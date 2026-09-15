Volver a la rutina nunca tuvo tan buena pinta: La Ventana Workspace arranca el curso con su especial ‘Back to Work’

Septiembre llega cargado de nuevos propósitos, agendas por estrenar y las ganas de recuperar el ritmo. Pero olvidémonos del típico regreso aburrido a la mesa del salón o del aislamiento del teletrabajo: en La Ventana Workspace le dan la bienvenida al nuevo curso con una propuesta pensada para encarar la vuelta con buena energía, conexiones reales y el mejor ambiente para trabajar a gusto.

Ubicado en pleno centro comercial Las Ramblas Centro, uno de los espacios al aire libre más agradables y dinámicos de Gran Canaria, este coworking abrió la temporada con su evento ‘Desayuno Back to Work’, un momento especial de networking: la excusa perfecta para reencontrarse, compartir ideas sobre la mesa y activar proyectos juntos desde el primer día.

Mucho más que un sitio donde trabajar: un espacio vivo donde hacer comunidad

Aquí no solo se viene a cumplir objetivos, sino a disfrutar del día a día. Celebrar fechas divertidas —como su ya habitual DíadelaCerveza— o reunirse en eventos y charlas forma parte del ADN de La Ventana Workspace, un lugar donde la productividad convive de forma natural con un ambiente cercano, fresco y colaborativo.

La Ventana Workspace le dan la bienvenida al nuevo curso. / Satocan - CC Las Ramblas

Espacios a tu medida, sea cual sea tu forma de trabajar

Porque no todos los profesionales ni empresas trabajan igual, el coworking cuenta con opciones flexibles que se adaptan a cada necesidad:

Hot Desks y Puestos Flexibles: Pensados para freelancers y nómadas digitales que buscan comodidad, buen entorno y libertad de horarios.

Pensados para freelancers y nómadas digitales que buscan comodidad, buen entorno y libertad de horarios. Despachos Privados: Oficinas totalmente equipadas de 2 a 8 personas, ideales para pequeñas empresas y startups que necesitan concentración sin perder el ambiente de coworking.

Oficinas totalmente equipadas de 2 a 8 personas, ideales para pequeñas empresas y startups que necesitan concentración sin perder el ambiente de coworking. Salas de Reuniones: Espacios modernos y funcionales para recibir a tus clientes, hacer presentaciones o reunir a tu equipo.

Espacios modernos y funcionales para recibir a tus clientes, hacer presentaciones o reunir a tu equipo. Salas para Eventos y Formación: Aulas y zonas polivalentes para impartir talleres, charlas o actividades de team building.

Todo a mano para que tu jornada sea más fácil

Trabajar en La Ventana Workspace tiene la gran ventaja de estar integrado en Las Ramblas Centro. Con horario continuado de lunes a viernes (de 7:00 a 22:00 h), olvídate de dar vueltas para aparcar: el espacio incluye parking, puntos de carga para vehículos eléctricos y zona reservada para bicis y patinetes.

Ubicado en pleno centro comercial Las Ramblas Centro, uno de los espacios al aire libre más agradables y dinámicos de Gran Canaria. / Satocan - CC Las Ramblas

Además, todo lo que necesitas durante la jornada está a un par de minutos a pie: Mercadona, Fitness Park, cajero, peluquería y una fantástica variedad de terrazas y restauración al aire libre, perfectas para comer tranquilo o disfrutar de un buen tardeoal cerrar el portátil. La combinación perfecta entre trabajo, comodidad y bienestar.

¿Quieres conocerlo? Reserva tu visita

Si tienes ganas de dejar atrás la soledad del teletrabajo en casa y empezar el nuevo curso rodeado del mejor ambiente profesional, puedes agendar una visita y descubrir sus instalaciones disfrutando de un día de prueba gratuito. Solo debes completar el formulario de su página web (indicando en el mensaje que solicitas tu día de prueba gratuito) en el siguiente link: https://lasramblascentro.com/LaVentanaWorkspace/

En La Ventana Workspace, no querrás volver a teletrabajar.