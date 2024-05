García Pimienta: "No me esperaba una despedida de este tipo; jamás imaginé tanto cariño"

Emoción a flor de piel. Xavi García Pimienta, el gran protagonista de la tarde de despedidas en el Gran Canaria, terminó por llorar en el adiós que le brindó la afición de la UD Las Palmas antes y después del choque ante el Alavés (0-0). Casi 45 minutos después de la conclusión del encuentro, el técnico, que escuchó cómo la grada coreaba su nombre cuando recibió la camiseta conmemorativa con el número 105, los partidos que ha dirigido en el cuadro amarillo, y que se dirigió al sector más animosos del Estadio al final, mostró una vez más su agradecimiento al club, a los seguidores y a la Isla.

"No me imaginaba una despedida de este tipo. Jamás imaginé tanto cariño por parte de la afición. Es cierto que lo he dejado todo, pero nunca lo imaginé", comentó antes de añadir: "Que coreen tu nombre es muy emocionante. Emociona muchísimo y jamás podré agradecer a la UD Las Palmas, a toda la afición y a toda la Isla lo que me han dado".

Al mismo tiempo, el barcelonés insistió, tal y como hiciera en la previa, que su ciclo estaba terminado: "Tengo un amigo aquí que es Miguel Ángel Ramírez y cuando hablé con él se lo dije: 'No puedo seguir. No me veo con las fuerzas necesarias'. Digo punto y seguido o punto y aparte, pero jamás punto final".

En sus primeras palabras en la sala de prensa del Gran Canaria García Pimienta aseguró que no podía quedarse con algo concreto de su etapa de dos años y medio. "Se han conseguido cosas importantes y nosotros jugamos por y para la afición. Hemos creado una identidad de juego ganadora, porque se han conseguido éxitos. Me quedo con todo, sería injusto quedarse con el ascenso o la permanencia. Agradezco a todos los jugadores, a la afición y a toda la gente del club, que ha tenido muchísima ambición, una idea muy clara y jamás han dudado", comentó.

"De lo que más orgulloso que me siento es de que el equipo es reconocible. La gente quiere esto. Quiere ganar, pero de esta manera. Eso no puede cambiar nunca. La afición se merece tener jugadores de este tipo", agregó en la misma línea.

Del partido, un empate a uno frente al Alavés que significo el decimocuarto partido sin ganar, dejó claro que pese a la tarde de emociones estuvo "bastante centrado" durante el juego, y reconoció que su equipo no estuvo bien. "Ha habido nervios, precipitación, supongo que nos relajamos un poco. No hemos estado bien en el juego y es perdonable. La afición se merecía que no perdiésemos y al final ha sido una fiesta", señaló.

Además, García Pimienta dejó claro que se va sin espinas clavadas. "Un entrenador tienen que tomar decisiones. A veces he sido injusto con algunos jugadores pero porque tenía que ser justo con otros. Siempre he tomado decisiones pensando en lo mejor para el equipo", dijo.