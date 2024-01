Álvaro Valles, el portero revelación de LaLiga y claro candidato a ser citado por Luis de la Fuente en la convocatoria de marzo, aún no ha renovado con la UD Las Palmas, aunque visto el panorama transcurridas 21 jornadas del campeonato, lo hará en breve. Para ello han de ocurrir dos cosas: por un lado, jugar un mínimo de 20 partidos al menos durante 45 minutos, algo que ya ha hecho; por otro, que el equipo esté salvado matemáticamente, cuestión que nadie duda que sucederá gracias a los 31 puntos que los amarillos llevan acumulados, pero que aún no se ha producido. Mientras eso ocurre, el club y el sevillano avanzan en una ampliación de contrato, aunque con la intención de que el meta sea traspasado el próximo verano.

El sábado pasado, en Vallecas, el de Rinconada volvió a ser uno de los mejores de su equipo con sus paradas, varias de ellas salvadoras, y su aportación al juego desde su posición. No fue elegido MVP del partido porque Javi Muñoz completó su gran actuación con un golazo que significó el segundo tanto de la UD, pero como si lo hubiera sido.

En la pequeña zona de entrevistas del modesto campo vallecano, subido a una pequeña tarima que lo hacía aún más gigante, Valles se refirió a una posible ampliación de contrato más allá del año que tendrá garantizado en cuanto el equipo esté salvado.

"Mi familia está contenta, la afición me quiere... Así que si algún día tiene que salir alguna ampliación, saldrá"

«Esas cosas la lleva mi agente y me lo guardo para mí. Si tiene que salir algo y demás, saldrá, sin problema ninguno. Yo siempre he dicho y lo reitero que estoy encantado de estar en Las Palmas. Ya son muchos años los que llevo aquí, mi familia está contenta, la afición me quiere... Así que si algún día tiene que salir alguna ampliación, saldrá. De momento, estamos tranquilos. Estamos esperando a que esa renovación automática se haga y no tenemos prisa ninguna», comentó el portero.

Por tanto, no lo descartó, aunque la condición para que eso suceda es que la UD Las Palmas le facilite una salida el próximo verano si es que el jugador recibe una oferta suculenta, algo que el club de Pío XII acepta y entiende porque también se beneficiaría de la operación de ampliación más allá de 2025.

Beneficios

Con un contrato de más de un año la UD estaría en condiciones de pedir más dinero por el portero que el que podría establecer si a este quedara libre la temporada siguiente. Además, podría disponer de él al menos un curso más sin el riesgo de no recibir un sólo euro –como sucederá con Sergi Cardona– por su salida si es que al sevillano no le convence ninguna propuesta.

Sin embargo, Valles ha despertado el interés no sólo de equipos de Primera División que ya han preguntado por su situación, sino también de clubes extranjeros, sobre todo de Inglaterra. Así, el plan tanto del meta como del club es que su marcha se produzca el próximo verano en forma de un traspaso que dejaría varios millones en las arcas amarillas y permitiría al sevillano progresar deportiva y económicamente. Y agradecer de alguna manera la oportunidad que le brindó la UD.

Debut en 2019

Fue en la temporada 2019-20, la de la pandemia, cuando Valles, que había llegado al filial el año anterior, debutó con el primer equipo de la mano de Pepe Mel, que le hizo debutar el 13 de octubre del 19 cuando Josep Martínez, hoy en el Genoa de Italia y titular de la UD entonces, fue convocado por la selección española sub 21. Luego regresó al banquillo, pero una lesión de su compañero un mes después le abrió las puertas de la titularidad. Fue cuando comenzó a dejar buenas sensaciones.

En los cursos posteriores, también con el madrileño en el banquillo, entró y salió hasta que Xavi García Pimienta le dio la alternativa definitiva cinco partidos después de su llegada en enero de 2022. El catalán, cuya idea tardó un par de meses en calar, entendió que para el juego que pretendía para la UD el sevillano era mejor que Raúl Fernández. No le defraudó: la temporada pasada aumentó su nivel y en la presente ha explotado. Y ahora la UD quiere ampliarle el contrato para beneficio de todos y Valles está por la labor. No está sellado, pero las partes avanzan en esa línea.