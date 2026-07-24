José Domingo Martín: «Antes que empresario, psicólogo; antes que gestor, educador»

En el reportaje anterior hablábamos del futuro de la educación. Hoy hablamos de la persona. ¿Por qué considera que éste es un tema tan importante?

Porque la educación sólo tiene sentido si mejora la vida de las personas. Podemos hablar de metodologías, de Inteligencia Artificial, de tecnología o de calidad, pero todo ello pierde su significado si olvidamos que detrás de cada alumno hay una historia, una familia, unos sueños y unas capacidades esperando desarrollarse.

Usted suele decir que antes de ser empresario fue psicólogo. ¿Hasta qué punto esa formación ha condicionado toda su trayectoria?

La ha condicionado completamente. Cuando estudié Psicología no imaginaba que terminaría fundando una institución educativa. Sin embargo, todo lo que aprendí sobre el comportamiento humano, la motivación, el aprendizaje y el desarrollo personal ha estado presente en cada decisión que he tomado desde entonces. Nunca he dejado de mirar la educación con los ojos de un psicólogo.

¿Qué le llevó a estudiar Psicología?

Siempre me ha fascinado comprender a las personas. Quería entender por qué unas desarrollan plenamente sus capacidades y otras no; por qué algunas encuentran un propósito y otras se resignan; cómo influye la educación en el crecimiento personal. Aquella curiosidad inicial sigue acompañándome más de cincuenta años después.

¿Recuerda alguna lección de aquellos años de universidad que todavía conserva?

Sí. Comprendí que ninguna teoría tiene valor si no mejora la vida de las personas. Ésa ha sido una referencia constante. Las ideas son importantes, pero sólo cobran sentido cuando ayudan a alguien a crecer, a aprender o a vivir mejor.

¿Qué descubrió durante sus años de ejercicio como psicólogo educativo?

Descubrí que el potencial humano suele estar muy por encima de lo que las personas creen. Muchas veces el principal trabajo del psicólogo y del educador consiste en ayudar a alguien a descubrir capacidades que todavía no reconoce en sí mismo.

¿Ha seguido ejerciendo como psicólogo desde la presidencia de ICSE?

De otra manera, sí. Dejé la consulta hace muchos años, pero nunca he dejado de observar, escuchar y comprender a las personas. Dirigir una organización educativa también exige conocer cómo piensan, sienten y se motivan los alumnos, los profesores y los equipos.

¿Qué papel desempeña la confianza en el aprendizaje?

Es decisivo. Un alumno que siente que alguien cree en él afronta los retos de otra manera. La confianza no elimina las dificultades, pero proporciona la fuerza necesaria para superarlas. Creo que muchos educadores no son plenamente conscientes del enorme impacto que pueden tener unas palabras de aliento pronunciadas en el momento oportuno.

Hoy se habla mucho de personalización. ¿Qué significa realmente poner a la persona en el centro?

Significa reconocer que cada alumno aprende de una manera diferente y que la misión de la educación consiste en ayudar a cada uno a desarrollar lo mejor de sí mismo. No es rebajar la exigencia. Es adaptar los caminos para alcanzar la excelencia.

¿Puede la Inteligencia Artificial ayudar a esa personalización?

Sí, y creo que lo hará cada vez más. Pero debemos tener claro que personalizar no significa únicamente adaptar contenidos. También significa comprender emociones, despertar motivaciones, orientar decisiones y acompañar procesos vitales. Ahí el papel del educador seguirá siendo insustituible. La mayor innovación educativa del siglo XXI no será la IA. Será descubrir que cada persona sigue siendo el verdadero centro de todo el aprendizaje.

¿Qué ha aprendido observando a miles de alumnos?

Que nadie debería etiquetar prematuramente a una persona. He visto demasiadas historias de superación como para creer en los límites definitivos. Siempre puede aparecer un profesor, una oportunidad o una experiencia que cambie una trayectoria.

¿Cuál cree que es la principal cualidad de un buen profesor?

La capacidad de despertar el deseo de aprender. Los conocimientos cambian con el tiempo; la curiosidad permanece toda la vida. Alumnado de dietética durante su formación práctica en ICSE

¿Y la principal cualidad de un buen alumno?

Mantener la curiosidad y la humildad para seguir aprendiendo. El aprendizaje no termina nunca. La formación a lo largo de la vida es la mejor compañera de viaje.

Usted habla con frecuencia de las dificultades. ¿Por qué?

Porque forman parte de la vida. Yo mismo he pasado por dificultades personales, familiares, profesionales y empresariales. Con el tiempo comprendí que no debemos idealizar las trayectorias. Las dificultades son inevitables, lo importante es qué hacemos con ellas. Por ello, como me dijo un amigo: “Cuando tropiezas y no te caes… avanzas dos pasos.”

De ahí algunas de sus frases favoritas…

Sí. “Sin dificultades no hay crecimiento”. No es un eslogan, es una conclusión nacida de la experiencia. Las personas y las organizaciones maduran cuando afrontan los problemas con serenidad, trabajo y esperanza.

También suele decir que los problemas pueden convertirse en proyectos.

Así ha ocurrido muchas veces en mi vida. Algunos de los proyectos más importantes de ICSE surgieron precisamente para responder a una necesidad o a una dificultad. Cambiar la pregunta ayuda mucho. En lugar de preguntarnos “¿por qué nos ocurre esto?”, conviene preguntarse “¿qué podemos construir a partir de esta situación?”.

¿Qué significa para usted dirigir una institución educativa?

Significa asumir una responsabilidad con la sociedad. Una institución educativa no forma únicamente profesionales. También contribuye a formar ciudadanos y, por tanto, participa en la construcción del futuro. La autoridad o liderazgo no nace del poder que ejerces, sino del ejemplo que das.