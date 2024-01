¿Por qué decidió presentar su candidatura a Reina del Carnaval?

En 2021 me presenté al certamen de belleza, Miss Internacional, en el cual quedé primera dama y bueno, pues me decía a mí misma, ¿por qué no presentarme algo de mi tierra? Y qué mejor que a Reina del Carnaval.

¿Su profesión es el modelaje?

No, yo trabajo en otro ámbito que no tiene nada que ver con el modelaje, pero sí me han llamado para modelar o también para películas.

¿Y a qué se dedica?

Soy auxiliar de investigación del patrimonio cultural e inmaterial de Ingenio y también soy monitora de folclore de la agrupación folclórica Coros y Danzas de Ingenio. Yo llevo en Coros y Danzas desde los tres años, y a partir de los 16 o 17 empecé a ser monitora de los más pequeños y hasta el día de hoy sigo ahí. Y mi director del grupo nos propuso un proyecto que era este, el de la investigación y ahí llevo tres años.

¿Qué es lo que más le interesa de las investigaciones que realiza?

Yo en este trabajo la verdad es que me emociono un montón cuando hago entrevistas a los mayores. Nos cuentan las costumbres de antes, las tradiciones que hacían antes y un montón de cosas de las que nos cuentan, que a día de hoy ya no existen. Incluso nos han contado cosas de los Carnavales que eran habituales antes.

¿Considera que hace falta que los jóvenes escuchen más a los mayores?

Son épocas distintas, sí, pero creo que no hay tanto respeto sobre todo a la gente mayor, que al final tienen un montón de experiencia. No es que la gente joven falte al respeto, sino que no se les tratan igual que antes. Y yo noto la diferencia, por ejemplo, en Senegal, que es un país un poco menos desarrollado que aquí, se nota la forma de hablar de una persona joven a una persona mayor. No todos claro, pero sí. Y sobre todo escucharlos porque hay un montón de gente mayor que son abuelos y están en las casas, pero desde el momento en el que entran por la puerta sus nietos o hijos se emocionan.

Pertenece a Coros y Danzas desde que tiene tres años, ¿le gusta mucho la música?

Me gusta mucho la música y sobre todo el baile, que es a lo que me dedico principalmente. Pero sí, música, baile, me encanta, las interpretaciones también, todo lo que tenga que ver con el arte, me gusta.

¿Desde pequeña quería ser Reina del Carnaval?

Desde pequeña yo me acuerdo de verlo por la tele. Mi familia no llevaba mucho el tema del Carnaval y demás porque al final son de Senegal. Pero mis amistades sí que seguían la fiesta y yo me iba con los padres de ellos y salíamos al pueblo al Carnaval de la calle. Y después sí, las galas las veía por la tele y yo decía «yo quiero estar ahí».

¿Sus padres se quedaban extrañados cuando decía que quería ser Reina cuando era una niña?

Claro, mis padres tampoco sabían mucho del tema del Carnaval, ya hoy sí, y más les vale. Aparte que ellos han seguido la tradición de aquí también como desde los tres años me metieron en Coros y Danzas por unos amigos, de pequeña me iban a ver a bailar vestida de canaria y demás, que era un poco extraño, ¿no? Ver una persona negra vestida de canaria, pero yo creo que hoy en día ya está un poco más normalizado.

¿Siempre se sintió integrada?

Sí, la verdad es que nunca he recibido racismo ni mucho menos, aparte porque el pueblo de Ingenio es muy integrador desde siempre. Ya después desde que me expuse a la sociedad, tipo redes sociales, en el certamen de belleza e incluso algunos comentarios también en revistas para el Carnaval o en periódicos, sí he recibido algún comentario desubicado, que no tiene nada que ver. Pero al final yo no les hago caso a esos comentarios porque son gente a la que no le doy importancia.

Me imagino que debe estar orgullosa de la historia de su familia...

Claro, mi padre, de forma muy resumida, vino aquí trabajando en la marina y al final se terminó quedando. Luego trajo a mi madre con mi hermano mayor porque nosotros somos ocho hermanos. Yo soy la más pequeña así que nací aquí y después vinieron poco a poco mis hermanos, gracias a Dios todos pudieron venir en avión, ninguno tuvo que venir en patera. Al final aquí han pasado los años y demás y algunos ya se han ido a Inglaterra, Alemania y otros siguen en Senegal con su familia.

¿Y qué cualidades cree que debe tener una buena reina?

Bueno, una de las principales cualidades es conocer la tradición carnavalera, que ya que eres Reina del Carnaval, pues por un poco saber de la tradición, y sobre todo el saber disfrutar de la experiencia, que al final estás un año nada más siendo Reina del Carnaval.

¿Qué nos puedes contar de tu fantasía?

Mi fantasía ‘Nubia’ representa la región situada entre el sur de Egipto y el norte de Sudán, y es por ello que vengo a mostrar una cultura milenaria donde el color, la historia y la raíz brillarán en ‘Los Carnavales del Mundo’.

¿Cómo se siente al representar al Restaurante El Centro Guayadeque?

Me siento orgullosa porque son de mi pueblo. Y es verdad que antes de ser mi patrocinador para mí ha sido uno de mis restaurantes favoritos.