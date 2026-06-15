La ULPGC sacará su investigación a la calle con talleres, experimentos y charlas divulgativas junto al Poema del Mar

¿Qué hay detrás del mercurio en el atún? ¿Cómo ayuda el océano a combatir el cambio climático? ¿Qué secretos escondió Canarias durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Puede una tostadora aprender? Estas son algunas de las preguntas que encontrará el público en «Cientifícate con la ULPGC: la investigación sale a la calle», la gran jornada de divulgación científica que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), celebrará el próximo 19 de junio en el entorno del Acuario Poema del Mar.

La iniciativa, financiada por el Cabildo de Gran Canaria y con la colaboración de la Fundación DISA y el Acuario Poema del Mar, convertirá este espacio en un punto de encuentro entre la universidad y la ciudadanía, acercando al público los proyectos, avances y descubrimientos que se desarrollan en la ULPGC mediante experiencias participativas, talleres, demostraciones y actividades para todas las edades.

Bajo el lema «Mareas de conocimiento», la jornada invita a descubrir cómo la investigación que se realiza en Canarias contribuye a afrontar desafíos relacionados con el medio ambiente, la salud, la tecnología, la cultura y la sostenibilidad, siempre desde una perspectiva cercana, accesible y participativa.

«Cientifícate con la ULPGC: la investigación sale a la calle» / La Provincia

Un gran laboratorio al aire libre para descubrir la ciencia en familia

La primera parte del evento tendrá lugar entre las 16:00 y las 19:00 horas en el exterior del Acuario Poema del Mar, donde se instalará la Fan Zone «Mareas de conocimiento», una gran feria científica de acceso libre.

Durante tres horas, el público podrá recorrer diferentes espacios temáticos, experimentar, jugar, observar demostraciones y conversar directamente con investigadores e investigadoras de la ULPGC para conocer de primera mano cómo trabajan y qué impacto tiene su labor en la sociedad.

La programación incluirá propuestas que conectan ciencia, mar y cultura, como «Leer el Atlántico: poesía, mar y ciencia», una actividad inspirada en la Oda al Atlántico de Tomás Morales.

Los retos ambientales ocuparán un lugar destacado con actividades centradas en la conservación de la palmera canaria a través del proyecto LIFE PHOENIX, dinámicas sobre residuos textiles, juegos para comprender problemáticas medioambientales y propuestas sobre la basura marina en Canarias desarrolladas por el grupo de investigación OpenPLAS.

También habrá experiencias de ciencia cotidiana, como talleres de química, creación de pigmentos naturales y actividades sobre la percepción del color. Además, se incorporarán propuestas relacionadas con la tecnología, la inclusión y el pensamiento crítico, como la identificación de deepfakes o el uso de mapas táctiles y maquetas 3D para acercar el paisaje a personas ciegas.

La salud, el bienestar y la responsabilidad también estarán presentes con actividades sobre primeros auxilios veterinarios, tenencia responsable, lenguaje no verbal y expresión de emociones.

Píldoras científicas en el interior del acuario para sumergirse en las profundidades del conocimiento

A partir de las 19:00 horas, la actividad se trasladará al interior del Acuario Poema del Mar. La sala Deep Sea acogerá un programa de cuatro charlas divulgativas en las que investigadores e investigadoras de la ULPGC compartirán algunos de los temas más relevantes de su trabajo en un formato cercano y ameno. Tras cada intervención, el público tendrá la oportunidad de plantear preguntas y conversar directamente con los ponentes.

La sesión comenzará con «Mercurio en el atún: solo la punta del iceberg», a cargo de Daura Vega, doctora en Ciencias del Mar y profesora del Departamento de Química de la ULPGC, una charla que partirá de uno de los casos más conocidos de contaminación marina para mostrar que no es el único. Cada año, numerosos compuestos de origen humano llegan al océano y terminan acumulándose en peces y mariscos que forman parte de nuestra alimentación. La intervención permitirá descubrir qué son los disruptores endocrinos, por qué algunas especies acumulan más contaminantes que otras y qué se puede hacer para reducir su consumo sin renunciar a los beneficios nutricionales del pescado.

A continuación, Rodrigo Riera, doctor e investigador en Ciencias Biológicas, impartirá «Océano o sea sí», una charla para comprender el papel del océano frente al cambio climático y cómo sus efectos influyen en nuestra vida diaria. La intervención abordará la capacidad de los océanos para mitigar el aumento de la temperatura del planeta, sus límites y la urgencia de adoptar medidas para frenar y revertir el cambio climático.

La investigadora Marta García Cabrera, doctora en Historia, impartirá «Canarias, islas de secretos (1939-1945)», una charla que mostrará cómo, durante la Segunda Guerra Mundial, Canarias fue mucho más que un archipiélago alejado del frente. Su posición estratégica en el Atlántico convirtió a las islas en un escenario de interés para británicos, alemanes y estadounidenses, que desplegaron redes de espionaje, vigilancia, sabotaje y propaganda en un territorio oficialmente neutral.

La inteligencia artificial cerrará el programa con «¿Puede una tostadora aprender? Entendiendo la IA en familia», impartida por Aythami Morales Moreno, profesor titular del Departamento de Matemáticas de la ULPGC. La inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana: recomienda películas, traduce idiomas, reconoce la voz y genera imágenes o textos. Pero ¿cómo aprende una máquina? ¿Puede pensar o sentir? ¿Qué diferencia hay entre aprender y seguir instrucciones? El investigador explicará de forma cercana cómo las matemáticas y la ingeniería permiten que estos sistemas aprendan a partir de datos, identifiquen patrones y mejoren con la experiencia.

Actividad gratuita y abierta a toda la ciudadanía

La participación en la Fan Zone «Mareas de conocimiento» será libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa.

La asistencia a las charlas divulgativas en la sala Deep Sea también será gratuita, pero las plazas son limitadas y será necesario realizar inscripción previa hasta completar aforo en este enlace .

Con esta iniciativa, la ULPGC invita a la ciudadanía a abrir el verano entre ciencia, talleres, experimentos y conocimiento compartido, acercando la investigación universitaria a la calle y generando un espacio de encuentro entre investigadores, familias, jóvenes y público general.