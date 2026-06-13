El mejor colegio internacional de las Islas Canarias: el Colegio Alemán de Las Palmas de Gran Canaria, reconocido por el periódico «El Mundo»

Enhorabuena por este reconocimiento. ¿Ha sido una sorpresa?

Respuesta: Sí, en cierto modo lo es. Si bien somos conscientes de la alta calidad de nuestro centro y de nuestra sólida preparación del alumnado para su futuro académico y profesional, la competencia en el ámbito educativo es muy exigente. Haber sido reconocidos como el 8.° mejor colegio de toda España es un resultado que nos honra y que, sinceramente, no esperábamos en esta magnitud.

¿A qué atribuye usted este reconocimiento tan positivo?

Son múltiples los factores que contribuyen a este logro. La clasificación de «El Mundo» se basa en 27 criterios de evaluación, que abarcan desde el modelo educativo y la oferta académica hasta aspectos de infraestructura y recursos. Esta evaluación integral refleja la calidad global del proyecto educativo del centro.

¿Qué elementos destacaría especialmente del colegio?

Entre los aspectos más relevantes destaca la evaluación periódica del Estado alemán, que somete al centro a una auditoría exhaustiva cada cuatro años. El colegio ha sido distinguido de forma reiterada con el sello de calidad «Excelente Colegio Alemán en el extranjero», un reconocimiento de gran prestigio internacional. Las semanas de evaluación por parte de los inspectores alemanes constituyen un proceso exigente y enriquecedor que implica a toda la comunidad educativa.

El patio de infantil y preescolar en el Colegio Alemán. / La Provincia

¿Tiene el Colegio Alemán algún propietario?

No. El centro está gestionado por una asociación sin ánimo de lucro conforme al derecho español, lo que garantiza que no persigue fines económicos. Su fortaleza reside, además, en una amplia red de cooperación internacional y en una intensa participación en proyectos educativos de alto nivel: el concurso de matemáticas «Känguru», «Jugend forscht» (Los jóvenes investigan), «Jugend debattiert» (Los jóvenes debaten) o «Jugend musiziert» (Los jóvenes hacen música), entre otros. A ello se suman intercambios con Alemania, prácticas profesionales en Colonia, foros internacionales como el encuentro de Krzyżowa (Polonia), así como la participación en el proyecto MUN («Model United Nations») en Stuttgart.

También es importante destacar que somos un colegio subvencionado por el Estado alemán, lo que garantiza una estrecha conexión con el sistema educativo de Alemania y contribuye de forma decisiva a mantener los elevados estándares académicos y pedagógicos que caracterizan a nuestro centro.

¿Cómo logran los alumnos compaginar tantas actividades con el estudio?

El centro cuenta con una organización pedagógica cuidadosamente estructurada, que permite adaptar los procesos de aprendizaje a las necesidades del alumnado. El acompañamiento individual es una prioridad, reforzado por un equipo de apoyo compuesto por una psicóloga, un trabajador social y profesores procedentes de Alemania. Los resultados académicos son excelentes y nuestros alumnos continúan su formación con gran éxito en Alemania, en la Península y en Canarias.

Concierto en el Auditorio del Colegio Alemán / La Provincia

¿En el Colegio Alemán solo se aprende alemán?

En absoluto. Nuestro modelo educativo apuesta firmemente por el plurilingüismo. El alumnado aprende y utiliza varios idiomas desde edades muy tempranas. Además del alemán y el español, el inglés ocupa un lugar fundamental dentro del currículo, y en Secundaria los alumnos incorporan también el francés a su formación académica.

Los estudiantes alcanzan niveles muy elevados en las distintas lenguas y obtienen excelentes resultados en las certificaciones oficiales de referencia internacional. El colegio es, además, centro examinador del Goethe-Institut en alemán y del Oxford Test of English en inglés, lo que permite al alumnado acreditar sus competencias lingüísticas con títulos reconocidos internacionalmente.

Para finalizar, ¿qué papel desempeña el alumnado más joven en este proyecto educativo?

El alumnado de Infantil y Primaria constituye la base fundamental de nuestro proyecto educativo. Crece en un entorno natural privilegiado, con amplias zonas verdes, un gran patio de recreo, instalaciones deportivas y un huerto escolar que favorece el aprendizaje vivencial. Desde los primeros años, los niños y niñas desarrollan valores esenciales como el respeto, la cooperación y la responsabilidad, acompañados por un equipo docente altamente comprometido. El resultado es un entorno educativo en el que los más pequeños acuden cada día con entusiasmo y alegría.