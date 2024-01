La candidata a Reina del Carnaval 2024 se presenta con la fantasía ‘Creo en mí’ del diseñador Alexis Santana Rodríguez con el patrocinio de Losam Impermeabilizaciones. Después de una década de convertirse en primera dama del Trono Infantil, prueba en la gala de Reina adulta. «Siempre lo he tenido súper claro que me quería presentar este año», asegura la participante, que quería conmemorar una fecha muy especial para ella.

¿Por qué se presenta a Reina del Carnaval?

Me quise presentar porque hace diez años participé como candidata a Reina infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, entonces desde ese año yo sabía que dentro de diez años me presentaría, y aquí estoy.

¿Por qué escogió esperar una década?

Porque quería hacer algo como para conmemorar que hacía diez años que me presentaba. Y aquí estoy, la verdad es que siempre lo he tenido súper claro que me quería presentar este año y el año pasado tuve la suerte de conocer a mi diseñador, él también estaba muy ilusionado con participar en Las Palmas y dijimos ‘vamos a por todas’.

¿Los años se pasaron volando?

La verdad es que sí, yo recuerdo que fue como hace tres años pero porque con mis diseñadores de entonces sigo teniendo muy buena relación, me apoyan muchísimo. El otro día estábamos en mi casa y me estaban dando consejos, han pasado de ser amigos a ser familia, los sigo teniendo muy presente y es como si no hubiera pasado el tiempo.

¿Por qué decidió presentarse al Trono Infantil?

Porque desde muy pequeñita he participado en el Carnaval, en el concurso de grupos infantiles, entonces a través de ahí conocí a la diseñadora y era muy simpática.

¿En qué puesto quedó?

Quedé primera dama y yo lo recuerdo como algo mágico porque tenía muy buena relación con mis diseñadores y lo disfrutaba muchísimo. Me acuerdo que era por las tardes, después del cole, siempre quería ir al taller para ver cómo iba y siempre quería estar con ellos. De hecho, me acuerdo que cuando se terminó le pregunté a mi madre ‘¿qué voy a hacer por las tardes si nada más quiero estar con ellos?’ Porque la verdad es que lo disfrutaba muchísimo y a día de hoy igual.

¿Ahora también está involucrada en la confección de la fantasía?

Estoy involucrada a medias porque mi diseñador es de Tenerife entonces no puedo estar tanto tiempo con él como me gustaría. Pero tuve la suerte de ir con él a Estambul, que es donde muchos de los diseñadores compran los materiales para hacer el traje y me quedo con eso, porque lo disfruté un montón y cada vez que voy a Tenerife me tratan con una amabilidad impagable.

¿Qué tal el viaje a Estambul?

Desde que lo conocí el año pasado nos dijimos que teníamos que ir a Estambul juntos porque tenemos muy buena relación, más allá del Carnaval y demás. Yo a él lo quiero muchísimo y nos dijimos que nos teníamos que ir juntos para vivir la experiencia desde el principio para escoger unas piedras sueltitas. Por eso lo organizamos y fue increíble por la variedad de cosas que ves ahí, la gente es súper amable, muy atentos y con mi diseñador la verdad es que yo siempre me lo paso genial. Es un gusto estar con él.

¿Su familia también es muy carnavalera?

Desde siempre mi familia me ha apoyado, la suerte que tengo es que ellos lo disfrutan mucho y siempre están conmigo apoyándome, están siempre ahí y van a todas las galas, entonces les encanta el Carnaval.

¿Qué opina de la temática de este año?

Me encanta porque me gusta que se vea la visibilidad de otros Carnavales y que tengamos dentro de nuestra fiesta varios Carnavales, considero que el de aquí es súper completo. Estoy muy contenta porque la temática me gusta mucho.

¿Cree que hay algo de otros Carnavales que el de Las Palmas de Gran Canaria puede tomar de ejemplo?

Cada Carnaval es distinto y es lo que tiene su esencia, me encanta la organización y la manera de hacer las cosas del de Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que cada uno tiene que tener su esencia y nosotros la tenemos.

¿Cuál es la esencial del Carnaval capitalino?

Creo que tiene muchos factores que no los hay en ningún otro sitio porque todos son distintos, pero por ejemplo la gala de la Reina, que está en Tenerife también, pero es algo que nos representa mucho o los Drag Queens, que es algo que nos representa bastante. Y, por supuesto, las demás galas que tienen también mucha importancia.

¿Qué nos puede contar de su fantasía?

No mucho pero yo creo que va a gustar, considero que mi diseñador trabaja muy bien y por lo que he visto, que tampoco lo he podido ver mucho porque está en Tenerife, yo estoy muy contenta y con eso me quedo.

¿Se siente representada por su fantasía?

Sí, porque se titula ‘Creo en mí’ y yo soy una persona que cree bastante en sí misma, a pesar de las dificultades que pueda poner la vida o las circunstancias. Creo que si fuera Reina del Carnaval también me gustaría reivindicar un poco ese mensaje a toda la gente que nos ve, porque aunque a veces no tengamos ganas de hacerlo es necesario para conseguir las cosas, porque nada es imposible y con ganas y esfuerzo puedes conseguir lo que te propongas.

¿A qué se dedica?

Actualmente estoy estudiando la carrera de Administración y Dirección de Empresas y Marketing y Negocios Digitales. Estoy en el primer curso y muy contenta porque es una vocación que tenía desde pequeña, siempre me han gustado los negocios y siempre lo he tenido muy claro.

¿A quién le dedicaría la corona si gana?

Se la dedicaría a mi abuela, que la quiero muchísimo porque es el pilar de mi vida, me da vida estar con ella y yo sé que a ella también le encanta y se siente muy orgullosa de mí. También se lo dedicaría a mi sobrino que está a punto de nacer, aunque no llega para la gala, porque tengo muchas ganas de verlo y estar con él.

¿Cómo reaccionó su abuela cuando le dijo que se presentaría a la gala?

Mi abuela desde que era pequeña siempre me iba a ver, entonces siempre ha estado presente en lo que es el Carnaval y cuando se lo dijimos se alegró muchísimo porque a toda mi familia le encanta el Carnaval y lo viven muchísimo. Ella súper contenta de ver a su nieta con esos trajes y demás.

¿Qué cualidades cree que debe tener una buena Reina?

Sobre todo debería ser responsable porque ser Reina no solo es ponerte un traje bonito y darlo todo sino que también tienes que representar a tu ciudad y mandar un mensaje a la gente que te ve. El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria tiene mucha repercusión y te puede ver mucha gente y sobre todo niños pequeños se pueden fijar en ti, en cómo eres y demás, así que es importante lanzar un mensaje positivo sobre todo para los más jóvenes.

¿Cómo se siente al representar a Losam Impermeabilizaciones?

Súper agradecida porque desde que participé la primera vez en el Trono Infantil me representó, entonces para mí es un lujo.