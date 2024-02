Elián Martín (Las Palmas de Gran Canaria, 2001) siempre lo tuvo claro desde pequeño: quería ser drag. Este año es finalista en la Gala Drag Queen 2024 de Las Palmas de Gran Canaria, con la fantasía ‘El ladrón del rayo’. Un diseño copatrocinado por Estética Integral Guía y GM Distribuciones Materiales Eléctricos, que ha elaborado él mismo junto a Daniel Guzmán Rivero.

Es el finalista número 13. La mala suerte.

No, al contrario. En la preselección fui el número 11. Cuando llegué ahí y la gente me preguntaba qué número quería, yo dije: "El 13, mi número favorito". Un bailarín que estaba ahí y lo escuchó se asombró. Desde chiquitito me encanta el número 13. Cuando fui a abrir el sobre para la gala después de que me nombraran finalista, me acerqué, cogí el número y pegué un grito. "¡Mira el 13!", lo levanté super contento, se lo enseñé mi madre desde el público porque también es su número favorito y siempre me lo ha nombrado como algo curioso.

¿Salir el último tampoco le preocupa?

Tampoco. Es lo mejor.

¿Por qué?

Es cerrar la gala. El evento más importante de las Palmas de Gran Canaria, los Carnavales. Estás cerrando ese evento. Y no sé, el dicho de "Lo mejor para el final"... No es que yo lo vaya a hacer mejor que otros, pero sí es verdad que siempre la gente espera al remate del cierre. También los compañeros prefieren salir de últimos cuando son galas de barrio porque el jurado se queda con lo más recientes a la hora de deliberar. Lo del principio a lo mejor se olvida, pero algo de lo que hace el último finalista puede llegar a impactarles.

En un primer momento, no iban a haber 13 finalistas. Se añadió uno más en el último momento. ¿Es esta una gala especial?

La verdad es que sí. Este año Josué Quevedo -el director artístico del Carnaval capitalino- nos dijo que iban a pasar 12 porque decía que la gala drag estaba decayendo un poquito en cuanto a calidad. Repeticiones de lo mismo, las mismas músicas... Si uno ganaba de blanco, al año siguiente había diez de blanco. No se veían cosas nuevas ni originalidad. "Si veo que deben pasar más lo aumento", dijo. Yo creo que la calidad de este año ha subido bastante, por eso se vio obligado a incluir uno más. Me siento muy privilegiado, es una buena señal. De todas formas, en la preselección quedaron muchos números que para mí también merecían estar en la gala, así que yo me siento super afortunado de poder pertenecer al elenco de los elegidos.

Han conseguido llevar Santa Catalina y la esencia del parque, al puerto en Belén María

El día de la preselección, ¿cuáles fueron sus impresiones?

La calidad se notaba. Entrabas, veías todo ese backstage que era súper lujoso... había hasta palmeras, separadores de espacio, nos trajeron hasta comida. Contábamos con una pantalla grandísima y un photocall para sacarnos fotos, una zona para maquillarnos... Desde que entré allí me sentí como que nos estaban tratando como a reyes.

¿Echó de menos Santa Catalina?

Sí que he echado un poquito de menos Santa Catalina. Es como la casa del Carnaval. Es verdad que este año está en un sitio diferente, pero la verdad es que también está muy guay y han conseguido llevar Santa Catalina y la esencia del parque, al puerto en Belén María.

Después de la Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria participa en la Gala Drag de Gáldar. Fechas muy seguidas entre sí...

En tres días o cuatro, si no me equivoco, tengo Gáldar. Salgo en el puesto número seis. Claro, no puedo estrenar la fantasía nueva en Gáldar porque la tengo reservada a la de Las Palmas como algo novedoso. Después de Gáldar, a la de Arquineguín entregué la inscripción hoy y en Carrizal también participo. También sé que hay Gala en Arucas y sé que hay unas cuantitas galas más.

Con respecto a la fantasía de Gáldar, ¿cuál usará?

La del año anterior, pero lo hago con muchísima ilusión. De hecho, tengo la misma ilusión por Gáldar que por Las Palmas, porque ha sido una fantasía que me ha marcado un antes y un después en mi vida. Una fantasía que narra la historia de mi vida. Desde chiquitito hasta cómo me ha conocido a la gente, cómo acabé siendo lo que realmente era. Es el fin de una etapa y encima casi toda mi familia es de Gáldar, la familia de mi pareja también... La primera vez que yo me iba a presentar a una gala iba a ser a la de Gáldar, pero me dijeron que no se iba a hacer. Así que fui directo a la preselección de Las Palmas. Cerrar esta fantasía en Gáldar va a ser como un premio para mí, sacarme la espinita clavada.

En cuanto a la que estrena, en la preseleción dejó ver un estilo bastante urbano.

Esta fantasía sí hace referencia un poco a mi personaje drag. Mi personaje, el símbolo que tiene Kálik, es un rayo. En casi todas las fantasías saco un rayo, lo tengo escondido por el atrezo, en la ropa... En la del año pasado, el Grand Showman, llevaba dos cortinas que llevaban en el borde rayitos dibujados. Y en mi casco final tenía el mismo símbolo dibujado en grande. Pasó desapercibido.

Uno de sus patrocinios es una empresa que lleva materiales eléctricos. ¿Está hecho a propósito?

No está hecho a propósito para nada. Antes de ir a empezar en mi primer añito, mi primo, que se llama Gustavo Medina, tiene una empresa de luz, de luminancia, de bombillos... [GM Distribuciones Materiales Eléctricos]. Él fue el primer patrocinador que tuve y al fin y al cabo el rayo siempre estaba ahí, pendiente en mi vida. Coincidió, es más, este año, -no sé si lo puedo decir- pero llevo luces en el traje aportadas por mi patrocinador.

¿Cómo funcionan?

Tengo que buscar luces que vayan a pila, o con una batería que sea chiquitita. Hay cosas que llevo ya puestas y me pesan o se lanzan y se rompe. Funcionan con pilas. Son pequeñas luces led, que si pones muchas juntas, el traje viste más.

¿Van a saltar chispas en la actuación?

Van a saltar chispas. Se va a cortar la luz por un cortocircuito.

¿Qué significado le da al rayo?

Es como un símbolo. Yo creo que me da suerte, como un amuleto que debe estar en mi fantasía. Y este año, pues la fantasía trata sobre el Dios del Rayo y narra la historia de que hay un rayo perdido que lo tengo que entregar de nuevo. En medio de la historia ocurre el desastre y yo acabo desterrado.

Aquí faltarán algunas cosas que no se estén desvelando, ¿no?

Exactamente, hay muchas cosas que tienen que ver el show para poder verlo.

La música, por ejemplo, ha adelantado que será "no conocida".

Exacto, las canciones no son tan conocidas. Es así.

¿Le preocupa que la gente no se motive por no conocer la letra o el ritmo?

Cuando dije que no son tan conocidas más bien me refiero a que no son las típicas canciones que se escuchan todos los años. Es verdad que las canciones sean conocidas es muy importante para que el público cuando la conozca, pues grite y se vuelva loco. No sé si puedo decir el nombre de alguna, por ejemplo la de "Hace calor, en la playa todo apretado". Esa sé que se conoce. Pero están cambiadas, es decir, en mi mezcla, las canciones que escogí, no suenan tal cual están en YouTube. Digamos que la remastericé o las reedité.

Su equipo está formado por gente joven.

Sí, hay mucha gente joven en mi equipo. No sé, me gusta también darle oportunidades a esas personas que quieren entrar en el mundo. No suelo coger a niños de cinco, seis, siete años... pero sí es verdad que hay niños que son artistas. Por ejemplo, Vitorchi es un niño que es maquillador y hace unos maquillajes increíbles. Y la verdad es que él es uno de mis atrezzistas, yo me lo paso un montón de bien con él.

¿Cuál es la edad media del equipo?

Ni idea. Hay personas de entre 33 años y por ejemplo Vitorchi es el más pequeño con 15 o 16. Es uno de los mejores maquilladores que hay ahora mismo en Canarias.

Su pasión por el cine es una clara fuente de inspiración en sus diseños.

Todo el mundo cuando ve una película te transportas a ese mundo. Si quieres dar la sensación de algo mágico, pero no te acostumbras a ver cosas mágicas, no sabes cómo enfocar eso. Quieres hacer un show cómico, pero si tú no ves cosas cómicas en películas, en series... no vas a saber cómo lograrlo. A mí siempre me ha encantado la fantasía, la magia, todo este mundo de Disney. El mundo de las películas que te transportan, que ya tienes una imagen y sabes por dónde crear, pues ya a partir de esa imagen ya yo reestructuro mi show a mi manera.

¿Siente algún peso por pertenecer a la nueva generación de drags?

No siento un peso porque al fin y al cabo yo siempre he dicho una cosa, y es que si yo hago esto es porque a mí me gusta y me siento feliz. Si en algún momento dejo de sentirme feliz o siento que esto ya está siendo más una obligación que algo que a mí me gusta hacer porque digo: "Chau, me voy". Aparte que lleva mucho tiempo, trabajo, dinero y esfuerzo. Así que si no estaría yo feliz haciendo eso, yo no lo estaría haciendo.

¿Cuánto cuesta esta fantasía?

La de este año, no he terminado de contar el cálculo, pero me acuerdo que la del año pasado, la del Grand Showman, salieron seis mil y pico euros. El año pasado salió más cara que esta, pero porque el año pasado salieron cosas muy mal. Por ejemplo, tuve que rehacer la ropa de los bailarines tres veces. Tuve que rehacer mi ropa dos veces. Yo creo que este año me he gastado menos que el año pasado. Saldrá cuatro mil o cinco mil euros.

¿Hay mucha diferencia de precios con respecto a otros candidatos?

Hay algunos que gastan mucho dinero, pero porque se dirigen a personas específicas para que les creen los cascos, las ropas y luego pagan a otra persona para decoración. Al fin y al cabo ellos lo que tienen que hacer es vestirse, ensayar y salir. Yo en mi caso hago todo. Digamos que yo me manejo en distintos ámbitos y puedo llevar a mi fantasía como yo quiero.

¿Cómo empezaste en el drag?

Desde chiquitito ya me acuerdo de las fiestas del colegio en Carnaval. A mí me encantaba Bob Esponja y mi madre me regalo un disfraz de él. Cuando fui a su habitación para enseñarle cómo me quedaba estaban viendo la Gala de Drag Queen y yo me acuerdo de ver a Drag Mandragora en la televisión, que estaba vestido de Blancanieves. A mí el mundo Disney me encanta, el mundo fantasía, pues le pregunté, "Mamá qué es eso", y mi madre me dijo "Eso es la gala de drag queen, es para gente más grande". Yo tenía a lo mejor 9 o 10 años, y me acuerdo de que me mandaba a ir para afuera y antes de yo irme, ella me dijo: "Elian, algún día tú vas a estar encima de ese escenario, haciendo eso". Y se cumplió. Esa frase a mí no se me ha borrado de la cabeza.

¿Cuál crees que es tu punto fuerte y tu punto débil?

El rayo simboliza un poco la energía que yo quiero transmitir. Me veo con mucha energía sobre el escenario y creo que la transmito y conecto con el público. Y mi punto débil es a lo mejor la costura y el alambre para poder hacer la ropa.

¿Se puede vivir del drag?

Esto es un hobby, pero no un trabajo. Te voy a poner un ejemplo que va a ser clarísimo: imagínate que yo me dedico a trabajar de Drag Queen y llega otra pandemia donde acabo yo en mi casa sin cobrar, porque co mo ya no hay espectáculos... Hay que tener un trabajo oficial que te dé para comer. Así el día de mañana puedes tener tu casa, con tus hijos, con tu pareja y jubilarte tranquilo. El drag no te da de comer, el drag te hace feliz y a lo mejor te puede dar dinero, pero a la larga lo vas a acabar dejando.