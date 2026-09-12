Carburos Metálicos, industria estratégica en Canarias

En el archipiélago, la excelencia industrial a menudo opera lejos de los focos, integrada en los procesos que sostienen nuestro día a día. Si buscamos un referente de esta ‘fuerza invisible’, el nombre de Carburos Metálicos (Grupo Air Products) emerge con el reconocimiento que otorgan más de 125 años de historia y una vinculación con Canarias que ya supera las seis décadas.

Fundada en 1897, la compañía es hoy un referente en gases industriales y medicinales, fundamentales para más de 30 sectores productivos, desde la metalurgia y la alimentación hasta la sanidad y la enología. Aunque su actividad rara vez llega al consumidor final con una etiqueta visible, sus productos forman parte de la vida diaria: están presentes en la conservación de alimentos o en los centros sanitarios.

El compromiso de la empresa con Canarias se consolidó en 1981 con la puesta en marcha de su planta en Salinetas, en Telde, una instalación que marcó un hito en su implantación industrial en el archipiélago. En 1995, la integración de Carburos Metálicos en el grupo estadounidense Air Products reforzó aún más su capacidad tecnológica, su apuesta por la sostenibilidad y su papel como actor estratégico en el desarrollo de soluciones industriales avanzadas.

Carburos Metálicos, industria estratégica en Canaria / La Provincia

La sostenibilidad es una parte integral de la forma en la que Carburos Metálicos desarrolla su actividad, atiende a sus clientes y contribuye a las comunidades en las que está presente. Esto se traduce en un esfuerzo por diseñar productos y servicios que ayudan a los procesos industriales a mejorar su eficiencia energética y permitir transiciones hacia entornos con menos emisiones de CO2 en las aplicaciones finales.

Una de las claves para hacer realidad este enfoque es la eficiencia en el uso de la energía y los recursos. Por eso, la compañía está actualizando la infraestructura de sus plantas de producción que más consumo energético tiene por otra que sea más eficiente. En paralelo, instala cargadores para vehículos eléctricos en sus instalaciones. Una apuesta que consolida a Carburos Metálicos como referente industrial, tecnológico y sostenible en Canarias.