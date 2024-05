Educación pide a los sindicatos unificar propuestas para estabilizar a los docentes

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha instado a los sindicatos del sector a que le presenten, en un plazo de 15 días, una batería de propuestas para la estabilización del personal docente del Archipiélago que ejerce sin plaza fija. La petición responde a la iniciativa del consejero de aunar a las fuerzas parlamentarias y sindicales para lograr soluciones a los efectos negativos que desató el baremo provisional del concurso de méritos, con cerca del 53% de las plazas a profesionales fuera de las listas de interinos de las Islas.

Tras la sesión de control del del Pleno del Parlamento de Canarias, Suárez trasladó a los sindicatos que su intención es celebrar futuros concursos de méritos que contengan especificidades que puedan favorecer a los docentes de las islas sobre los de otras comunidades. Si bien, al igual que hiciera durante una rueda de prensa el pasado 9 de mayo, ha reconocido la dificultad para llevarlo a cabo dado que requiere del beneplácito del Ministerio de Educación para cambiar el real decreto que que fija los procedimientos para la estabilización del empleo temporal.

Las organizaciones sindicales compartieron la idea de lograr una gran acuerdo en las Islas que permita defender al profesorado interino del abuso de temporalidad. En este sentido, se ha reiterado la necesidad de estabilizar las personas y no las plazas, al tiempo que se ha recordado al consejero las distintas propuestas ya, como blindar las plazas donde están los docentes que encadenan tres años o más en abuso de temporalidad, acelerar la reducción de jornada de docentes de 55 años, la bajada de ratios.

Durante el encuentro también se recordó la importancia de que la administración mantega la cautela y siga la vía que marque la próxima resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la estabilidad del personal interino, al igual que ha sucedido con la ya emitida sobre el personal laboral el pasado mes de febrero.

Más de 12.000 reclamaciones

La Consejería de Educación ha recibido más de 12.000 reclamaciones al proceso del concurso de méritos y están en fase de contestación, por lo que estima que el concurso no estará resuelto para el próximo curso. En declaraciones recogidas por Europa Press, Suárez ha lamentado los "errores" que se cometieron en la pasada Legislatura al elaborar las bases porque "sabían" que personal de las islas se iba a quedar fuera del concurso, tras responder a preguntas de Nueva Canarias-Bloque Canarias (NC-BC) y Agrupación Socialista Gomera (ASG) durante su intervención parlamentaria.

Carmen Hernández (NC-BC) ha tildado de "desastroso" el resultado del concurso porque se ha estabilizado a 2.048 personas procedentes de otras comunidades autónomas y se ha dejado a más de 1.800 profesores que prestaban sus servicios en Canarias sin plaza. Además, en Primaria ha habido un "descalabro" del 80%, lo que supone un "daño irreparable" y una "agresión" a la calidad y a la estabilidad del sistema educativo, y una "ruptura" con un periodo de años de "construcción" de un currículum "adaptado al medio".

Hernández ha cargado contra un Gobierno central que "legisla de manera miope y centralista" y "olvida" las singularidades de las islas "con menosprecio", al tiempo que ha mostrado también su esperanza en que la nueva sentencia del TJUE "alumbre luz". Por ello ha pedido un nuevo proceso "al modo Clavijo", ironizando con que con su "varita mágica" se cierren unas bases que se adapten a las "singularidades" canarias y se "garantice" que los docentes sin plaza tengan opción a estabilizar su puesto de trabajo.

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha comentado que "es una pena" que hasta el 53% de los docentes estabilizados provengan de otras comunidades pero ha pedido no mirar "para atrás" sino "ir todos a una para resolver el problema". En ese sentido ha mostrado su deseo de que el Gobierno autorice una nueva convocatoria o que se haga una "oposición flexible" para salvar a los 2.000 profesionales que llevan "mucho tiempo trabajando" en el archipiélago. "No echemos culpas para atrás, siempre es la misma historia, discutiendo todo el día y no arreglamos los problemas", ha explicado.