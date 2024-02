El público pedía dosis alta de drags cómicos y reivindicativos y Brian Martínez les dio dos tazas. Logró clasificar a la final de la Gala Drag Queen 2024 de Las Palmas de Gran Canaria, después de un año de pausa sobre los escenarios. Esta edición ha creado la fantasía ‘Es más fácil saltarme que rodearme #fresquita’ junto a los diseñadores S.L, Josep López y su patrocinador S3Fit Las Rehoyas.

¿Cuándo decidió dar el paso y montarse en las plataformas?

Llevo muchos años bailando, formándome en escuelas de baile en diferentes estilos. Empecé ayudando a mis amigos drag que son Sethlas, Vulcano y con el tema de atrezzos, cambiándolos en vestuarios y demás. Un día me di la oportunidad de bailar con un drag que fue Aruba, así que comencé como bailarín. Después di otro salto con Ícaro en Las Palmas y como que me iba gustando el rollito. Con dos amigos decidimos presentarnos a una gala de barrio en San Mateo. Dijimos, "Chiquillos, ¿por qué no nos ponemos plataformas? Y nos presentamos. Seguimos yendo a los barrios, y en 2019, dos de nosotros decidimos presentarnos a Las Palmas. Y a partir de ahí empezó todo el show. Fue todo a lo grande, más dinero, más sacrificio, más todo.

¿De qué le sirvió estrenarse en la capital?

Sabíamos que esto nos gustaba y que valíamos. Después vinieron las desgracias, por así decirlo, y los triunfos, los premios. Nos contrataban en varios sitios nos llamaban de fuera y así hasta día de hoy.

Algunas de nosotras son un poquito picadas, pero nos ayudamos

¿Guardan buena relación entre drags?

Es como una familia, las House of Vulki se llaman. Drag Vulcano es como la madre superiora y después está Sethlas, Múlciber, Équinox... Somos varios de los que estamos en esa casa, por así decirlo.

¿Entonces no hay rivalidad?

Sí, hay rivalidad en el escenario. Algunas de nosotras son un poquito picadas [risas]. Sí es verdad que nos ayudamos un montón entre nosotras. Cuando pasaba algo nos ayudamos, nos enseñamos la música. Nos damos consejos entre nosotras. Por esa parte sí es verdad que tenemos nuestro apoyo.

¿Cuántas veces se ha presentado a la preselección de la Gala Drag en Las Palmas?

En Las Palmas he estado cuatro años y los cuatro años he pasado a la final, afortunadamente.

El año pasado decidió no participar...

Sí, exactamente. El año pasado me lo tomé como un descanso, en 2022 terminé muy mal psicológicamente. Lo que se me vino encima no estuve preparado para ello y decidí que lo mejor era parar. Y sinceramente fue lo mejor que hice, fui a ver la preselección de público y me dieron ganas de presentarme otra vez. Lo cogí con más ganas y aquí estoy. Muerto en vida, pero estoy.

¿Cuánto desea ser reinona?

Pues una corona, una banda, me da igual, solo quiero reconocimiento. Yo necesito ya algo que me digan: "mira, Lemnos, tu espectáculo lo vale".

¿Cómo fue la preselección de este año fuera de Santa Catalina?

Pues, sinceramente, me sorprendió muchísimo. Se echó en falta ese calor del parque, pero me gustó mucho el recinto, es mucho más grande. La organización, maravillosa, no nos faltó de nada, siempre atendidos. A mí me pareció un escándalo, sinceramente. Lo único, que estamos al ladito del mar y el escenario era una pista de patinaje, pero bueno, ya se ha encargado la organización de solucionar ese problema. En la preselección cada vez que se bajaba uno avisaba de que el suelo resbalaba.

¿Cuál ha sido el proceso creativo que ha seguido esta fantasía?

Ha sido diferente al resto porque cuenta mi historia personal. Yo siempre me he caracterizado por ser un chico con sobrepeso y aparte de hacerlo muy bien, de bailar muy bien, siempre me han echado para atrás por la estética, por no ser igual que el prototipo normal de chico delgado. Cuento la historia de que hago un casting de animadora, mis amigas pasan y yo a pesar de haberlo clavado, pues me dicen que no por mi estética. Lanzo un mensaje sobre la gordofobia porque creo que es un mensaje necesario, ya que no somos menos por tener unos kilos de más. Nos merecemos el mismo trato y el mismo reconocimiento.

¿Qué simboliza su logo en forma de ensalada?

Al final lo típico que hace una persona cuando quiere bajar de peso es comerse una salada. En el número, aparezco sentado en un bol de ensalada, lanzo un par de comentarios graciosos, que ese es mi drag: el humor. Al final despliego ahí un color que flipas y digo, "Aquí estoy yo, con mi ensalada".

¿Hay un subtexto gordofóbico a la hora de juzgar los números?

Sí, yo creo que muchas veces me la ha jugado el tema del peso. Acompañado de que mi drag es humor, pues siempre soy el gordito gracioso. Y aparte del gracioso soy un gordito que va bien producido, con una buena música, con un buen show, me tiro al suelo, me levanto, me abro, hago un montón de cosas que hacen los demás drags, incluso mejor, no es por echarme flores encima. Yo una vez no pasé la preselección de Maspalomas el año 2019, que fue un primer show con la vaca, era un show increíble. Y había dos drags gorditos, Arush y yo. En mi caso pasé en Las Palmas y él pasó en Maspalomas porque no podíamos estar los dos en la misma gala. Y el resto eran delgados, o sea, se hizo como una diferenciación entre nosotros y posteriormente yo me enteré de eso.

Mi fantasía de este año ha costado 12 mil euros

¿Se ha estereotipado el cuerpo del drag?

Siempre es lo mismo, es como que es el drag fibrado, el drag delgado, el que vale. Somos un relleno, por así decirlo.

Servirá para cambiar algo.

Es necesario. En la preselección, mucha gente me lo dijo. "Me sentí identificado contigo", y ya no solamente personas gorditas, sino personas trans, que tienen disforia de género, que no sientan que su cuerpo es suyo. Es que al final el cuerpo que tenemos es el que es, y el que hasta el día de hoy nos ha acompañado. Qué menos que tratarlo con amor y con cariño y que la gente diga "¡Joder!" -perdón por el joder-, tienes veinte kilos de más, pero eres igual de válido que el resto.

¿Cree que el drag es política?

El drag es política. Tú puedes hacer lo que tú quieras con el drag. Puedes lanzar el mensaje que tú quieras y traerte al público que tú quieras. Obviamente, yo me lo llevo al terreno mío y que la gente que se sienta como yo se vean representados. Sobre todo los niños. Hay muchos niños que quieren ser drag. Y al principio de cuando yo me presenté, mi madre tenía miedo de que se rieran de mí. Hay que acabar con ese miedo porque mi madre es ahora mi fan número uno, y me dice "Quiero que esos niños que te estén viendo a través de la pantalla digan que pueden ser drag".

Está orgullosa entonces.

Mi madre es un sueño, mi madre es la primera que se priva toda o lo pasa mal conmigo. Si es verdad que yo lo paso mal económicamente y psicológicamente y ella lo sufre. Le duele verme así, pero el otro día se lo dije a mi madre "Mírame, después de todo esto he llegado hasta aquí arriba, ¿sabes?" Y yo sé que ella me entiende

¿Cuánto tiempo ha invertido entre viajes o ensayos para elaborar la fantasía de este año?

Yo empecé yéndome de viaje a Turquía con uno de mis diseñadores, Josep López, para buscar los materiales. Aquello era un sueño, la primera vez que iba. Ya me habían hablado de Turquía y súper bien. A partir de ahí empezó todo. Semanas antes ya se habían hecho los diseños para ir a tiro de hecho en Estambul. Fuimos a la costurera, nos medimos, empezamos, empezamos a elaborar la música y a partir de ahí hasta las últimas semanas de la preselección.

¿Es rentable?

No es rentable. Lo siento pero no es rentable, esto se hace por amor al arte, por ilusión. Tienes que invertir muy poco para que te salga bien la jugada y recuperar todo lo invertido. Yo este año me he gastado 12 mil euros. Mi patrocinador me ha dado seis mil euros. Sopesamos que yo tenía que poner una cantidad de dinero inviable. No sale rentable, los premios que dan en Las Palmas, en Maspalomas, y en otras galas no sale rentable. Si es verdad que tienes la experiencia de subirte al escenario, de ver cómo tu trabajo se ha hecho y ha llegado a buen puerto, eso es lo más gratificante. Y el compartirlo con los compañeros porque al final nos subimos un escenario, somos competencia, pero lo que vivimos juntos es que no tiene valor económico.

Si tuviera la oportunidad de cambiar una sola cosa en la Gala, ¿qué le pediría al Ayuntamiento?

Sinceramente ahora mismo la gala está yendo bastante bien. Han cambiado muchas cosas y la verdad que es súper bien. Parece como que pedimos demasiado, pero es que lo que nos gastamos está mal pagado. Yo creo que subiría los premios un poco más. O sea, daría un poquito más de ayudas, que ya las hay. Antes no la había. Se han conseguido muchas cosas. Pero es verdad que se valorara un poquito más nuestro trabajo. De verdad que es súper gratificante ver cómo se nota un valor que antes no teníamos.

¿Qué cambios se han hecho?

Tenemos ayudas económicas a los finalistas y a los no finalistas. O sea el pago de transporte, maquillaje, después dentro de cuando vamos al backstage siempre tenemos comida, bebida, se nos trata súper bien el espacio, bien separado, bien clasificado. No se nos tiene ahí apelotonados como si fuéramos cajas de cerveza, ¿sabes? Oye, pues mira, la dirección, Josué, ¿qué nos pasa esto y esto? Josué busca una solución y siempre están como resolviéndonos todo.

¿Ha notado la subida de precios por la inflación?

¡Guau, mi madre! Las telas están que vamos... Si no fuera porque fui a Turquía a buscar materiales me hubiera gastado el doble aquí. Ha sido un horror comprar un metro de tela, no es viable, ¿sabes? Ha sido infumable, los precios, infumable. El tema de los hierros es que me parece una locura.

¿El dinero suyo lo extrae de sus ahorros?

Sí, yo empecé con mis ahorros, tuve que coger ese dinero para pagar billetes, estancia y materiales en Turquía. No me quedó otra que cogerlo de ahí. Pensaba recuperarlo, pero me fue inviable. Cuando el patrocinador dio el dinero, pues ya de ahí empecé a comprar más. Vi que no me daba y de ahí tenía que coger de mi propia nómina del trabajo. Trabajaba en el sur y como fisioterapeuta. Iba sacando el dinero como podía.

Una situación bastante precaria.

Es precariedad. Me vi un día sin dinero en mi cuenta y sin ahorros. No tenía nada, no sabía qué hacer. Yo vivo de alquiler también y no me daba ni para eso, ni la gasolina del coche, ni una simple compra.

Se ha anunciado una Gala Drag en Tenerife. ¿Qué opina?

Me parece bien y me parece mal. A ver, tienen derecho a tener su Gala Drag. Si es verdad que nosotros somos como el núcleo y donde más hay es en Gran Canaria. Aquí vienen drags de Tenerife, de Lanzarote, de otras islas, pero siempre es como una minoría. Entonces, mi preocupación es, si son drags de plataformas, ¿quiénes van a ir? Porque a nosotros ir para allá nos va a salir un gasto económico increíble. Aparte la Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria es la que todo el mundo conoce. Hasta en Latinoamérica.

Más representativa.

Sí... La verdad que no sé cómo lo van a gestionar. No tengo nada en contra del Carnaval de Tenerife. Me parece maravilloso. Tiene un nivelazo sobre todo en temas de reinas, pero bueno, que cada uno haga lo que quiera en su Carnaval.