De los juegos infantiles a tus tiendas favoritas: Alisios diseña el verano ideal para grandes y pequeños

La llegada del verano trae consigo una nueva excusa para disfrutar en familia, y en el Centro Comercial Alisios lo tienen todo preparado. Bajo el lema "Verano al golpito", el centro comercial transforma sus avenidas y plazas en el punto de encuentro favorito de los más pequeños de la isla, ofreciendo un programa completo de ocio infantil diseñado para que los niños disfruten al máximo de sus vacaciones.

Diversión sin límites para toda la familia

Durante estos meses estivales, los visitantes podrán participar en actividades temáticas diseñadas para el entretenimiento de los pequeños de la casa. La propuesta de Alisios se centra en ofrecer vivencias activas, seguras y estimulantes, convirtiendo cada visita en un planazo inolvidable.

Especial Hinchables: Una zona de saltos y aventura operativa diariamente para que cualquier tarde se convierta en una fiesta (todos los días hasta el 30 de agosto).

Una zona de saltos y aventura operativa diariamente para que cualquier tarde se convierta en una fiesta (todos los días hasta el 30 de agosto). Juegos de Verano (Hasta el 29 de agosto): Dinámicas, juegos en equipo y talleres (hasta el 29 de agosto):

Dinámicas, juegos en equipo y talleres (hasta el 29 de agosto): Miércoles y jueves: de 17:00 a 19:00 h.

de 17:00 a 19:00 h. Viernes: de 17:00 a 20:00 h.

de 17:00 a 20:00 h. Sábados: sesión doble de 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h.

La propuesta de Alisios se centra en ofrecer vivencias activas, seguras y estimulantes / CC Alisios

Un espacio diseñado para que todos ganen

Mientras los niños lo pasan en grande supervisados en un entorno acotado y seguro al aire libre, Alisios ofrece a las familias la oportunidad de sacar el máximo partido a su tiempo. Sin problemas de aparcamiento y con todo a mano, el centro comercial permite conectar la diversión de los hijos con la agenda de los adultos de forma fluida.

"Ver a los niños disfrutar, reír y pasárselo en grande es lo que le da vida a nuestra plaza. Lo bonito de Alisios es que, no solo pasas un momento entrañable en familia con las actividades de verano, sino que también los padres tienen un abanico enorme de opciones después de jugar con sus peques: desde hacer las compras de la semana o renovar vestuario, hasta disfrutar de una charla tranquila al sol con un café en la mano. Nadie renuncia a su tiempo; todos disfrutan a su manera", destacan desde la dirección del centro.

Alisios ofrece a las familias la oportunidad de sacar el máximo partido a su tiempo. / CC Alisios

Alisios: ocio, compras y gastronomía al aire libre

Mucho más que un lugar de compras, Alisios se posiciona como un espacio donde cada visita se convierte en una experiencia completa. La amplitud del centro y su mix comercial estratégico facilitan que la tarde cunda como en ningún otro sitio. Con firmas de moda como Zara, tecnología en Mediamarkt, el hipermercado Hiperdino y una amplia oferta gastronómica con terrazas al aire libre, una salida de ocio infantil se convierte también en la forma más cómoda de resolver los recados pendientes en un ambiente relajado y agradable.

Con esta propuesta, este verano, Alisios reafirma su apuesta por ofrecer comodidad, entretenimiento y experiencias para todos los públicos. Una invitación a vivir el verano de una forma diferente, en un entorno que lo tiene todo.

Para más información, pueden seguir las actualizaciones en las redes sociales y en la web del Centro Comercial Alisios.