por la calidad, la innovación metodológica, la colaboración con las empresas y la incorporación inteligente de la Inteligencia Artificial. No basta con introducir nuevas tecnologías en las aulas. Hay que preparar a profesores y alumnos para utilizarlas con sentido.

Hay que formar ciudadanos capaces de convivir con ellas sin perder autonomía ni pensamiento crítico.