Asián alerta de la pérdida de influencia de Canarias en Madrid y Bruselas
La consejera de Hacienda advierte del impacto negativo que pueden tener la reforma de la financiación autonómica y el marco presupuestario europeo
La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, defendió ayer en el foro Canarias ante su futuro, organizado por Prensa Ibérica en Canarias y patrocinado por Astican, la necesidad de reforzar la participación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones del Estado. La responsable autonómica sostuvo que Canarias debe recuperar capacidad de influencia tanto en Madrid como en Bruselas en un momento que considera «decisivo» para los intereses del Archipiélago y advirtió de que los mecanismos creados para integrar la voz de las autonomías se han ido debilitando en los últimos años.
Asián situó esa pérdida de peso político en el centro de buena parte de los desafíos que afrontan las Islas». Necesitamos más colaboración interadministrativa y más participación en las decisiones del Estado», afirmó (varias veces) durante su intervención, en la que lamentó que instrumentos como las conferencias sectoriales hayan perdido relevancia como cauce para participar en la formación de la voluntad estatal.
A partir de esa premisa, la consejera identificó tres grandes amenazas para Canarias. La primera se encuentra en el proceso de mutualización de la deuda autonómica. Según explicó, el Archipiélago se ve perjudicado por los criterios planteados por el Ejecutivo central porque es una de las comunidades menos endeudadas del país y, sin embargo, se le aplica un límite (del 50%) que reduce la cuantía de la deuda asumida por el Estado. «No podemos estar conformes con esa situación», señaló.
«En un país descentralizado como el nuestro necesitamos más colaboración interadministrativa y más participación en las decisiones del Estado»
La segunda amenaza afecta al futuro sistema de financiación autonómica. Asián alertó de que algunas de las propuestas conocidas vuelven a poner en cuestión la consideración del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias como un instrumento adicional a la financiación ordinaria. La consejera recordó que entre 2009 y 2014 las Islas fueron la comunidad peor financiada de España al computarse recursos del REF dentro del sistema y advirtió de que existe el riesgo de repetir aquel escenario. La línea roja del Gobierno canario, aseguró, es evitar que Canarias vuelva a ocupar esa posición. «No queremos ser la región peor financiada de España porque tenemos un REF», afirmó. A su juicio, las señales trasladadas hasta ahora por el Estado generan inquietud porque, aunque no se recoja expresamente en las normas, en la práctica se sigue considerando que los recursos del REF compensan parte de la financiación autonómica.
Marco financiero
La tercera preocupación se sitúa en Europa y tiene que ver con el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea. Asián mostró su rechazo a la propuesta inicial de la Comisión Europea, que apuesta por una mayor centralización de los fondos y reduce el protagonismo de las políticas regionales. La consejera teme que este cambio perjudique especialmente a Canarias como región ultraperiférica y reduzca el peso de instrumentos que han sido esenciales para el Archipiélago, como los fondos de cohesión o el programa Posei. En este contexto, defendió la necesidad de influir tanto en el Gobierno de España como en el Parlamento Europeo para evitar que la nueva planificación comunitaria diluya las singularidades canarias. «Todo lo que sea homogeneizar al que es diferente le perjudica», resumió.
«Nuestra línea roja es no volver a ser la región peor financiada de toda España y sobre todo por el mismo motivo que ya lo fuimos en el pasado, el cómputo del REF»
La consejera utilizó también la gestión de los fondos europeos NextGeneration para ilustrar la idea central de su intervención, la necesidad de que Canarias participe con mayor peso en las decisiones que adopta el Estado. Asián explicó que el Gobierno autonómico ha trabajado durante años con incertidumbre sobre las condiciones reales de ejecución de estos recursos, especialmente en lo relativo al cumplimiento de hitos y objetivos exigidos por Bruselas y a la posibilidad de seguir utilizando fondos más allá de los plazos inicialmente previstos. A su juicio, la información disponible para las comunidades autónomas no siempre ha sido completa, lo que ha condicionado la planificación de algunas inversiones. «Si hubiéramos conocido toda la información que tenemos ahora, hubiéramos adoptado decisiones diferentes», reconoció. Para la consejera, este caso refleja las limitaciones que tienen las autonomías para participar en decisiones que afectan directamente a su gestión.
«Si hubiéramos conocido toda la información que tenemos ahora sobre los fondos Next Generation, hubiéramos adoptado decisiones diferentes»
Asián también se detuvo a analizar una de las principales paradojas de la economía canaria. Aunque el Archipiélago encadena buenos datos de crecimiento y aumenta su Producto Interior Bruto, una parte importante de la población no percibe una mejora equivalente en su calidad de vida. La consejera atribuyó esta situación, en buena medida, a la estructura productiva de las Islas, muy concentrada en actividades intensivas en mano de obra y con salarios relativamente bajos. Reconoció que las condiciones de vida han mejorado, pero admitió que no lo han hecho al mismo ritmo que la riqueza generada. En ese análisis introdujo también una reflexión sobre la diversificación económica.
Asián sostuvo que Canarias lleva décadas hablando de la necesidad de ampliar su base productiva, pero advirtió de que las nuevas actividades solo podrán consolidarse si alcanzan niveles de rentabilidad capaces de competir con los sectores tradicionales. A su juicio, el principal rival de cualquier iniciativa empresarial emergente sigue siendo el alojamiento turístico y, en segundo término, la construcción. Por ello, defendió que la diversificación no puede depender únicamente de subvenciones o incentivos públicos, sino de proyectos que sean capaces de sostenerse por sí mismos.
Durante el encuentro, la consejera abordó además otros asuntos de actualidad, entre ellos las consecuencias de la falta de Presupuestos Generales del Estado, que según denunció está retrasando la llegada de recursos a Canarias; el debate sobre las reglas fiscales, que considera excesivamente restrictivas para una comunidad con bajos niveles de deuda; y los cambios en la normativa aduanera europea, que afectarán a las compras de bajo valor realizadas desde Canarias. Además, recordó que sigue esperando que el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, convoque una reunión bilateral para tratar todos los asuntos pendientes. «Anunció a los medios de comunicación que se haría tras las elecciones andaluzas, pero no tenemos noticias», aclaró.
La mensajera de las verdades incómodas
Ni falsas promesas ni escenarios utópicos. Hay políticos que anuncian inversiones o prometen horizontes despejados. Matilde Asián, consejera de Hacienda del Gobierno canario, prefiere ser clara y avisar de que vienen curvas. Durante el foro Canarias ante su futuro, organizado por Prensa Ibérica en Canarias y patrocinado por Astican, la responsable de las cuentas canarias dibujó un panorama repleto de advertencias sobre la financiación autonómica, el futuro del REF, la deuda o los cambios que se preparan en Europa. No quiso ser pesimista, pero sí reconoció que, ahora, lo que toca es ocupar el papel de «aguafiestas».
Asián reconoció a los asistentes que algunos de sus «colegas» acaban preocupados tras escuchar algunas de sus reflexiones, lo que provocó las risas del público. «Es natural que salgan asustados», admitió la consejera, quien enseguida recurrió a una comparación que resume bien cómo entiende su papel. «Esto es como el que va al médico y le anuncia que tiene una determinada dolencia. Estaba igual que antes, pero ahora lo sabe», explicó. La consejera aseguró que no siempre «resulta agradable» escuchar la realidad y reconoció que puede resultar incómodo para otras consejerías del Gobierno o para quienes esperan mensajes más optimistas. «Los departamentos, como todas las instituciones públicas, quieren manejar fondos, eso es natural», añadió sobre las peticiones que le realizan sus compañeros de Gobierno.
Anticiparse a los problemas
Sin embargo, Asián rechazó la etiqueta de pesimista. «Yo no soy pesimista por decir cómo está la situación», sostuvo. A su juicio, informar de los riesgos no equivale a resignarse a ellos. Más bien al contrario: la intención es anticiparse a los problemas para tener margen de actuación cuando todavía pueden evitarse. La filosofía atravesó toda su intervención. Alertó de que Canarias podría verse perjudicada por la reforma de la financiación autonómica, cuestionó el tratamiento que reciben las Islas en la mutualización de la deuda y expresó su preocupación por el nuevo marco presupuestario europeo. Pero cada advertencia iba acompañada de la misma idea. Todavía hay tiempo para actuar.
Al hablar del futuro, además de mencionar sus preocupaciones, la consejera también quiso poner un poco de luz. Cuando tuvo que elegir qué le da esperanza, no tuvo dudas: «El potencial de Canarias». «Canarias siempre ha sabido luchar, hemos salido adelante en circunstancias difíciles y creo que tenemos un potencial que podemos desarrollar muy bien», afirmó.
De lo que no quiso hablar fue de su propio futuro. Cuando se le planteó la posibilidad de presentarse el próximo año a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, respondió con una evasiva cargada de ironía. «Si fuera a vivir 150 años lo podía plantear. Como no tengo garantizado vivir hasta los 150 años, creo que es impensable», contestó.
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