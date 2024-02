¿Por qué decidió presentarte a Candidata Reina?

Pues yo lo decidí hace un año o un poco más porque siempre he tenido amistades, que se han presentado a Reina y siempre lo había vivido muy de cerca y había pensado que era una experiencia bastante guay, pero nunca había pensado en presentarme yo. Hasta que hace un añito, como te digo, me dieron la oportunidad y me preguntaron si quería hacerlo, y pensé que es una experiencia bastante bonita de vivir y dije que sí, que es un recuerdo muy guay que voy a tener siempre.

¿Cómo apoyaba a sus amigas cuando se presentaban?

Las apoyaba por redes, también si tenían que ir a algún acto iba a verlas, pero de resto no participaban sus trajes ni nada por el estilo.

¿Cómo se siente ser la protagonista en esta ocasión?

Pues la verdad que es bastante guay, me gusta mucho la experiencia que estoy viviendo y entiendo muchas partes que yo veía de ellas que a lo mejor no comprendía, como esos nervios, esa inestabilidad emocional, el estar como un flan, como quien dice. Y ahora lo estoy viviendo y sé lo que es y las comprendo más.

¿Cómo consiguió esta oportunidad?

Conocía al personal de la empresa de Dormitorum por amistades con mi pareja y demás y ellos fueron los que a través de bromas iniciales me decían: «Venga, Katia será la próxima Reina del Carnaval con nuestro patrocinio». Y así surgió. Empezó como una broma y acabé metida en el fregado.

¿Qué nos puede desvelar de su fantasía?

Pues mi fantasía va sobre el tesoro de Midas y no puedo decir mucho, pero es muy bonita con un mensaje muy profundo y que me representa sin duda.

Es la primera vez que se presenta, ¿tenía miedo de algo?

Pues mira, la verdad que al principio no lo vi así, pero sí es verdad que he salido de mi zona de confort porque he visto que es un concurso en toda regla y que tienes que seguir las pautas y demás. Pero yo lo estoy viendo como una experiencia divertida de la que tengo que disfrutar y sacar cosas positivas para que en un futuro cuando lo recuerde poder tener una buena sensación.

¿Es muy carnavalera?

Siempre me ha gustado mucho el Carnaval, el tema de las cabalgatas, eso de irte a casa de tus amigas a prepararte los disfraces y salir a la calle y demás. También el primer recuerdo que tengo del Carnaval, son los del cole, que eran fiestas muy divertidas y no sé, siempre he tenido un buen recuerdo del Carnaval la verdad.

¿Algo le ha sorprendido al ver el Carnaval desde dentro?

Me sorprende la organización y toda la gestión que hay detrás, la verdad. Me sorprende muchísimo la creatividad, tanto por ejemplo en la Gala Drag o en la Gala de la Reina, que bueno todavía no hemos visto lo que hay, pero no sé, me ha sorprendido mucho sobre todo eso, la creatividad de la gente, lo bonito de los trabajos que hacen.

¿Qué cualidades cree que debe tener una buena Reina del Carnaval?

Sinceramente, pienso que tiene que ser una persona que disfrute del Carnaval. Al final es la Reina, entonces, eso a mí lo que me hace pensar es primero que es una persona divertida, alegre, con ganas de bailar, de soltarse.

¿Usted a qué se dedica profesionalmente?

Yo soy modelo y también bailo, que es mi hobby. Y estoy estudiando una carrera de Psicología.

¿Cree que el modejale le da una base para moverse por el escenario ese día?

Yo pienso que sí, gracias al modelaje, yo me he expuesto ante la gente en muchas ocasiones. He desfilado, por ejemplo, en Moda Cálida, que son desfiles grandes, y esa presión creo que la voy a saber llevar mejor que a lo mejor una persona que nunca se ha expuesto ante la gente. Pero igualmente tiene muchas dificultades esto de la reina y hay que preparárselo.

A pesar de la experiencia los nervios siempre son difíciles de mitigar, ¿no?

Sí, siempre queda algo porque aunque tú vayas muy segura, y aunque sepas que lo vas a hacer bien. Más bien que nerviosismo son como ganas, ¿sabes? Ganas de salir, de hacerlo bien, de que te vean. Al final hasta eso te termina gustando.

¿Por qué decidió estudiar la carrera de Psicología?

Pues sinceramente me gusta todo de la carrera porque los primeros años tocas un poco todas las ramas para ubicarte un poco y todo me gusta, pero me nació el querer estudiarlo porque desde que era más jovencita siempre tenía como eso dentro de que la psicología era para mí, esa sensación que te da, de que tienes la psicología dentro. Yo soy siempre la que escucha y aconseja aunque sepa que no le van a hacer caso.

¿Cómo se está preparando para llevar el peso de la fantasía?

Pues estoy yendo al gimnasio y bueno, para llevar el traje básicamente eso, al gimnasio y haciendo entrenamientos específicos pues para poder llevar el traje.

¿Cree que también es necesario prepararse psicológicamente para el gran día?

Sí, sobre todo para esos nervios, porque unos nervios en exceso van a hacer que tú no des lo mejor de ti. Tienes que tener ese punto de nerviosismo, pero práctico, que te ayude a gestionar ese momento, así si se te va un poquito el tacón tú seguir adelante.

¿Qué esperaba de esta oportunidad?

Simplemente esperaba pasarlo bien, disfrutar y eso, tener un buen recuerdo de todo esto y saber lo que es vivir la experiencia.

¿Cuál es la esencia del Carnaval?

La esencia del carnaval, bueno, la música, los disfraces, la alegría, sobre todo la alegría.

¿Viene de una familia de tradición carnavalera?

La verdad es que mis padres, los dos son de fuera, pero se conocieron aquí en la isla y desde que llegaron, y desde que yo soy pequeñita y tengo uso de razón, siempre los he visto en esta época de Carnaval vivirlo a tope, disfrazarse, montar fiestas, así que yo diría que sí.

¿De dónde son sus padres?

Mi madre es alemana y mi padre es gallego.

¿Es bonito que a pesar de no ser canarios le hayan inculcado la tradición carnavalera?

Sí, sobre todo mi madre, ella es la más carnavalera.

¿Cómo reaccionaron sus familiares al enterarse de que se presentaba como candidata?

Se pusieron súper contentos, dijeron que lo iban a dar todo, que iban a hacer pancartas, que iban a estar ahí. Y al final eso es lo que me llevo yo de toda esta experiencia, el apoyo de mi familia.

¿Cómo se siente al representar a Dormitorum?

Me hace muy feliz porque conozco a todo el equipo y sé que son una gran familia, además de ser una empresa canaria líder en el descanso.