«Estamos muy agradecidos con su santidad», dijo Clavijo sobre la primera visita de un pontífice a las Islas

Las instituciones canarias no han tardado en reaccionar a la visita papal. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró ayer que el encuentro de León XIV con el pueblo canario «supone un respaldo definitivo al esfuerzo que ha hecho el Archipiélago para atender a los que huyen del hambre y la muerte». «Se trata de un auténtico drama que requiere de mucha más implicación y altura de miras, tanto por parte de la Unión Europea como de España», añadió.

Clavijo subrayó que el viaje llega en un momento clave para Canarias, cuando el Archipiélago reclama una respuesta «a la altura» ante una situación que, recalcó, no puede seguir afrontándose en solitario. En ese contexto, volvió a insistir en la necesidad de una mayor implicación de las instituciones europeas y del Estado para compartir responsabilidades y recursos ante un fenómeno que considera estructural.

Por otro lado, resaltó lo especial de esta cita al tratarse de la primera vez en la historia que un papa visita las Islas, por lo que está «tremendamente agradecido a su santidad». También recordó «la sensibilidad» que el anterior pontífice, Francisco, mostraba «con el drama migratorio». El presidente de Canarias confirmó que ya ha puesto a trabajar a los equipos de coordinación «bajo la dirección de los dos obispos canarios».

Desde el Ejecutivo autonómico se subraya además que la dimensión simbólica de la visita no puede desligarse de la realidad diaria que vive el Archipiélago como territorio de llegada. En ese sentido, el Gobierno canario insiste en que el gesto del pontífice contribuye a reforzar un relato que Canarias lleva tiempo trasladando a las instituciones europeas: la necesidad de pasar de las declaraciones a los compromisos efectivos.

En este contexto, el presidente autonómico vinculó la visita del pontífice con el reconocimiento al esfuerzo sostenido de las Islas y con la necesidad, a su juicio, de avanzar hacia compromisos estables y coordinados por parte del Estado y la Unión Europea para afrontar una realidad que afecta de forma directa a Canarias.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó el doble simbolismo que tendrá la visita del máximo representante de la Iglesia católica: por un lado, visibilizar el drama humano de la realidad migratoria y, por otro, ensalzar la respuesta solidaria de los grancanarios.

Morales puso el acento en la proyección exterior del viaje de León XIV, al considerar que la presencia del pontífice convierte a Canarias y a Gran Canaria en un altavoz ante la comunidad internacional. A su juicio, el mensaje que se lanza trasciende el ámbito insular y sitúa la realidad migratoria en la agenda europea, reforzando una causa que la Isla ha defendido reiteradamente ante las instituciones comunitarias.

«Es un motivo de orgullo que el Papa León XIV sea embajador de esta realidad ante el mundo», afirmó Morales, quien añadió que se trata de una cuestión que «trasciende lo puramente religioso para convertirse en un altavoz de la causa que Gran Canaria ha defendido ante Europa».

En este sentido, el presidente del Cabildo remarcó que «Gran Canaria ha sufrido en soledad una presión migratoria que requiere una respuesta de carácter continental». Morales volvió a apelar a la corresponsabilidad europea y a la necesidad de que la solidaridad demostrada por la Isla tenga un reflejo institucional acorde con la magnitud del fenómeno.

Desde el ámbito insular, insistió en que la visita de León XIV supone una oportunidad para reforzar una reivindicación trasladada en distintos foros: que «el fenómeno migratorio no puede abordarse únicamente desde los territorios de llegada» y que exige una implicación real y sostenida de las administraciones supranacionales.

Ambos dirigentes coincidieron en destacar que la visita no debe interpretarse únicamente desde una perspectiva religiosa, sino como un gesto de alto valor simbólico y político. Tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo entienden que el encuentro refuerza el mensaje de solidaridad y coloca el foco sobre una realidad que afecta directamente al Archipiélago, pero que interpela al conjunto de Europa.