La persona tiene que estar en el centro del aprendizaje

Hay recuerdos que permanecen toda la vida: “Cuando la actuación de un profesor puede cambiar vidas.”

Muchos adultos no recuerdan con exactitud las fórmulas matemáticas que aprendieron en el colegio, ni las fechas de algunos acontecimientos históricos, ni siquiera el contenido de muchas asignaturas. Sin embargo, casi todos recuerdan el nombre de un profesor que creyó en ellos, que les ayudó a superar una dificultad o que despertó una vocación.

¿Por qué ocurre esto? Porque la educación nunca ha consistido únicamente en transmitir conocimientos. Su verdadera fuerza reside en algo mucho más profundo: la capacidad de transformar personas.

Vivimos una época fascinante. La Inteligencia Artificial está cambiando la forma de trabajar, de comunicarnos y también de aprender. Cada día aparecen nuevas herramientas capaces de responder preguntas, crear imágenes, analizar datos o traducir idiomas en cuestión de segundos.

Es lógico que la sociedad se pregunte qué ocurrirá con la educación. ¿Seguirán siendo necesarios los profesores? ¿Cambiarán las aulas? ¿Aprenderán los alumnos de otra manera? Todas estas preguntas son legítimas. Pero, quizá, ninguna sea tan importante como otra mucho más sencilla:

¿Quién ocupa realmente el centro de la educación?

Durante muchos años hemos hablado de programas, asignaturas, horarios, metodologías o tecnologías. Todo ello es importante. Sin embargo, con frecuencia hemos olvidado que la educación sólo tiene sentido cuando ayuda a crecer a una persona concreta.

Detrás de cada matrícula hay una historia. Un joven que busca su camino. Una familia que deposita su confianza. Un profesor que asume una enorme responsabilidad. Y una sociedad que espera que esa educación contribuya a construir un futuro mejor.

Por eso creo que la mayor revolución educativa del siglo XXI no será tecnológica. Será profundamente humana.

La tecnología seguirá avanzando a una velocidad extraordinaria. Pero cuanto más poderosas sean las herramientas de las que dispongamos, más necesitaremos desarrollar aquello que ninguna máquina puede ofrecer: el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía, la capacidad de colaborar, la responsabilidad y el sentido ético.

Como psicólogo, siempre me ha interesado comprender por qué unas personas desarrollan plenamente sus capacidades y otras no. Después de muchos años de observación he llegado a una conclusión que puede parecer sencilla, pero que tiene enormes consecuencias.

Las personas crecen cuando alguien cree en ellas. He visto alumnos que llegaban inseguros y terminaban convirtiéndose en magníficos profesionales. He visto profesores capaces de cambiar la trayectoria de una vida con una conversación oportuna. He visto equipos educativos que obtenían resultados extraordinarios porque habían construido una cultura basada en la confianza y el compromiso.

Eso me ha llevado a una convicción que nunca ha dejado de acompañarme:

“La educación comienza verdaderamente cuando el alumno deja de ser un número y vuelve a ser una persona.”

Ésta es la razón por la que considero que la Inteligencia Artificial no debe entenderse como una amenaza para el profesor, al contrario, puede liberar tiempo para que el docente dedique más atención a lo verdaderamente importante: escuchar, orientar, motivar y acompañar.

La FP en ICSE: formar profesionales competentes y excelentes personas.

La tecnología puede personalizar contenidos, pero no puede transmitir esperanza. Puede analizar datos, pero no puede descubrir un talento oculto. Puede responder preguntas, pero no puede mirar a un joven a los ojos y decirle con sinceridad: “Confío en ti”. Y, sin embargo, esas palabras pueden cambiar una vida.

La Formación Profesional vive hoy una transformación histórica. Ya no es una opción de segundo nivel. Es una vía estratégica para responder a las necesidades de las empresas, impulsar la innovación y ofrecer oportunidades reales de desarrollo personal y profesional.

Pero tampoco aquí debemos perder de vista lo esencial. No basta con formar excelentes técnicos. Necesitamos formar excelentes personas. Profesionales competentes, sí, pero también responsables, creativos, capaces de aprender durante toda la vida y comprometidos con la sociedad de la que forman parte.

Canarias tiene una oportunidad extraordinaria. Dispone de profesionales comprometidos, de empresas que necesitan talento y de jóvenes con enormes posibilidades. El reto consiste en apostar decididamente por una Formación Profesional de calidad, abierta al mundo, conectada con la innovación y profundamente centrada en las personas. Ése debería ser nuestro horizonte.

Cuando miro hacia atrás y recuerdo casi medio siglo dedicado a la educación, no pienso primero en los edificios construidos ni en los reconocimientos recibidos, pienso en las personas: en los alumnos que descubrieron una vocación, en los profesores que hicieron mucho más de lo que exigía su trabajo, en los equipos que compartieron un propósito común. Y también en las dificultades, porque fueron precisamente esas dificultades las que me enseñaron que el crecimiento nunca llega por casualidad.

Con frecuencia me preguntan cuál ha sido el mayor aprendizaje después de casi medio siglo dedicado a la formación. La respuesta siempre es la misma: “Las personas suelen ser mucho mejores de lo que ellos mismos imaginan”.

Llega cuando somos capaces de convertir los problemas en proyectos, el desaliento en aprendizaje y la incertidumbre en una oportunidad para mejorar.

Ésta ha sido una constante en mi vida. Y también una de las grandes lecciones que me ha regalado la educación.

Hoy comienzo una nueva etapa. Después de muchos años dedicado a la gestión diaria, deseo seguir colaborando desde otro lugar: el de la reflexión, el diálogo y el magisterio. No para hablar del pasado, sino para seguir pensando en el futuro.

Porque sigo creyendo, con la misma ilusión que cuando inicié este camino, que educar continúa siendo la forma más inteligente, más humana y más esperanzadora de construir una sociedad mejor.

Y todo empieza por una decisión muy sencilla. Volver a poner a la persona en el centro de la educación. Porque cuando un profesor cambia una vida, también está cambiando, silenciosamente, el futuro de todos.

Conclusión

En una época donde la tecnología avanza a gran velocidad, quizá la mayor innovación educativa consista precisamente en recuperar aquello que nunca debimos olvidar: cada alumno/a es una persona irrepetible.

Educar significa también acompañarlos para que lleguen a desarrollar plenamente todas sus capacidades. Porque, al final, la educación del futuro será digital, será internacional, será flexible y será personalizada.

Pero, sobre todo, seguirá siendo profundamente humana. Y esa seguirá siendo la mejor noticia para quienes creemos que educar consiste, ante todo, en confiar en las personas. La mayor innovación educativa del siglo XXI, no será la IA, será descubrir que cada persona sigue siendo el verdadero centro de todo el aprendizaje.

He visto estudiantes inseguros, con una imagen negativa de sí mismos, que una vez descubran que sí pueden, se convierten en magníficos profesionales. También he visto a profesores descubrir capacidades extraordinarias, a equipos crecer cuando compartían un proyecto y a organizaciones crecer cuando colocan a las personas en el centro de la actividad.

Todo esto ha reforzado una convicción profunda: la educación no cambia únicamente de trayectorias profesionales, sino que también puede cambiar las vidas de las personas.