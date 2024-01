¿Por qué quiere ser Reina?

Yo de toda la vida he tenido mucha ilusión por los Carnavales. Siempre lo he vivido muy de cerca con mi familia, a todos nos gustan mucho los Carnavales. Para mí siempre ha sido un sueño ser candidata a Reina del Carnaval, y escuchar mi nombre en el escenario de Las Palmas. Siempre ha sido una ilusión, un sueño.

¿Viene de una familia carnavalera?

Sí, porque siempre nos han gustado mucho los Carnavales. Mi madre ha sido costurera, siempre he visto cómo hace disfraces, si hay que ayudar en algo de vestuario para algún grupo del Carnaval lo ha hecho, pero más bien vivimos los Carnavales en la calle, más que por dentro con los grupos.

Si su madre es costurera en su familia tendrán mucha tradición de hacer ustedes mismos los disfraces...

Como mi cumpleaños es en febrero, yo siempre le pedía de regalo un disfraz. A mí me gustaba mucho Campanilla, así que todos los años me hacía ese disfraz pero de diferentes colores. Entonces yo recuerdo siempre tener disfraces de Campanilla porque me encantaba.

Si su cumpleaños es en febrero, conseguir ser Reina sería como un regalo...

Sí, además la gala es el 9 y el 23 es mi cumpleaños, así que estaría cerquita.

¿Qué nos puede contar de la fantasía?

Pues como el mismo título indica, ‘Sueño de Cristal’, es un sueño tanto para mí, que siempre he querido ser candidata, como para mi diseñador, que también es su primer año y para él siempre ha sido un sueño poder presentar una Reina al Carnaval. Este año nos han dado la oportunidad y es un sueño que estamos cumpliendo los dos.

Siempre ha vivido el Carnaval con gran intensidad, pero ¿cómo es vivirlo desde dentro?

Al ser la primera vez que me presento, he vivido cosas que no sabía que realmente eran de esa manera. Para mí ser candidata a Reina era un poco estar en el proceso del vestido y acudir a las diferentes citas que nos proponen desde el Carnaval. Pero sí es verdad que he descubierto otras cosas como las compañeras, o también el hecho de acudir a los actos es diferente a como me lo esperaba. El proceso también de estar haciendo el traje, que dedicamos mucho tiempo, mucho trabajo. Los ensayos o la preparación física, todo eso es muy diferente a como yo me lo imaginaba.

¿También trabaja en el proceso de crear el traje?

Sí, yo intento ir todos los días al taller donde está el traje. Siempre intento poder participar porque al final ser candidata no es solo ponerte el vestido y ya está, sino que también es importante formar parte durante el proceso porque después, el día de la gala pasa rapidísimo, y lo importante es haber vivido el proceso.

¿A qué se dedica?

Trabajaba en un centro especial de empleo, pero ahora finalicé porque voy a empezar en marzo a estudiar para ser psicóloga interna residente.

¿Qué le motivó a estudiar Psicología?

Siempre he querido ser psicóloga era un propósito que he tenido de toda la vida. No me salió bien el bachillerato y empecé por Integración Social y una vez terminé, ya me metí en Psicología. Empecé a trabajar de integradora social mientras estudiaba Psicología, al final ya terminé y ahora mi nuevo propósito es ser psicólogo en la sanidad pública. Era lo que yo quería, me lo propuse y llegué.

Si tuviera que definirse, ¿cómo lo haría?

Como una persona segura y con mucha confianza en mí misma. Y si quiero algo lo intento conseguir.

¿Qué cualidades cree que debe tener una buena reina?

Sobre todo que tener la corona significa afrontar unas obligaciones y para mí ser Reina es poder cumplir con esas obligaciones que se pongan por delante.

¿Y cuáles cree que serán esas obligaciones?

Sobre todo que eres la cara del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, eres la persona que tiene que llevar la representación, y tienes que dar la cara por ellos.

¿Y qué le parece el traslado a La Isleta?

Sé que para las personas que se ven afectadas es complicado, pero bueno, sé que están buscando las medidas para que todo salga bien, que todo pueda estar acondicionado para todo el mundo y sea donde sea el Carnaval de Las Palmas, siempre va a ser bueno para todos.

¿Qué le parece la temática ‘Los Carnavales del Mundo’?

Es una temática que puede dar muchos juegos a la hora de encontrar el disfraz que te identifique, además de los temas para los diferentes grupos.

¿Entre sus propósitos para 2024 estaba a ser reina?

Sí, claro. Es el principal. Desde que me lo ofrecieron el año pasado, para mí es verdad que mi ilusión es esa, ser candidata y escuchar mi nombre en el Carnaval, que eso lo he querido siempre, pero sí es verdad que desde que ya me dijeron que podía presentarme, para mí mi propósito es ser Reina.

¿Tiene algún otro?

Sí, pero ya para el año siguiente, que sería conseguir aprobar el examen de psicólogo residente.

¿Son unas oposiciones muy duras?

Sí, yo le voy a dedicar un año completo porque son bastante duras. Solo hay dos plazas en Canarias, una en el Insular y otra en el Negrín y una tiene que ser mía. Vamos a intentarlo.

¿Hace falta más debate sobre la salud mental?

Yo creo que hay que abrir un poco más esos campos porque todavía falta mucho, pero se ve que estamos poquito a poco progresando y hay que seguir trabajando en ello.

¿Es necesario que la salud mental sea un servicio más generalizado y abierto para todos los ciudadanos?

Yo creo que realmente hace falta en la sociedad en general. Todas las personas al final tenemos problemas y no sabemos abrirnos, hay que trabajar para que la gente se pueda abrir y sean capaces de trabajar en su salud mental.

¿Es fanática de algo?

A mí me encanta viajar, es verdad que no puedo viajar siempre que quiero, pero sí me encanta y sobre todo lejos para descubrir otras culturas. Ver cosas diferentes siempre me impacta mucho.

¿Cuál es el viaje que recuerde con más cariño?

Mi favorito fue de Tailandia, vimos muchas cosas súper diferentes, cosas que aquí no había que me impactaron mucho y fue súper guay.

¿Puede poner algún ejemplo?

Por ejemplo, los animales en la playa, eso me pareció una cosa que aquí a lo mejor no encontraríamos. Había una playa llena de cerdos, otra playa llena de monos. Y son cosas que aquí no encontraría y me parece súper curioso.

¿A quién le dedicaría la corona?

Se la dedicaría a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mi hermana y a mi pareja, que son los que siempre, desde que dije que quería ser candidata, me han apoyado.

Ser candidata a Reina genera unas expectativas y también es algo estresante, ¿ser psicóloga le ayuda a manejar esos sentimientos?

No, yo creo que es igual que todas las personas. Yo también estoy nerviosa y por ser psicóloga no creo que me pueda relajar más que los demás. El estrés lo vas a tener igual, tengas la profesión que tengas.