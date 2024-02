Camaleónica y camuflada entre escenografías. El espectador conoce a Drag Tamito, pero no se acuerda. Ya había participado en 2017 como Drag Seychelles. Ahora Aythami Santana hace borrón y cuenta nueva. Este año es finalista de la Gala Drag capitalina, con su fantasía ‘Cada golpe, cada herida... han hecho de mí esta diva’, diseñada por su madre, Pepa Fernández junto a Dani Viera, y patrocinada por Sabina.

Se presentó en 2017 como Drag Seychelles. ¿Cree que ha madurado más su drag desde entonces?

Pues vuelvo este año, después de esa última vez porque, aunque el público me recibió bastante bien y tuve bastantes críticas positivas, yo no estoy muy contento con lo que hice. No es algo que me represente o de lo que esté totalmente orgulloso. Y me da un poquito de nervio que ese sea mi último vídeo en la Gala Drag. Entonces vuelvo este año para limpiar mi imagen, totalmente renovado y listo para ganar.

¿Qué enseñanza se llevó?

Primero, contar con un equipo profesional. A administrar el dinero del patrocinador yo, porque en épocas de carnavales se desperdicia mucho dinero, mucho material. Y en ese entonces le di todo mi presupuesto del patrocinador a la gente que se cargaba de diseñarme. Este año he aprendido a administrar, primero la parte económica, y segundo a administrarme yo para llevar algo de lo que me sienta totalmente seguro y contento.

¿Entonces 'Cada golpe y cada herida han hecho de mí esta diva'?

Bueno, se podría llevar por ahí. Aunque mi fantasía hace un guiño a la violencia de género. Cuento la vida de dos personajes públicos, como Dita von Teese y Marilyn Manson. Ellos fueron pareja y ella fue víctima de violencia de género. Ella es una diva aunque se llevara golpes. Cada golpe y cada herida han hecho de ella esa diva.

¿Cree que su drag es más reivindicativo que cómico?

No considero que vaya más, por un lado, que por el otro, simplemente el artista es artista y cada vez que se sube en el escenario intenta transmitir algo, sea alegría, sea tristeza... A mí este año me ha dado por ser reivindicativo y creo que nunca está de más alzar la voz y hablar de lo que pasa en nuestro día a día.

También participó dentro de High Heel Performance.

Me presenté en el 2017 de manera individual, y a partir del 2018 hasta el 2023 participaba con el grupo High Heel Performance. Lo que me llevo de eso es que dentro del mundo drag sí hay amistad. No todo el mundo va a competir, no todo el mundo siente ansia de ganar, hay mucha gente que va a pasárselo bien y nosotros como grupo lo que queríamos era mostrar que se pueda hacer una fantasía con seis o cinco drags. Podemos ganar premios siendo un grupo y que nadie brille más que nadie.

¿A qué se refiere? ¿Es un prejuicio de la gente o el mundo drag es realmente competitivo?

Hay muchos prejuicios, pero una vez lo vives desde dentro te das cuenta de que no todo es color rosa. Yo por ejemplo lo sufrí el domingo pasado en la preselección [para el lector, el 28 de enero]. Hubo mucha gente, muchos participantes, según me comenta la asociación Drag, que se habían quejado de mi atrezo. Mi atrezo parecía muy grande, y de tan grande que era sobrepasaba las medidas de un metro y medio por el sistema de seguridad. Me iban a dejar salir al escenario sin barandilla en el atrezo, a punto de matarme, porque superaba las medidas. Se justificaban en que eran los propios compañeros los que se estaban quejando. No sé por qué, no sé si es que me veían como una amenaza, porque les suponía competición, o simplemente porque me querían echar para atrás y quitarse un drag menos.

¿Al final resultó estar todo en regla?

Desde el año pasado la dirección del Carnaval nos obliga a homologar los atrezos, por un incidente que pasó en la preselección hace un par de años. Y dentro de las bases de la Gala Drag se recoge la información de los atrezos y son tres metros de alto, por tres metros de ancho y tres metros de profundidad. Yo estaba muy tranquilo porque mi atrezo está hecho muy meticulosamente. De alto tengo 2.95, de ancho tengo 2.10 y de fondo tengo 1 metro y poco. Pero claro, sobre esos 2.95 sale una barandilla de seguridad que me obligaba a poner el homologador, por el hecho de que la escalera es muy alta y sobresale un metro veinte más. A mí esa estructura no me sirve para nada, simplemente la uso para agarrarme y bajar con seguridad.

Entonces contará con toda la escenografía intacta para la final.

Sí, exactamente. El día de la preselección, al llegarme todas esas críticas de que había compañeros que no estaban muy contentos, la dirección del carnaval me quería hacer firmar un papel en el que yo me hacía responsable de subirme a esa escalera sin barandilla, y que si me caía, pues corría todo a mi cuenta. Yo y mi equipo solicitamos una reunión con todos los drags y con parte de la directiva del carnaval. En ese entonces también estaba por allí la abogada encargada de que estuviese todo correcto. Los puse a todos delante y ahí les pedí que alguien me dijera a la cara que no estaba conforme con que yo pasara mi atrezo tal cual estaba, con barandilla. Da la casualidad de que nadie dijo que no.

¿Le afectó emocionalmente y perjudicó su performance en el momento de subirse al escenario?

Y tanto que me afectó. Yo entré al recinto del carnaval a las 12 de la mañana. Allí ya estaba trabajando mi soldadora y cuando yo llegué me dijo que no paraba de pasar la organización del carnaval preguntándole cosas sobre el atrezo: que cómo íbamos a entrar, que dónde iba a entrar... Pues desde esa hora hasta las seis y media de la tarde no paró de sonarme el teléfono. Pasamos el gálibo, y estuvo todo correcto. Al rato me vuelven a llamar otra vez para que ponga la barandilla de seguridad, para corroborar, para esto y lo otro. Ya empezaba a enfadarme, ya yo no estaba nada concentrado. Mi equipo estaba nervioso porque al final no sabíamos si podíamos salir con el atrezo entero o el atrezo a la mitad. Hasta el último momento, las siete y media de la tarde que nos mandaron a vestirnos, yo pensaba que no se sacaba adelante el sistema de seguridad.

¿Cómo está Estrella después de la caída sobre el escenario? ¿Podrá participar?

Claro, a todo esto también se le suma que el escenario estaba húmedo. Era una pista de patinaje porque estaba cayendo humedad. Que es inevitable porque son cosas que pertenecen al clima, pero creo que tampoco el escenario estaba adecuado. Una de mis bailarinas, pues eso, sufre una caída, en una de las acrobacias que hacemos, así que mi equipo según se baja del escenario va directo a la dirección del carnaval y le dice, "Se han puesto muy exquisitos con la homologación, pero al final vamos a tener que correr riesgos con alguien por algo que ha pasado en el escenario, sin nada que ver con el atrezo". A los dos días es verdad que nos mandaron una foto, porque estaban pintando el suelo del escenario con pintura antideslizante.

Otros finalistas han expresado lo mismo.

Continuamente se le estaba pasando una mopa para intentar quitar la máxima humedad posible, pero si pasas una mopa y no la escurren, lo único que estábamos haciendo es mover agua.

Se ha rodeado de un equipo de profesionales. Una bailarina como Estrella, una excandidata a Reina del Carnaval, su madre como diseñadora, Sabina de patrocinador...

Yo siempre presumo de... mira, se me ponen los pelos de punta [se señala el brazo]. Siempre presumo de mi equipo porque al final Tamito lo compone toda esa gente que está detrás. La imagen visible soy yo, pero yo, sin la gente que me apoya, sin la gente que me viste, sin la gente que me acompaña en el baile, no soy absolutamente nada. A mi equipo le debo absolutamente todo y nunca he parado de agradecerles que estén conmigo en esta nueva aventura, en este nuevo reto en mi vida. Si gano no voy a ganar yo, vamos a ganar todos. Detrás del atrezo hay otras siete personas que también han trabajado tanto o más que nosotros y se han partido el lomo, como se dice aquí en Canarias, para que esta fantasía salga adelante. Te hablo de mi madre en costura, como mi soldador que también lleva tres meses trabajando para poder sacar ese pedazo de atrezo. El diseñador, Dani Viera, que también se ha dejado la vida porque todo esto salga adelante y entre ellos, pues mi hermano, mi padre...

Yo esto siempre lo he contado, porque pertenece a mi vida. Empecé a trabajar como drag a los 17 años. Trabajaba en los espectáculos de los hoteles del sur para poder pagar mis estudios de peluquería. Mi madre me tuvo que firmar un permiso para yo poder trabajar. Es mi fan número uno.

Su patrocinador Sabina, ¿qué es lo que más le destacaría?

Afortunadamente, en el 2017 me tocaron en la puerta para darme el patrocinador y este año me pasó lo mismo. Yo estaba en Barcelona grabando otro tipo de programa y me llamaron para ofrecerme el patrocinio para la Gala Drag. O sea, yo no lo busqué, me buscó.

¿Tenía ya decidida la idea de la fantasía?

Llevaba con esta idea desde hacía tiempo porque es algo que quería hacer. Es una fantasía bastante cara económicamente. Entonces... yo no quería poner el dinero en mi bolsillo. Buscaba un patrocinador que me diese el dinero que cuesta la fantasía. A mí me ofrecen el patrocinador de Sabina, yo tenía la idea ya pensada obviamente de años anteriores y levanté el teléfono, llamé a mi diseñador y le dije tenemos un patrocinador, es hora de empezar a trabajar porque en cuanto llegue a Gran Canaria me reúno con ellos para enseñarles el proyecto.

Durante este tiempo en Barcelona estuvo grabando Make Up Stars, ¿cómo le fue?

Pues estoy bastante contento con el resultado, lo más que te puedo decir es que fui finalista. No sé si es una experiencia que volvería a repetir por el nivel de exigencia profesional que se requiere, o a lo mejor yo me puse las expectativas demasiado altas. Me lo pasé muy bien, lo disfruté muchísimo y lo recomiendo a todo aquel maquillador que se quiera empapar del proceso de maquillaje dentro de un reality, pero también te digo que es demasiado exigente. Sobre todo cuando eres una amenaza y van todos en contra tuya, que fue lo que me pasó.

¿Siente al público de su lado?

Yo lo noto sobre todo por redes sociales. Al final, en la preselección vamos, vomitamos el espectáculo, en tres minutos y medio. Si te soy sincero no diría que vi a nadie ni escuché nada. Al final estás con un ataque de nervios y ganas de soltarlo todo. Lo más que quieres es que termine el espectáculo. Si es verdad que después cuando ves los vídeos puedes decir puedes hacerte una idea de la reacción del público.

¿Cómo hace para encajar todo en tu día a día?

Estas dos últimas semanas atrás que estábamos preparándolo en la preselección, mi compañero de piso me decía, "Cualquier día te vas a encontrar contigo mismo por el pasillo". Ahora mismo que estaba en la peluquería, estoy sentado y estaba haciendo mil cosas, porque trabajo con el teléfono, hago muchas cosas a la vez. Y si no, me aburro. Me encanta involucrarme en proyectos, me encanta ayudar a todo el mundo y me encanta trabajar, o sea, soy un currante, me gusta mucho trabajar y me gusta mucho mi trabajo. Entonces, yo creo que es el momento. Soy joven, ahora mismo me lo puedo permitir,

¿Le seguiremos viendo en el futuro?

Mi próximo proyecto es entrar en Gran Hermano.

¿Es completamente en serio?

Sí.

Si pudiera pedirle algo a la organización del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con respecto a la Gala Drag, ¿qué sería?

La Gala Drag no necesita a un artista internacional. Creo que tenemos artistas muy buenos en Canarias que no lo sabemos valorar. La Gala Drag lo bueno es que te facilita la visibilidad a nivel mundial para a la hora de darnos a conocer a nosotros mismos. Así que por qué traer, por ejemplo, a una Anastasia cobrando millonadas cuando la gente no viene a verla a ella, o sea, la gente viene a vernos a nosotros. Si se reduce un poco el presupuesto de los artistas internacionales y se da a conocer a la gente de nuestra tierra, podemos destinar más dinero a los premios de la gala. Hemos conseguido que ahora nos paguen por pasar la preselección, pero siempre te pagan unos 1500, 2000 euros. Nos pueden dar 3000 euros o subirnos el premio, yo creo que la gente iría con otra mentalidad.