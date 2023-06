Desde 2007 el Partido Popular está consolidado en Moya. Esta vez, Raúl Afonso revalida su cargo como alcalde tras las elecciones del 28M con 2.941 votos después de una legislatura en la que ha tenido que lidiar con pandemia e incendios. En esta nueva etapa, el recurso ante los tribunales por la futura autovía, la aprobación del Plan General, la remodelación del pueblo y tantos más proyectos ocupan la lista de quehaceres.

En los pueblos suele primar la persona antes que el partido, así que, ¿Moya es del Partido Popular (PP) o más de Raúl Afonso?

Ambas cosas. Este municipio tiene tradición con el PP, pero si comparamos los números con unas elecciones generales, hay muchos más votos en las municipales, así que votan tanto al cabeza de lista como a los miembros del equipo. Tenemos 10 concejales de 13 y es, principalmente, gracias a la persona, más cuando en un pueblo nos conocemos todos.

¿Por qué no ha entrado Vox?

Ahí sí creo que ha priorizado la persona. Hay votantes del PP que se han pasado a Vox, pero aquí no ha pasado. Otros partidos aparecieron los últimos 15 días, y eso lo han valorado los moyenses. Aquí hay que trabajar y examinarse durante toda la legislatura, no aparecer al final buscando sus propios intereses más que luchar por este municipio. Antes de gobernar, y donde quiera que hemos estado, la prioridad para nosotros ha sido que se escuche y mejore la Villa de Moya, gobierne quien gobierne. Por contrapartida, han castigado a quienes no han sentido que estaban a su lado cuando más lo necesitaban.

¿Cómo ha logrado mantener el apoyo de los votantes?

Ha sido una legislatura muy compleja. Nos tocó lo peor: incendio, pandemia y más cosas. No obstante, nuestro lema es estar al lado del vecino, Siempre a tu lado, —diferente al Partido Popular a nivel general—. Daba igual la hora o el día, al margen de las grandes obras que no se pudieron hacer aún con la gestión y el dinero, estuvimos cerca. En 2019 se decía que éramos una herencia de Poli Suárez —alcalde en aquel momento—, pero hemos demostrado que mi equipo y yo hemos seguido estando al lado de los vecinos.

En la pandemia tuvieron que aumentar las ayudas sociales, ¿han suplido estas carencias?

Teníamos una cosa clara: no prometíamos nada, solamente tenemos trabajo y responsabilidad. Los tres ejes son infraestructuras en los barrios, el Plan General y, el primordial, las políticas sociales. En esta legislatura, donde no ha faltado nada a nadie que lo necesitase —no hablamos de caprichos—, fue este último. Pasado el covid, no hay tanta necesidad, pero las políticas sociales son primordiales para este equipo de gobierno, es más, toda la inversión que hemos necesitado se ha quitado de otras áreas para esa, y así seguiremos.

Con un presupuesto de 11 millones, la oposición reclama el Plan General tras una década, la residencia de ancianos y la depuradora de Cabo Verde.

En cuanto a la depuradora de Cabo Verde, está casi terminada. Acerca de la residencia, fuimos un municipio pionero en disponer del suelo, pero nos encontramos con algún político que decía que Moya estaba lejos, así que es triste que, después, al venir, quisieran solucionar este hecho cuando lo tuvieron en sus manos. Tengo esperanza con el nuevo Gobierno de Canarias a la hora de incluir la residencia de Moya en sus infraestructuras sanitarias, la cual es muy necesaria y con la que teníamos los deberes hechos. Y el Plan General va por buen camino, en breve saldrá el avance. Aparte de esas obras, hay áreas de rehabilitación de viviendas por dos millones de euros en El Pagador, las mejoras del mercado municipal por un millón de euros, otro millón en la cancha anexa al Agustín Hernández, otros 900.000 euros para mejorar la red de abastecimiento y unos 500.000 euros de la red de saneamiento, y más. Todos son proyectos hechos y en trámite para salir a licitación. Así que no es una promesa, sino que tenemos que ejecutar.

Uno de los retos es el turismo sostenible, ¿el Kilómetro Cero es una vía para potenciarlo?

Nosotros le llamamos Kilómetro Moya porque defendemos el producto local, y ya está listo. No lo quisimos inaugurar antes de las elecciones porque no queríamos que se creyera que se hacía por ese motivo. Es un local gastrocultural en Fontanales para distribuir los productos que se producen aquí, además de tener actuaciones y hacer dinamización —que cuando nos acusan de hacer muchas fiestas, en realidad, es dinamizar— para que la gente de fuera vengan, hablen bien de Moya y nos sigan visitando. Tener mucho suelo protegido hace que nuestros senderos sean atractivos y que nuestras casas rurales siempre estén llenas, por lo que se va quitando ese turismo de sol y mar y quieren el campo.

Sin embargo, hay más aparcamientos cuando hay una red de transporte público deficitaria. ¿Cómo lo mejorarán?

Somos partidarios de hacer un transbordo en la zona de la costa con una guagua circular que baje y suba al casco continuamente, de forma que las líneas de otros municipios tengan más frecuencia. Seguiremos luchando por las mejoras de las carreteras para estar más cerca de la capital, ¡que no estamos tan lejos, lo que pasa es que no nos conocían! Siempre hago la comparación, cogimos un municipio en regional y lo hemos subido a primera división, como la UD Las Palmas, y subiremos hasta Champions.

Junto al municipio de Arucas presentó un recurso contra el Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte, donde se establece el trazado de la futura autovía. ¿Hasta dónde llegará para su paralización y qué plantea como alternativa?

Seguiremos hasta el final, da igual quien gobierne en el Cabildo de Gran Canaria. Como se aprobó no nos queda otra que los tribunales a ver si conseguimos parar el documento o que se vuelva a hacer escuchándonos. No podemos permitir que nos estrangulen e hipotequen nuestra costa para toda la vida. Moya lo que plantea es que, en vez de carretera, sean túneles y con el tema de las viviendas afectadas hacer una avenida mixta, un lado con casas hacia el mar y un interior. En su momento, el Cabildo iba a aprobar esa propuesta, pero por los cambios políticos no fue así. No estamos en contra del desarrollo del norte, solo que hay otras posibilidades que sí, son más caras, pero se han hecho en otros lugares de Canarias. Las cifras no son desorbitadas, serían unos 10 millones de euros más, y eso para el importe económico de una vía no es nada.

¿Plantea alguna movilización ciudadana?

Primero veremos qué dice la Justicia y, si tuviéramos que hacer otro tipo de presiones, la haríamos si la ciudadanía lo considera. Por ejemplo, cuando nos reunimos con ellos consideraron de forma unánime que debíamos ir a los tribunales.

La población ha aumentado, ¿cuál es el camino para conseguir que echen raíces?

Lo hemos conseguido con lo propuesto, aquí y en los municipios pequeños y de medianía afectados por el despoblamiento rural. No se pueden hacer las grandes infraestructuras en las cuatro grandes ciudades de Canarias, hay que compartirlas. Ahora tenemos un complejo de 38 viviendas, cuyo suelo fue cedido por el Ayuntamiento y adquirido por Visocan, con el que hay más familias. Lo mismo pasaría con la residencia. No podemos hablar de despoblamiento sin crear infraestructuras.

¿Suspira por Moya o le quita más el sueño?

A mí el sueño siempre me lo ha quitado con todos los problemas. Espero que en esta legislatura pueda suspirar por Moya al margen del trabajo, la responsabilidad y la dedicación, solo que pueda disfrutar un poquito más, que en estos años nos ha tocado lo peor.