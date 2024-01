Con sus brochas en la mano, mientras la purpurina y los polvos sueltos viajaban por la habitación, 23 drag queens trataban de controlar sus nervios antes de acomodarse las pelucas y calzarse las plataformas para ofrecer un espectáculo de altura. Este domingo, las candidatas que aspiran a convertirse en la nueva reinona del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria perfilaban los últimos detalles para la preselección de la Gala Drag en el backstage del escenario principal de Belén María. Minutos después, un jurado profesional valorará el espectáculo y escogerá a las 13 aspirantes que defenderán sus fantasías el 16 de febrero en la gran final.

Las drag que pasan a la gala son La Tacones, Hefesto, Ácrux, Lemnos, Yshia Taisma, Avalon, Kálik, Inkill, Akirax, Némesis, Tamito, Elektra y Ármek. Elektra logró además el premio a mejor diseño de vestuario.

Entre los pasillos de los camerinos, las debutantes y las veteranas sacaban brillo con sus equipos a un trabajo que conlleva meses de preparación. Daniel Morales, más conocida como Drag Inkill, se estrenó por primera vez en el escenario del Carnaval. "Por suerte he tenido bastantes referencias, tanto del mundo drag como del mundo artístico, porque soy bailarín y coreógrafo de danza contemporánea y es esa mi manera de entender el arte y las creaciones, así que ya hay un campo ganado de hacia dónde quiero ir o quién quiero ser como drag", contó la candidata. Describe su propuesta como "bastante arriesgada" y con referencias a un hecho que "marcó la historia de la humanidad y que a día de hoy se puede seguir reinterpretando".

También fue el debut de Samuel Torres como Drag Sequins en el Carnaval. "Mi madre, que es Drag Owen y sale antes que yo en el número uno, me ha dado muchos consejos, mucha tranquilidad y estoy supercontento y orgulloso con mi equipo y la gente que me arropa y está conmigo", explicaba en los camerinos. Su espectáculo es, como ella misma explica, "bastante oscuro", habla de la vida y del tiempo que pasa, antes de dar un giro y caer en una "divina muerte".

En los camerinos se concentraron debutantes y veteranas del Carnaval, con distintas formas de ver el drag, pero siempre con el objetivo de ofrecer un gran espectáculo

También regresaron un año más las veteranas de esta gala, como Francisco Cabrera, popularmente conocida como Drag Frenchy Morgana. "Ojalá volviese el drag de antes, sin atrezzo, el 'maricón' solo. Yo lo valoraría muchísimo más porque tienes que levantar al público tú mismo, no hay bailarines y es diversión, en general", reclamó la candidata. Esta aspirante cree que la gala "se ha hecho para reivindicar algo que no tenemos que estar reivindicando porque ya, en el siglo XXI en el que estamos, no tenemos que decir que somos gays o que somos homosexuales, o luchar por la salud y todas esas historias". Es por eso que ella ha decidido "no reivindicar nada" en su espectáculo y priorizar el "pasarlo bien y ya está".

Otra de las que acumula más ediciones a sus espaldas es Echedey Fernández Trujillo como Drag Eiko, con más de 19 candidaturas, la cual ha visto cómo la gala "ha ido evolucionando" a "cada vez más espectáculo y un poquito menos drag". Empezó en este mundo cuando lo pudo ver desde dentro y conoció cómo era entre bambalinas: "Eso de no poner límites a lo que te gusta me atrajo, me llamó y así fueron mis inicios". Para esta edición, ha decidido mostrar a "una Eiko más Eiko que nunca".

Una familia muy carnavalera

La familia de Xiraxi Besa (Drag Akirax) lleva los carnavales en la sangre. Su madre, Yania Jiménez, es una murguera que no dudó en apoyar a su hijo cuando decidió subirse a las plataformas y que ayer le echaba una mano en los preparativos. "Ha sido un sacrificio impresionante, es la primera vez de él, aunque lleva años en otros pueblos, y estoy muy segura de lo que tiene", subrayó.

La responsabilidad de montar un buen espectáculo estaba ahí y para las bailarinas, maquilladores y otros colaboradores de las drag queens también corría el reloj. Jerico, Fran, Juanfra y Pablo, cuatro bailarines que acompañaron a Drag Elektra en el escenario, destacaban el grupo que han formado entre todos, priorizan el salir satisfechos del escenario y se quedan con que "mientras lo que hayamos trabajado se vea y se disfrute, ya está, el resultado final no depende de nosotros, pero lo vamos a defender de la mejor manera que podamos".