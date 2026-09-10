El Gobierno de Canarias autoriza la instalación energética asociada al proyecto de biogás de La Atalaya
La Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias ha concedido la Autorización Administrativa para la instalación energética vinculada al proyecto de Planta de biogás que impulsa Grupo FSM en La Atalaya, en Santa María de Guía. La resolución supone un nuevo avance en la tramitación de una iniciativa concebida para transformar residuos agrícolas y ganaderos en energía renovable y compost para el sector primario.
La autorización permite la construcción de la infraestructura destinada al aprovechamiento energético del biogás que generará la futura planta. Esta instalación contribuirá a reforzar el modelo de economía circular sobre el que se sustenta el proyecto, basado en la valorización de restos agrícolas, raquis de platanera y estiércoles que actualmente carecen de alternativas de gestión suficientes en la isla.
La resolución de la Dirección General de Energía se suma a los distintos trámites superados por la iniciativa y representa un paso relevante para la implantación de una infraestructura capaz de respetar el entorno e impulsar la sostenibilidad y la economía circular en el norte de Gran Canaria.
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