Las Arenas se reinventa: un icono de Gran Canaria que mira al futuro

Centro Comercial Las Arenas inicia una nueva etapa tras culminar una de las reformas más ambiciosas de su historia. Una transformación integral que refuerza su liderazgo como centro comercial de referencia en Canarias y consolida su papel como motor económico, social y turístico de la ciudad.

Inaugurado en noviembre de 1993, Las Arenas fue una apuesta valiente e innovadora que cambió los hábitos de compra y ocio de toda la isla. Treinta años después, y como buque insignia del Grupo HD, el centro vuelve a adelantarse al futuro con una profunda renovación que manƟene su esencia, pero eleva la experiencia a un nuevo nivel.

Un centro líder que evoluciona con sus visitantes

Con una media mensual superior al millón de visitantes, Las Arenas es líder en afluencias en Canarias. Una cifra que refleja no solo su fortaleza comercial, sino también su papel como espacio de encuentro para residentes y turistas.

La reforma nace con un objetivo claro: mejorar la experiencia del cliente y adaptarse a las nuevas formas de vivir, consumir y disfrutar la ciudad. El resultado es un centro más confortable, accesible, sostenible y conectado con su entorno.

Entre las principales actuaciones destacan la reforma integral de los aseos, la creación y ampliación de zonas de descanso, la reducción del ruido interior mediante paneles acústicos, la incorporación de nuevos espacios digitales y una mejora global del confort en todo el recorrido comercial.

Apertura a la ciudad, al mar y al turismo

Uno de los hitos más relevantes de la reforma es la apertura del centro hacia su entorno privilegiado. Las Arenas se integra aún más con el barrio de Guanarteme, el Auditorio Alfredo Kraus y la Playa de Las Canteras, grandes polos culturales y turísticos de Las Palmas de Gran Canaria.

La ampliación de la plaza, la nueva fuente interactiva y la creación de nuevos espacios abiertos en la planta terraza convierten al centro en un punto de encuentro vivo, especialmente al atardecer, donde ocio, paisaje y actividad comercial se fusionan de forma natural.

Esta conexión directa con una de las zonas más visitadas de la isla refuerza el peso del público turístico, un perfil clave para los operadores: visitantes con mayor tiempo de permanencia, alto componente experiencial y un impacto especialmente relevante en restauración, moda, ocio y servicios.

Ubicación estratégica y accesibilidad total

Las Arenas disfruta de una ubicación urbana única, integrada en la ciudad y perfectamente conectada. El centro puede alcanzarse a pie, en transporte público, en patinete eléctrico, en bicicleta o en vehículo privado, con accesos y entradas de parking mejorados tras la reforma.

Esta accesibilidad integral facilita la visita tanto del público local como del visitante turístico, reforzando el carácter de Las Arenas como un centro abierto, cercano y alineado con los nuevos modelos de movilidad urbana.

Sostenibilidad y eficiencia: un valor real para el negocio

La reforma no es solo estética. Es una apuesta decidida por un modelo más eficiente y sostenible, alineado con los compromisos de la Agenda 2030 y con impacto directo en la gestión responsable del centro.

La actuación más destacada ha sido la instalación de una nueva planta fotovoltaica con más de 1.000 paneles solares de alta eficiencia, capaz de generar más de 900.000 kWh anuales de energía limpia, lo que supone una reducción superior a 350 toneladas de CO₂ al año.

A ello se suma la modernización integral del sistema de iluminación, con tecnología LED de última generación, que permite ahorrar más de 100.000 kWh anuales, mejorar la calidad lumínica y reducir los costes de mantenimiento.

Estas medidas refuerzan el compromiso ambiental del centro y aportan valor económico, reputacional y estratégico a las marcas que operan en él, cada vez más alineadas con criterios de sostenibilidad y responsabilidad.

Una nueva identidad para una nueva etapa

La transformación incluye también la renovación de la identidad de marca, con un logo más fresco, mejoras en fachada y señalética interior y una imagen más contemporánea que acompaña esta evolución.

En este proceso, los comercios han sido protagonistas. La mayoría de los operadores han renovado y modernizado sus espacios, además de nuevas marcas que se han sumado en este último año, generando un ecosistema comercial más atractivo, coherente y competitivo.

Un centro vivo: cultura, ocio y actividad gratuita todo el año

Más allá de su oferta comercial, Las Arenas se ha consolidado como uno de los espacios más dinámicos de la ciudad, con una programación continua de actividades gratuitas que lo convierten en un punto de encuentro abierto a todos los públicos.

A lo largo del año, el centro acoge eventos culturales, arơsticos, musicales, deportivos e infantiles, muchos de ellos en espacios emblemáticos como la Plaza de la Fuente o la terraza. Conciertos, exposiciones, mercados locales, espectáculos familiares, iniciativas deportivas y actividades para niños forman parte de una agenda viva que fomenta la permanencia y enriquece la experiencia del visitante.

Este dinamismo constante supone un valor añadido para las marcas, al aumentar el tiempo de estancia, generar tráfico cualificado y fortalecer el vínculo emocional con el público.

Compromiso social: un centro que deja huella

Las Arenas entiende su papel más allá de lo comercial. Por ello, se ha convertido en un punto clave para iniciativas de responsabilidad social corporativa, colaborando activamente con asociaciones, entidades sociales y proyectos solidarios.

El centro participa y da visibilidad a acciones benéficas, campañas solidarias, iniciativas inclusivas y proyectos de apoyo a colectivos vulnerables, poniendo su capacidad de convocatoria al servicio de la sociedad que lo rodea.

Este compromiso se refleja también en su apuesta por la accesibilidad universal, la sostenibilidad y la creación de espacios pensados para todos. Para Las Arenas, crecer también significa contribuir y ejercer un papel activo en la mejora del entorno social.

Un activo estratégico para la ciudad y para las marcas

Las Arenas no es solo un centro comercial: es un activo estratégico para Las Palmas de Gran Canaria, un polo de atracción turística y un espacio con alto potencial para marcas que buscan visibilidad, afluencia y conexión real con el consumidor.

Su reforma consolida su posición como centro líder en Canarias, preparado para seguir creciendo, innovando y generando oportunidades de negocio en un entorno dinámico, accesible y en constante evolución.

Porque Las Arenas forma parte de la historia de Gran Canaria.

Y ahora, también, de su futuro.