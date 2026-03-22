Wayalia Las Palmas: cuando cuidar también significa aprender a tomar decisiones por quienes siempre decidieron por nosotros

Hay un momento en la vida en el que los padres dejan de ser quienes sostienen todo, y empiezan a necesitar apoyo. No siempre es evidente al principio, pero poco a poco aparecen señales: olvidos, dificultades en el día a día o la necesidad de ayuda para tareas que antes eran rutinarias.

Para muchos hijos, este cambio no es solo práctico, sino profundamente emocional. Supone asumir decisiones que antes no les correspondían y enfrentarse a una realidad difícil de aceptar: la imagen que siempre tuvieron de sus padres empieza a transformarse. En ese proceso, Wayalia Las Palmas , empresa canaria especializada en cuidado y atención domiciliaria de personas mayores y personas en situación de dependencia, acompaña a las familias desde una doble perspectiva: profesional y humana.

El cambio de roles: una realidad que cuesta asumir

Uno de los aspectos más complejos del cuidado es el cambio de rol dentro de la familia. Quien antes guiaba, aconsejaba y decidía, ahora necesita ser acompañado. Y quien antes preguntaba, ahora tiene que responder.

Este cambio genera muchas dudas. Las familias se enfrentan a decisiones importantes sobre el cuidado, la organización del día a día o la seguridad del mayor, sin sentirse siempre preparadas para ello. A menudo aparece también una sensación de pérdida difícil de explicar: no se ha ido la persona, pero sí ha cambiado la forma de relacionarse con ella.

Desde Wayalia Las Palmas ven esta situación a diario. Muchas familias llegan con esa carga emocional, buscando no solo una solución práctica, sino también orientación y apoyo en un momento delicado.

Cuidar bien también implica saber cuándo pedir ayuda

Dar el paso de buscar ayuda externa no siempre es fácil. Para muchas personas, cuidar a sus padres forma parte de su responsabilidad y sienten que deben asumirlo en solitario. Sin embargo, la realidad es que el cuidado continuado requiere tiempo, energía y conocimientos que no siempre están disponibles.

Contar con apoyo profesional no significa renunciar al cuidado, sino hacerlo mejor. Permite que el mayor esté atendido de forma adecuada y que la familia pueda acompañar desde un lugar más sereno, sin desgaste constante.

Wayalia Las Palmas trabaja precisamente en ese punto: acompañar a las familias para que encuentren la mejor forma de cuidar, adaptándose a cada situación y respetando siempre el entorno del mayor.

La importancia de encontrar a la persona adecuada

Uno de los elementos clave en este proceso es la elección del cuidador. No se trata solo de cubrir una necesidad, sino de incorporar a alguien en el espacio más íntimo de la familia.

Por eso, en Wayalia Las Palmas, la pre-selección es completamente personalizada. Se tienen en cuenta tanto las necesidades del mayor como su carácter, sus hábitos y su forma de relacionarse. El objetivo es que haya una conexión real, que facilite el día a día y genere confianza.

Cuando esa afinidad existe, el cuidado fluye de otra manera. Se construye una relación estable, se

reduce la rotación y el mayor se siente acompañado, no solo atendido.

Acompañar también a quienes cuidan

Detrás de cada persona mayor hay una familia que está atravesando su propio proceso. Entender ese momento, ofrecer orientación y estar presentes es parte fundamental del trabajo de Wayalia Las Palmas.

El cuidado no se limita a lo físico. También implica acompañar emocionalmente, dar seguridad en la toma de decisiones y ayudar a que las familias no se sientan solas.

Una forma diferente de cuidar

Aceptar que los roles cambian no es sencillo, pero también forma parte del ciclo de la vida. Poder

hacerlo con apoyo, con claridad y con confianza marca la diferencia.

Wayalia Las Palmas trabaja cada día para que ese proceso sea más llevadero, ofreciendo un cuidado profesional, cercano y adaptado a cada familia. Porque cuidar bien no es hacerlo todo solo, sino saber cómo hacerlo de la mejor manera.

Las familias que necesiten orientación pueden acercarse a la oficina en Calle Luis Doreste Silva, 95, o contactar en el 928 26 28 93 para recibir asesoramiento personalizado.