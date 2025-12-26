Phlox inaugura una nueva era: el comercio ya tiene su primer espacio de datos

En el Data Space Forum I, celebrado el pasado 26 de noviembre en el Club INFORMACIÓN, Recursos en la Red presentó oficialmente el primer Espacio de Datos para el sector comercio en España, un proyecto nacido en Alicante y alineado con la nueva estrategia europea para construir una economía del dato interoperable, soberana y accesible para cualquier empresa. El acto fue inaugurado por Jerónimo Mora, secretario autonómico de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, quien subrayó el papel estratégico que estos espacios desempeñan en la modernización del tejido productivo y en la transición hacia un modelo basado en la explotación inteligente y segura de los datos.

Durante su intervención, Daniel Compaño, Manager de Desarrollo de Negocio de ReR, explicó que Phlox se ha concebido como un espacio donde compañías de cualquier tamaño puedan aprovechar el comportamiento del usuario digital «de forma segura, ética y colaborativa». Subrayó que no se trata de una idea teórica, sino de una infraestructura real que bebe de la experiencia tecnológica acumulada por Prensa Ibérica en data, cloud y ciberseguridad. «El contenido revela los intereses reales del consumidor», recordó Compaño, señalando que ese conocimiento –hasta ahora aprovechado sobre todo en medios y grandes plataformas– puede y debe trasladarse a otros sectores económicos.

Así nace Phlox, un espacio de datos que asegura la confianza y la trazabilidad, en línea con el objetivo europeo: «Europa quiere garantizar que el valor de esos datos reside aquí». Compaño recalcó que las empresas generan mucha información, pero «no producen conocimiento», y que sin un proceso adecuado «los datos que generan las empresas serían como el petróleo crudo, valioso pero inservible». La falta de gobernanza y la fragmentación explican por qué «el 95% de los proyectos de inteligencia artificial de las empresas fracasa». Los espacios de datos, añadió, ordenan, estandarizan y permiten explotar información antes infrautilizada.

Daniel Compaño, Manager de Desarrollo de Negocio de ReR / Pilar Cortés

La visión técnica la aportó Álvaro Rubio, Data Scientist y Data Engineer de ReR, quien definió Phlox como un espacio orientado a la «comercialización de conocimiento de usuarios identificable vía e-mail», capaz de integrar navegación online y comportamientos offline, algo posible porque «las famosas cookies no pueden hacer esa unión». El sistema transforma interacciones en conocimiento útil basado en la taxonomía IAB, combinando datos sociodemográficos, intereses e intención de compra para «eliminar las barreras de entrada a este conocimiento».

Rubio detalló que Phlox distingue entre proveedores y consumidores de datos: los primeros pueden «comercializar el conocimiento de sus usuarios», mientras los segundos emplean esa información para publicidad digital, personalización o recomendaciones. Mostró casos de uso reales: desde una tienda online sin estrategia de datos capaz de activar retargeting y vender audiencias, hasta un concesionario que puede «enriquecer sus clientes con un conocimiento extra», o un supermercado que predice demanda y optimiza inventarios.

Álvaro Rubio, Data Scientist y Data Engineer de ReR / Pilar Cortés

Ambos expertos coincidieron en el propósito final: «crear una comunidad de empresas y organizaciones participantes». Porque cuanto mayor sea el ecosistema, mayor será el valor compartido y más sólida la nueva economía del dato.

Datos y talento

La segunda parte del encuentro reunió en la mesa «Innovación a través de los datos y el talento», moderada por Alberto Mera, a cinco voces clave del ecosistema tecnológico para analizar cómo los espacios de datos, la inteligencia artificial y la gobernanza están transformando la actividad empresarial.

El debate arrancó con Alejandro García Morales, CEO de BitBan Technologies, quien expuso la importancia de la correcta gestión del dato en los espacios de datos y el papel que desempeñan Bitban Technologies y ReR como responsables de la publicación de contenidos en las cabeceras de Prensa Ibérica. El ponente señaló que «los espacios de datos son muy útiles siempre y cuando los datos de origen estén bien segmentados, bien parametrizados y tengan una calidad alta». Su objetivo, desde el producto bCube, es asegurar «una distribución, una segmentación y una coordinación de todos los objetos que se generan» para que la interacción con los datos genere eventos útiles.

Alejandro García Morales, CEO de BitBan Technologies «Los datos de navegación, interés o tiempo en pantalla, si no se segmentan bien, son ruido»

García Morales advierte que los datos de navegación, interés o tiempo en pantalla, «si no se segmentan bien, son ruido», y que la misión conjunta es «convertirlos en música dentro del propio espacio de datos». Gracias a los avances en infraestructura, es posible ofrecer contenidos casi en tiempo real y personalizarlos en portadas dinámicas, modelos de suscripción o newsletters específicas.

Por su parte, José Luis Soto, Senior Consultant Grants de Ayming, llevó la conversación hacia la financiación pública de la innovación. Recordó que Ayming es «una empresa internacional, consultora», especializada en transformar mecanismos complejos en oportunidades reales, combinando herramientas como «las bonificaciones por personal investigador» para «conseguir el máximo retorno de nuestros proyectos». Señaló que ahora existe «un amplio panorama de oportunidades» con convocatorias estatales, autonómicas y europeas vinculadas a inteligencia artificial, digitalización e industria 4.0, con ayudas que, en algunos casos, alcanzan el 70%.

José Luis Soto, Senior Consultant Grants de Ayming «Ahora existe convocatorias estatales, autonómicas y europeas vinculadas a la IA»

El enfoque de la ciberseguridad lo aportó Francisco Arcia, SASE Sales Specialist de Fortinet, quien advirtió de que operamos en «un entorno que es especialmente complejo», donde los mecanismos clásicos «ya no van a protegerme». Defendió que «proteger el dato es vital» en escenarios con usuarios móviles, nube híbrida y ataques crecientes, y que arquitecturas como Zero Trust, donde «no confiamos en nada ni en nadie», son ya indispensables. Relató ejemplos prácticos, como detectar conexiones anómalas en las que un usuario habitual de España «se conecta desde Rusia», y recordó que el móvil es «a veces el gran olvidado» en materia de seguridad.

Francisco Arcia, SASE Sales Specialist de Fortinet «Proteger el dato es vital en escenarios con usuarios móviles, nube híbrida y ataques crecientes»

La Gobernanza del Dato llegó de la mano de Leonardo Salom, Chief Data Officer de Mindden, que abordó el pilar imprescindible para que todo lo anterior funcione: la gobernanza. Recordó que «el tema de la gobernanza es muy importante porque si los datos no están bien gobernados no tiene sentido» y recurrió a «la fábula de los Tres Cerditos» para ilustrar cómo cada empresa puede interpretar de forma distinta un mismo concepto. Defendió que la gobernanza no es burocracia, sino «una serie de normas a seguir», y que herramientas como el Data Product, «el vehículo en el cual compartimos los datos», permiten que todas las organizaciones «hablen el mismo idioma» dentro de un dataspace.

Leonardo Salom, Chief Data Officer de Mindden «El Data Product permite que las organizaciones hablen el mismo idioma dentro de un dataspace»

La mesa se cerró con Yago Cid, Sales Executive de Google Cloud, quien situó el contexto global recordando que ReR ya aporta «todo lo que viene a atraer el dato, a darle gobernanza, a darle metodología y seguridad», mientras Google trabaja en blindar herramientas utilizadas por miles de millones de personas. Subrayó que la misión de la compañía es que las organizaciones «tengan acceso a la información y que, además, sea útil», apoyándose en su infraestructura de IA. Explicó que Gemini genera ya «el 50%» del código que produce Google, frente al 24% de hace un año, y que estos modelos permiten resolver métodos que un humano «puede tardar 50 años» en desarrollar. Entre las innovaciones más próximas destacó la traducción de voz en Meet «con mi mismo timbre de voz» y el potencial creativo de NanoBanana, capaz de generar imágenes a partir de cinco fotografías.

Yago Cid, Sales Executive de Google Cloud «El objetivo de Google es que las organizaciones tengan acceso a la información y que sea útil»

Desde el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, asistió Paloma Díaz-Regañón de Miguel, representante del CRED – Dirección General del Dato, quien explicó durante su intervención que un espacio de datos es «un entorno o un ecosistema colaborativo donde diferentes participantes pueden entrar a compartir datos y hacer uso de datos de otros participantes».

Kit Espacio de Datos

La Dirección General del Dato ha lanzado el Kit Espacio de Datos, una ayuda destinada a «incentivar el uso de estos espacios de datos y la compartición de datos», explicó Díaz-Regañón. Se concede por «orden de llegada» hasta agotar 60 millones de euros o hasta el 31 de marzo de 2026. Pueden beneficiarse entidades públicas y privadas, con ayudas de hasta 15.000 o 30.000 euros según la modalidad de incorporación.

La solicitud exige ejecutar previamente las actividades, conectarse a un espacio elegible y aportar el «contrato de adhesión», la «declaración de evidencias» y una memoria justificativa. Cabe destacar que la firma corresponde exclusivamente «al participante». Díaz-Regañón recordó que el promotor del espacio es «tu socio impulsor», encargado de acompañar técnicamente y validar los datos.