La nueva estación donde puedes pasar la ITV en Las Palmas de Gran Canaria

Los conductores de Las Palmas de Gran Canaria cuentan desde ahora con una nueva opción para realizar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Applus+ ha abierto una nueva estación en el Polígono Industrial Díaz Casanova - Vista Hermosa, una incorporación que amplía la red de inspección disponible en la isla y responde al crecimiento de la demanda de este servicio esencial.

La nueva instalación está ubicada en el número 4 de la calle Managua y nace con el objetivo de ofrecer un servicio ágil, cómodo y adaptado a las necesidades actuales de los usuarios. Dispone de tres líneas de inspección de última generación, preparadas para optimizar el flujo de vehículos y reducir los tiempos de espera durante el proceso.

Con esta apertura, Applus+ alcanza las 12 estaciones de ITV en Canarias, distribuidas entre cuatro centros en Gran Canaria y ocho en Tenerife. La expansión refuerza la presencia de la compañía en el archipiélago y consolida una apuesta que también tiene impacto en el empleo. La nueva estación ha supuesto la creación de 18 puestos de trabajo directos y eleva la plantilla de la empresa en las islas por encima de los 300 profesionales.

La ubicación de la nueva estación de ITV en Las Palmas de Gran Canaria

La elección del Polígono Industrial Díaz Casanova - Vista Hermosa responde también a criterios de accesibilidad. Se trata de una zona bien comunicada dentro de la capital grancanaria, lo que facilita el acceso tanto a particulares como a empresas que necesitan mantener al día la inspección de sus vehículos.

Applus+, uno de los líderes globales en el sector de inspección, ensayos y certificación, / LP

El horario de atención se ha diseñado, según explica la empresa, para ofrecer una gran disponibilidad. La estación abre de lunes a viernes entre las 07:00 y las 20:30 horas, mientras que los sábados presta servicio de 08:00 a 13:30 horas. Esta franja horaria permite a muchos conductores adaptar la visita a la ITV.

La ITV constituye un trámite obligatorio que contribuye a garantizar que los vehículos mantienen las condiciones técnicas necesarias para circular con seguridad. Durante la inspección se revisan elementos fundamentales relacionados con los sistemas de frenado, dirección, suspensión, alumbrado, neumáticos o emisiones contaminantes, entre otros aspectos contemplados por la normativa vigente. El correcto mantenimiento del parque automovilístico tiene un efecto directo sobre la seguridad en carretera y también sobre la protección del medio ambiente.

Applus+ y su trayectoria en Canarias

Precisamente, el peso de Applus+ en este ámbito queda reflejado en la actividad desarrollada durante el último año en Canarias, donde la compañía ha superado las 700.000 inspecciones realizadas. Esa cifra consolida a la empresa como uno de los principales operadores del servicio en el archipiélago y refleja la confianza de miles de conductores que acuden cada año a sus estaciones.

Applus+ alcanza las 12 estaciones de ITV en el archipiélago. / LP

Aurelio Espinosa, responsable de Applus+ Iteuve en Canarias, destaca que esta apertura mantiene la estrategia de crecimiento de la compañía en las islas. "Ofrecemos las instalaciones más avanzadas y mejor ubicadas con un objetivo claro: que la satisfacción del cliente sea el centro de toda nuestra actividad profesional", apunta Espinosa.

La experiencia acumulada por el grupo aporta un importante respaldo a esta nueva apertura. Applus+ figura entre las compañías líderes mundiales en inspección, ensayos y certificación, desarrollando su actividad en más de 65 países con un equipo de más de 25.000 profesionales. Y realiza más de 13 millones de inspecciones de vehículos al año, colaborando con administraciones públicas para garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y emisiones establecidos en cada país.

La nueva estación de ITV genera 18 empleos directos. / LP

La apertura de esta nueva estación en Las Palmas de Gran Canaria representa un paso más dentro de esa estrategia de crecimiento. Al mismo tiempo, acerca el servicio a los conductores de la capital, mejora la capacidad de atención en la isla y amplía las opciones disponibles para cumplir con una obligación que resulta clave para mantener la seguridad en las carreteras canarias. Con unas instalaciones modernas, una ubicación estratégica y un amplio horario de funcionamiento, el nuevo centro se incorpora a la red de ITV de Gran Canaria como una alternativa pensada para facilitar uno de los trámites más habituales entre los propietarios de vehículos.