¿Por qué decidió presentarse a candidata a Reina del Carnaval?

Por aprovechar la oportunidad, porque pienso que todo lo que viene hay que cogerlo y aprovecharlo. Y ya que se me dio la oportunidad y fue a través de una amiga, que no tuve que hacer casting ni nada, pues dije mira, para adelante.

¿Por qué su amiga pensó en usted, ya sabía que quería presentarse en algún momento?

Sí y no, pero sí es verdad que como soy un poquito vergonzosa y demás, pues dar ese paso cuesta, pero se dio la oportunidad y como te comente, le ofrecieron a ella si conocía alguien. Y estábamos ahí, las dos juntas, y me dijo ‘mira, para ti, y así te abre puertas’ y demás.

¿Cómo ha trabajado la vergüenza?

Quitándomela. Esto es una oportunidad, hay que vivirla una vez al año, una vez en la vida. Y quitar los nervios, quitar la vergüenza y para adelante. También como trabajo de cara pública estoy acostumbrada a hablar con gente de todas las edades, de todos los tipos y demás y como que no es nada nuevo.

¿Qué nos puede contar de su fantasía?

Es muy yo. Parece que estaba hecha para mí, se titula ‘Guardiana del fuego’, y ya el nombre lo dice todo.

¿De pequeña se imaginaba en el escenario con esos trajes?

Sí, con esos trajes tan grandes porque claro, una está todos los años ahí decidiendo el disfrazar, de qué temática va a ser el Carnaval. Y yo decía, ay, qué guapas ellas, así con los grandes trajes, bien peinadas, maquilladas.

¿Cómo va la preparación para llevar el traje?

Voy al gimnasio con una amiga. Nos dijimos que después del roscón nos apuntaríamos al gimnasio. Lo más pesado será el tema del cuello, sobre todo por el tocado, pero de resto espero que bien.

¿Y para usted que es la primera vez que participa qué es lo que más le está gustando de esta experiencia?

Todo, el hecho de conocer a las compañeras, el que me hayan dado la oportunidad y ver el Carnaval desde dentro, porque no es lo mismo desde fuera que dentro porque ves las galas y participas en todo. Es totalmente distinto.

¿Hay algo que le haya sorprendido al verlo desde dentro, que no imaginaba que fuera así?

La preparación de todo porque lleva un gran trabajo que no es colocar el escenario y ya está, sino que lleva su tiempo.

¿Qué opina del traslado del Carnaval a La Isleta?

Quitando el tráfico, como es el primer año, vamos a darle la oportunidad para ver qué tal.

¿Para usted qué cualidades cree que debe tener una buena Reina?

Que sea humilde ante todo, porque al fin y al cabo somos muchas, pero que me hayan dado esta oportunidad, ya para mí eso es suficiente. Y subirte al gran escenario delante de todo el mundo, que ya no es nacional, sino internacional. Es un gran logro que no todo el mundo puede tener y hay chicas que a lo mejor quisieron y se quedaron a las puertas y cuando tienes esta oportunidad pues hay que valorarlo.

¿Su familia también es de tradición carnavalera?

Sí, les gusta el Carnaval de calle y la cabalgata.

¿Cómo respondieron cuando les contó que iba a ser candidata?

En shock, me apoyaron en todo momento, porque si yo estaba de acuerdo y sabía dónde me iba a meter, al fin y al cabo es un compromiso y demás, y yo les dije que sí y me apoyaron.

¿Es más de hacerse los disfraces o de comprarlos hechos?

Yo prefiero hacérmelo porque si te lo compras hecho a lo mejor no te gusta, o tú lo quieres de otra manera y hoy en día como ya hay de todo, que si un tutu, que si un tocado, unas medias, esto y si tienes algo en casa ya te armas algo rápido.

¿Qué es lo que más disfruta del Carnaval?

Todas las fiestas que hay desde el pregón hasta que finaliza, ver a la gente disfrutar, echarse a la calle y el buen rollo que hay.

¿Y qué cree que aportaría si gana?

Humildad, yo creo que la corona no se me subiría a la cabeza. Tendría una sonrisa para todo el mundo y el próximo año estaría ahí con las demás candidatas para ayudarlas en todo lo que sea necesario.

¿Por qué considera que la humildad es tan importante?

Siempre me han criado así y siempre lo he llevado conmigo, pienso que si la pierdes perderías tus valores. Hay que ser humilde con todo el mundo hasta un cierto punto, claro. Seguiría siendo yo misma.

¿Cree que es algo que suele pasar?

Ya eso depende de cada persona. Ya yo con respecto a otras personas no lo podría decir porque cada una sabe cómo llevarlo, si se le sube, si no. Eres al fin y al cabo un referente para otras personas para la gente que te ve.

¿Cómo se siente al representar a Telde Flor?

Es súper agradable que una empresa que a priori no te conozca de nada, te dé esta oportunidad y te brinde todos los métodos de forma fácil.